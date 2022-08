Almoço do Fasano com preço de lanche do McDonald's? Entenda

Já pensou em almoçar no Fasano pelo preço de McDonald’s? É exatamente essa a proposta do Taste Brasil, festival de gastronomia que começou neste mês e termina no próximo fim de semana – e que ainda tem ingressos de 19 a 21 de agosto. Mas o clássico italiano não é a única opção: no total, há 27 restaurantes reunidos no Clube Hípico de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo (SP).

Entre os participantes estão vencedores do 100 Melhores Restaurantes do Brasil, eleitos por Casual Exame com júri formado por 60 críticos e influenciadores especializados: A Baianeira; Aizomê; Barú Marisqueria; Chez Claude; Ema; Fasano; Jiquitaia; Komah; Mocotó; Nelita; Notiê e Palácio Tangará – com assinatura do chef Jean-Georges. E ainda existem pratos exclusivos para o evento.

Os ingressos custam de 35 reais (meia entrada de sexta-feira e domingo) e 80 reais (inteira de sábado). E o evento ainda reúne apresentações de música, com DJs ao vivo tocando rock, jazz, blues e MPB todos os dias, além de aulas de culinária, espaços com drinks e ativações de diferentes marcas. Já o cardápio tem mais de 100 diferentes opções de entradas, principais e sobremesas.

Com formato degustação, os pratos são servidos em pequenas porções que podem custar desde 20 reais, como é o caso do latkes (Z Deli), da alheira (Tasca da Esquina), do taco de pernil (Me Gusta), das ostras frescas (Le Jazz), dos Quiabos no Missô (Jiquitaia), do bolo de mandioca (Mocotó) ou do cheesecake com calda (Carole Crema). Já os pratos mais caros não passam de 45 reais.

