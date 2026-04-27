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'O Diabo Veste Prada 2': por que o namorado de Andy, Nate, não voltou à franquia?

Filme estreia em maio e retoma história com foco na crise da mídia editorial

Anne Hathaway e Adrian Grenier: sequência quase incluiu retorno de personagem do filme original (Kevin Winter/Getty Images)

Anne Hathaway e Adrian Grenier: sequência quase incluiu retorno de personagem do filme original (Kevin Winter/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de abril de 2026 às 07h12.

Última atualização em 27 de abril de 2026 às 07h40.

O diretor de "O Diabo Veste Prada 2", David Frankel, afirmou que considerou incluir uma participação especial de Adrian Grenier na sequência, mas a ideia não avançou por limitações de produção.

Segundo ele, o plano era inserir o personagem Nate de forma discreta, mas o cronograma impediu a execução.

Grenier interpretou o namorado de Andy Sachs no filme original, e sua ausência na continuação já vinha sendo comentada entre fãs.

O diretor não detalhou como o personagem seria incorporado.

Em entrevista anterior, o próprio Grenier afirmou que não ter sido chamado para a sequência foi “uma decepção”, mas reconheceu que a recepção negativa ao personagem ao longo dos anos pode ter influenciado a decisão.

Ao longo dos anos, o personagem passou a ser visto como um segundo “vilão” na trama, após o público identificar ações que constantemente pareciam desmotivar a carreira da protagonista, que chegou a desistir de continuar na Runaway após brigas com o parceiro e amigos.

Sequência retoma personagens centrais após duas décadas

Com estreia marcada para 1º de maio nos cinemas, o novo filme reúne Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci, retomando os papéis principais quase 20 anos após o lançamento original.

A trama acompanha Andy Sachs em um retorno à revista Runway, duas décadas depois de deixar o cargo durante uma viagem a Paris. No novo cenário, a publicação enfrenta dificuldades para se adaptar às mudanças no mercado de mídia.

O enredo central gira em torno da tentativa de salvar a revista por meio de novos investimentos em publicidade. Para isso, Miranda Priestley e Andy precisam convencer Emily Charlton,  agora executiva de uma marca de luxo, a direcionar recursos que garantam a sobrevivência da publicação.

A abordagem conecta a narrativa ao contexto atual da indústria editorial, marcada pela transição digital e pela disputa por receita publicitária, ampliando o escopo da história original para além do universo da moda.

Assista ao trailer oficial

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