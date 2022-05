Conheça o relógio de Cristiano Ronaldo que custa mais de R$ 5 milhões

O jogador Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United, comprou um exclusivo relógio Jacob & Co. baseado na linha Bugatti Chiron Tourbillon Baguette e tem preço estimado 1 milhão de dólares – o que, na conversão atual, dá mais de 5 milhões de reais. E a peça não ficou guardada no cofre ou na coleção: o craque português posou para uma foto com o acessório (literalmente) único.

Como o próprio nome indica, o modelo tomou como inspiração um dos carros mais caros do mundo, o Bugatti Chiron, mas completamente personalizado para Cristiano Ronaldo. Não bastassem os 232 diamantes brancos e as 109 safiras pretas (que, sozinhas, já pesariam 4,2 gramas), o acessório ainda recebeu a inscrição “CR7” no mostrador, além de as marcas Bugatti e Jacob & Co. atrás.

Essa relação do jogador com o fabricante de carros não é coincidência: além de o Chiron, com preço estimado de 2 milhões de dólares, ou seja, mais de 10 milhões de reais, o jogador português tem na garagem um Veyron e um raro Centodieci, edição limitada a apenas dez unidades e que custava, na época do lançamento, quase 9 milhões de dólares, equivalentes a 45,7 milhões de reais.

E o relógio faz uma referência direta ao motor W16 8.0 quadriturbo de 1.520 cv – capaz de acelerar de zero a 100 km/h em 2,4 segundos com o Chiron –, já que o mostrador recebeu uma miniatura de cristal safira transparente que “funciona” ao toque de um botão. Para completar a lista de materiais precisos, o relógio da Jacob & Co. recebeu ouro champanhe com acabamento acetinado.

