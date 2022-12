Amber Heard anuncia acordo em caso de difamação com Johnny Depp

A atriz americana Amber Heard anunciou, nesta segunda-feira, 19, que chegou a um acordo no caso bilionário por difamação movido contra ela por seu ex-marido, o também ator Johnny Depp.

Heard, que fez o anúncio em uma publicação no Instagram, não divulgou os termos do acordo, que ocorreu depois que um júri no estado americano da Virgínia, na costa leste dos Estados Unidos, ordenou que ela pagasse US$ 10 milhões a Depp.

A atriz de 36 anos disse que retiraria seu recurso da indenização que foi ordenada a pagar a Depp porque ela "simplesmente" não é capaz de passar por outro julgamento.

"Tomo esta decisão depois de perder a fé no sistema jurídico americano, onde meu testemunho público serviu como entretenimento e comentários nas mídias sociais", afirmou.

"Agora finalmente tenho a chance de sair de algo que tentei sair há mais de seis anos e em condições que posso aceitar".

A atriz havia apelado inicialmente do veredicto de junho em um tribunal estadual em Fairfax, perto da capital dos Estados Unidos, que a condenou a pagar US$ 10 milhões ao astro da franquia Piratas do Caribe, que por sua vez teve que pagar US$ 2 milhões a Heard.

A batalha legal entre os ex-cônjuges surgiu de uma coluna publicada pelo The Washington Post em 2018, na qual Heard se descrevia como "uma figura pública que representa a violência doméstica", sem citar o ex-marido.

Depp, de 59 anos, alegou que o texto havia destruído sua reputação e carreira e processou sua ex-esposa por difamação por US$ 50 milhões em danos e prejuízos.

Heard rebateu a denúncia e exigiu o dobro.

No final de um julgamento de seis semanas, os membros do júri concluíram que os ex-cônjuges difamaram um ao outro, mas consideraram que os danos sofridos por Depp foram maiores.

O julgamento, baseado em acusações amargamente contestadas de abuso doméstico, revelou detalhes íntimos das estrelas de Hollywood.

Transmitido ao vivo pela televisão, foi acompanhado por milhões de telespectadores ao redor do mundo, e provocou uma explosão de mensagens hostis à atriz nas redes sociais.