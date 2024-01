Dry january: o desafio de ficar um mês sem consumir bebidas alcoólicas

Para muitas pessoas o início de um novo ano é marcado por metas e planos. Praticar mais exercícios e ter uma dieta mais saudável são algumas das preocupações com a saúde que chegam com o ano novo. No Reino Unido e nos Estados Unidos, janeiro é marcado pelo movimento “Dry January”, em que é incentivado o não consumo de bebidas alcoólicas durante todo o mês, em prol do bem-estar.

Lançado em 2013, o desafio "Dry January" aconteceu após a britânica Emily Robinson se inscrever para sua primeira meia maratona. A corrida aconteceria em fevereiro, e para facilitar o treinamento, ela decidiu desistir das bebidas alcoólicas em janeiro. Os efeitos foram positivos, Robinson perdeu peso, dormiu melhor e sentiu maior energia para correr.

Em janeiro de 2012, Emily decidiu cortar o consumo de álcool novamente e começou a trabalhar na organização Alcohol Change UK. Em 2013 o projeto “Dry January” foi lançado oficialmente com 4.000 participantes. Em 2021, mais de 130.000 pessoas se inscreveram para iniciativa.

Para dar uma força aos que planejam ficar 31 sóbrios, o governo britânico lançou o aplicativo Try Dry, que auxilia no monitoramento do consumo de álcool, a definir metas pessoais, além de oferecer informações, como calorias e dinheiro economizado por não beber.

O projeto “Dry January” tem efeitos no longo prazo. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Sussex descobriu que seis meses após o participarem do desafio, mais de 70% das pessoas que passam o mês com o aplicativo "Try Dry do Alcohol Change UK" ou e-mails de treinamento passaram a beber de maneira mais saudável.

Além disso, sete entre dez pessoas diminuíram o consumo de bebidas alcoólicas, e “quase um quarto das pessoas que bebiam em níveis ‘prejudiciais’ antes da campanha está agora na categoria de baixo risco”.

Após o consumo, o álcool pode ficar por até 72 horas na corrente sanguínea. “Não é de um dia para o outro que o organismo fica limpo”, comenta Luanna Caramalac Munaro, nutricionista funcional integrativa.

Segundo Munaro, o corte no consumo de bebidas alcoólicas traz benefícios como a melhora na função hepática, na microbiota intestinal, com reparação do intestino, e na disposição física e mental, com uma melhora na qualidade do sono e na imunidade.

“Por ser uma substância inflamatória, a interrupção do consumo também é notada na estética, com a melhora da celulite, a diminuição da retenção hídrica, perda de gordura e uma pele mais saudável”, explica.

Trocas por drinques não alcoólicos são uma recomendação de Munaro. Confira quatro bares e restaurantes em São Paulo com boas opções de coquetéis sem álcool.

O Carrasco Bar

O bar escondido dentro do premiado Guilhotina tem duas versões que se destacam em drinques sem álcool, o Fix feito com fruta da época, solução ácida (feita com ácido cítrico e málico) e suco de abacaxi (R$ 37) e o Shirley Temple, com granedine, calda feita com suco de romã e especiarias, limão siciliano e ginger beer fermentado na casa por dois dias com levedura de champagne (R$ 37).

Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros – São Paulo/SP | horário de terça a sábado das 19h às 00h | Reservas por DM – Instagram @ocarrascobar

Modern Mamma Osteria

O restaurante italiano tem bons drinques para quem não quer álcool: o Rossino, feito com purê de frutas vermelhas, xarope de amêndoas, limão siciliano e tônica (R$ 18), o Rosato feito com chá de hibisco, pêssego e limão taiti (R$ 18) e o Mescolato com ginger de hortelã, limão taiti e bitter aromático (R$ 18).

Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi. SP. Tel.: (11) 930838387. Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros. Horário de funcionamento: Segunda a Sexta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Sábado das 12h às 23h e Domingo, das 12 às 21h.

Donna

A carta de bebidas de Vini Lopes no Donna oferta três coquetéis zero álcool. O Puglia com mirtilo, toranja, cereja, siciliano e clara de ovo (R$ 26), o Pistacchio com pistache, limão, espuma de pistache (R$ 26) e o Emiglia Romagna feito com purê de pera, capim santo, limão siciliano e espuma de lichia (R$ 26).

Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista - São Paulo/SP, Fone: (11) 97593-9047 | horário de segunda à quintas das 19h às 22h45, sexta das 19h às 23h30, sábado das 13h às 16h e das 19h30 às 23h.

Éze

O restaurante mediterrâneo comandando pelo restauranteur Marcelo Muniz serve a versão de Clericot sem álcool, que pode ser servido em taça ou em jarras para compartilhar. A bebida é feita com frutas da estação, limão siciliano e soda (R$ 50 para 4 pessoas).

Alameda Tietê, 513 – Jardins – São Paulo/SP. Fone.: (11) 95141-4136. Segunda a quinta, 12h às 15h30 e das 19h às 23h. Sex, 12h às 15h30 e das 19h às 23h. Sábado, 12h às 17h e das 19h às 0h. Domingo, das 12h às 17h.