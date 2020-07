Alanis Morissette canta “Ablaze” e filha rouba cena; veja vídeo

A cantora Alanis Morissette participou virtualmente nesta semana do programa The Tonight Show, do apresentador Jimmy Fallon. Mas quem acabou roubando a cena foi sua filha, Onyx, de 4 anos, que estava sentada no colo da cantora.

A pequena ficou brincando com o fone de ouvido, conversando com a mãe e até colocou a mão na boca para que ela parasse de cantar. A cena fica ainda melhor porque a música que Alanis estava cantando, Ablaze, é dedicada aos filhos.

A cantora lançou nesta sexta-feira, 31, seu nono álbum, Such Pretty Forks in the Road, que estava planejado para maio, mas foi adiado por causa da pandemia.