'A Vizinha Perfeita': onde assistir ao documentário indicado ao Oscar?

A contagem regressiva para a 98ª edição do Oscar, marcada para domingo, 15, já começou. E os entusiastas do cinema que buscam completar o checklist de indicados não podem deixar os documentários de fora.

Com mais de 20 milhões de visualizações somente na primeira semana de lançamento, 'A Vizinha Perfeita', documentário true crime da Netflix, usa imagens e áudios de câmeras policiais para remontar o assassinato de Ajike “AJ” Owens, uma mulher negra e mãe de quatro filhos.

Em um bairro calmo na cidade de Ocala, na Flórida (EUA), as crianças, incluindo os filhos de AJ, tinham o costume de brincar nas ruas, com os vizinhos formando uma comunidade muito unida. Menos Susan Lorincz, uma mulher idosa e branca que sempre chamava a polícia para reclamar quando as crianças brincavam em um terreno ao lado da sua casa.

Em uma noite, a senhora brigou com um dos filhos de AJ, que foi até a casa de Susan conversar. AJ foi recebida por um tiro de dentro da casa. A porta nem sequer foi aberta.

“Esse crime chocante deixou minha família e eu mergulhados em dor e confusão”, afirmou a diretora Geeta Gandbhir. “A comunidade de Ajike [ficou estranha essa parte] era muito próxima, baseada em apoio mútuo e confiança. Foi devastador ver como um ambiente tão unido pôde se desintegrar de forma tão catastrófica.”

Onde assistir a 'A Vizinha Perfeita'?

O documentário está disponível na Netflix.

Veja o trailer: