Bar de São Paulo tem rodízio de vinhos para beber à vontade por R$ 99; conheça

Já imaginou beber quanto vinho quiser – e não pagar nada mais por isso? É o que propõe a Vinícola Campestre com o rodízio do Wine Bar. No fim das contas, são 15 rótulos (inclusive da linha Zanotto, que recebeu 19 prêmios na Europa nos últimos meses) disponíveis por 99 reais. E ainda há cardápio com opções de entradas, como tábuas de queijos, frios e pães para acompanhamento.

Existem duas programações: às quintas-feiras, o estabelecimento fica aberto apenas para o público feminino. De acordo com a vinícola, a ideia é atrair mulheres para reuniões, encontros, aniversários e datas especiais. Mas, às sextas-feiras e sábados, o Wine Bar funciona para o público geral e, assim como antes, abre das 18h à meia noite. Todos os dias, a capacidade é de até 40 pessoas.

Vinhos brasileiros premiados

Entre as uvas disponíveis há Sauvignon Blanc, Chardonnay, Gewurztraminer, Moscato, Rosé Merlot, Pinot Noir, Syrah, Malbec, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Tannat, Casta Francesas, Castas Italianas e Moscatel Branco. Com produção concentrada em Vacaria (RS) – escolhida após avaliação de clima e solo –, a Campestre já foi reconhecida pela Decanter World Wine Awards 2021.

Loja de fábrica para vinhos

De acordo com a vinícola, é a combinação de dias quentes e noites amenas (típica da região gaúcha dos Campos de Cima da Serra) que resultam no “excelente terroir” para plantio das uvas europeias. Por isso, além do próprio Wine Bar, a empresa mantém uma loja no mesmo endereço, no bairro de Pinheiros, com todos os 50 rótulos produzidos e outros produtos relacionados aos vinhos.

