A volta do clericot? No verão, bebida vira desejo do brasileiro

O verão brasileiro combina com sol, mar ou piscina — e um drinque refrescante. No ano passado, o espanhol Jerez, vinho fortificado, se tornou tendência na coquetelaria. Agora, é o clericot que está de volta.

Muito popular na Argentina e no Uruguai, a bebida é uma combinação de vinho branco com frutas frescas e uma dose de licor de laranja, servida bem gelada. Preparado em uma jarra, é um drinque perfeito para compartilhar com amigos e família — e está voltando com força ao cardápio de bares e restaurantes brasileiros.

Originário da França no século 19, o clericot é bastante versátil. Sem receita predefinida, o drinque abre espaço para a escolha de frutas diversas e variações de acordo com o gosto pessoal ou a comida de acompanhamento. A Mercearia do Conde, em São Paulo, tem uma versão com vinho branco, cherry brandy, conhaque e frutas frescas. “Também temos a Jarra de Valência, com espumante e suco de mexerica”, diz a restauratrice Maddalena Satasi.

Daniel Sahagoff, sócio do ­Cantaloup, acredita que o retorno do clericot é reflexo direto da força do vinho branco: “a bebida voltou ao centro das atenções porque entrega um frescor que combina muito com o nosso clima.”

Um levantamento da ProWine destacou que o mercado de brancos já representa entre 22% e 23% das vendas de vinho no Brasil, o equivalente a 105 milhões de litros por ano.

“Muitos clientes pedem outros clássicos que não estão no cardápio, como o clericot”, diz Mateus Turner de Godoy, sócio da Casa Santo Antônio. “Essa retomada revela um público cada vez mais interessado em revisitar coquetéis tradicionais, que têm história e personalidade.”