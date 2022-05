Anitta aparece com Lamborghini e MC Melody provoca: 'Me copiou, né?'

A cantora Anitta usou as redes sociais para mostrar que está de carro novo. Em foto publicada nos Stories do Instagram, ela aparece ao lado de um Lamborghini Urus roxa avaliado em mais de R$ 3 milhões. No Brasil, há apenas 20 modelos do veículo. A aquisição acontece um dia depois de MC Melody mostrar, também por meio das redes sociais, que ganhou um Lamborghini rosa de R$ 1,5 milhão como presente de aniversário de 15 anos.

"Invejosa", escreveu Melody, em post no Instagram. "O dinheiro é dela, e ela compra o que ela quiser. Assim, é óbvio que ela me copiou, né? Mas, tudo bem, inspiração é tudo!", rebateu a funkeira paulista, em vídeo no Instagram.

As cantoras já se desentenderam mais de uma vez no passado. Em 2021, Melody produziu uma versão para a música "Faking love", de Anitta, e publicou uma fotomontagem ao lado da cantora, dando a entender que lançaria uma parceria com Anitta. A carioca foi à Justiça e impediu a outra de postar qualquer trecho da canção. "Música não é bagunça, e internet não é terra de ninguém", frisou Anitta, naquele período. À época, Melody publicou vídeos os prantos, diante da decisão.

Em fevereiro de 2022, Melody voltou a causar polêmica após publicar no Instagram uma versão em português, também sem autorização, para a canção "Boy don't cry", de Anitta. "Anitta deve ter um ódio tão grande dela", escreveu uma seguidora de Melody. Dessa vez, a carioca não se pronunciou.

Na última quinta-feira, 19, a cantora Melody celebrou 15 anos de idade com um festão. Na ocasião, ela ganhou um Lamborghini Gallardo, do ano de 2009, avaliado em R$ 1,5 milhão. A jovem, porém, só poderá aproveitar seu presente quando completar 18 anos, quando estará apta a tirar a carteira de habilitação.

Melody se projetou nacionalmente aos 8 anos, quando publicou um vídeo no Facebook cantando a música "Fale de mim", composição de seu pai, o também funkeiro MC Belinho. Diante do sucesso nas redes sociais, a família da menina passou a postar novos vídeos com ela cantando.

O primeiro vídeo que, de fato, viralizou mostrava a criança imitando um falsete da cantora Christina Aguilera. Desde então, ela se tornou conhecida como a menina dos falsetes e pelo canto afinado. Melody se lançou profissionalmente fazendo paródias. Em seguida, pôs no mercado músicas autorais.

