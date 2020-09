Amazon contrata estrela de Bollywood para promover Alexa

A Amazon.com contratou Amitabh Bachchan, maior estrela de cinema da Índia, para usar sua voz na assistente virtual Alexa na tentativa de atrair usuários para seus serviços no segundo país mais populoso do mundo.

A imagem do patriarca de Bollywood, de 77 anos, é onipresente em anúncios de todos os tipos de produto, como óleo para cabelo, cimento e até uma campanha de vacinação apoiada pelo Unicef contra a poliomielite. A Amazon espera que o apelo universal do ator possa ajudar a empresa a enfrentar as rivais Siri da Apple e o Google Assistant.

“O barítono que encantou a indústria cinematográfica da Índia por mais de cinco décadas” estará disponível para muitos clientes indianos que usam a Alexa, disse a Amazon em seu blog na Índia na segunda-feira. Os usuários poderão acessar “a icônica voz de Bachchan na Alexa ao adquirir a experiência de voz Amitabh Bachchan”, de acordo com o blog.

A Índia, com mais de meio bilhão de smartphones e algumas das tarifas de dados mais baratas do mundo, adota rapidamente serviços habilitados para voz. O mercado de reconhecimento de voz e fala cresce rapidamente na terceira maior economia da Ásia e deve se expandir mais de 40% neste ano, para 58,4 milhões de dólares, de acordo com relatório da unidade na Índia da Dentsu Aegis Network.