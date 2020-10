Animação “Soul”, da Pixar, vai direto para o streaming Disney+

O filme “Soul“, uma animação da Pixar que deveria chegar aos cinemas em novembro, irá estrear diretamente no serviço de streaming Disney+ no dia do Natal, anunciou a Walt Disney nesta quinta-feira.

“Soul” estará nos cinemas apenas em países onde a Disney+ ainda não estiver disponível, ou não estreará tão cedo, informou a empresa em nota.

A Disney está testando novas maneiras de lançar filmes enquanto a pandemia de coronavírus limita as quantidades de pessoas permitidas nos cinemas, especialmente nos Estados Unidos.

Ao mesmo tempo, a empresa está tentando atrair mais consumidores para o Disney+, que já tem mais de 60 milhões de assinantes no mundo todo.

“Nos últimos seis meses, condições de mercado proporcionadas pela atual pandemia, embora sejam difíceis em muitas maneiras, também providenciaram uma oportunidade para inovação em relação à distribuição de conteúdo”, disse a Disney em nota.

Em setembro, o épico de ação da Disney “Mulan” pulou os cinemas e foi direto para o Disney+. A empresa cobrou um valor extra de 30 dólares para que os assinantes pudessem assistir “Mulan”.

“Soul”, que conta a história de um professor de música cuja alma é separada de seu corpo, estará disponível para assinantes do Disney+ a partir de 25 de dezembro sem a exigência de pagamento de um valor adicional, segundo a Disney.