Anitta na privada: confira nova campanha da Brizza Arezzo

A Brizza Arezzo, marca de chinelos do grupo Arezzo&Co, anuncia o seu novo rosto para 2022: Anitta. A cantora carioca que se conquistou a fama mundial, faz hoje (2) sua estreia em campanha com a marca.

Batizada de "Flagrada na Brizza", a campanha mostra a artista e empresária sendo flagrada em inusitadas situações do cotidiano, seja no vaso utilizando as redes sociais, na cozinha, fazendo o almoço, passando uma roupa, organizando a sala ou tomando um banho de banheira.

Em todos os momentos, a artista inclui os chinelos e acessórios da marca.

As fotos e vídeo foram dirigidos pela artista, ao lado da assinatura criativa de Giovanni Bianco.

Convidada para o MET Gala no ano passado, Anitta desfilou pelo tapete vermelho ao lado de Alexandre Birman, CEO da Arezzo&Co. O convite para ser a mulher Brizza Arezzo de 2022 surgiu por imprimir com clareza o que é a mulher contemporânea: livre para curtir a sua Brizza.

“Anitta representa a mulher contemporânea livre para viver seus sonhos e para curtir sua Brizza, além disso é ousada como nós! Flagrada na Brizza é mais que uma campanha, é um manifesto da vida cotidiana estrelado por Anitta, com todo seu talento, autenticidade e bom humor, vai conquistar o Brasil”, conta Luciana Wodzik, Diretora Executiva da Arezzo&Co.