A mulher por trás do maior Réveillon do mundo

No dia 31 de dezembro, quando Copacabana vira palco de um espetáculo visto por milhões de pessoas, outro show acontece longe dos holofotes. Nos bastidores da maior virada de ano do mundo, uma mulher orquestra uma operação que envolve 40 mil profissionais, 13 palcos, 19 balsas e uma engrenagem que movimenta R$ 3,2 bilhões na economia carioca: Sheila Roza, fundadora e CEO da SRCOM.

À frente da agência responsável pela concepção e execução do Réveillon do Rio desde 2007, Sheila transformou o evento em um ativo econômico e cultural de escala global. São mais de 2,5 milhões de pessoas na orla e outros 5 milhões circulando pela cidade. Destes, mais de 1 milhão são turistas — brasileiros e estrangeiros —, que visitam o Rio de Janeiro para aproveitar a festa de ano novo, e chegam a deixar a rede hoteleira com até 100% de ocupação em Copacabana.

“O que fazemos não é apenas entretenimento”, diz Sheila. “Quando pensamos em grandes eventos, pensamos em impacto econômico, em narrativa cultural e em experiências humanas que permanecem. Eventos bem pensados geram valor para marcas, cidades, turismo e para a imagem do país.”

Da redação ao maior Réveillon do mundo

A trajetória dede Sheila à frente dessa mega-evento começa lá nos anos 1980. Antes de fundar a SRCOM, em 1987, ela comandava o departamento de promoções e eventos do jornal O Globo, em um momento em que os eventos não passavam de extensões publicitárias. À época, crente que o setor se transformaria com o passar dos anos, deixou a segurança da redação para empreender.

Em 1989, assinou a direção de um grande evento para a Mesbla na Praia do Flamengo, dentro da programação oficial da comemoração do Ano da França no Brasil e do Bicentenário da Revolução Francesa. Inspirada pela Torre Eiffel, Sheila criou um espetáculo que envolveu toda a orla.

Sem redes sociais, sem internet e sem precedentes no país, escreveu cartas para porteiros e moradores do Flamengo até a Urca, pedindo que mantivessem as luzes de suas casas acesas em determinado momento da apresentação. As janelas iluminadas passaram a integrar o cenário do espetáculo, e criaram uma experiência coletiva inédita. Foi o primeiro grande projeto da SRCOM.

Durante a jornada à frente da empresa, Sheila ampliou a equipe em família. Construiu uma parceria fundamental com Abel Gomes, atual companheiro dela, que hoje responde pela direção criativa dos projetos da agência. E sofreu com a perda do filho, Flávio, que já atuava na empresa e se preparava para assumir a presidência da agência no futuro.

“O Flávio era adorado por todos. Um profissional nota mil, extremamente disruptivo, que acreditava muito no poder das experiências e no que a SRCOM representava”, afirma Sheila. “Hoje, eu lidero a empresa também por ele. Muito do legado que ele deixou está presente nas decisões que tomo, nos projetos que priorizamos e na forma como continuamos olhando para o futuro.”

Depois do projeto de 1989, a agência passou a ocupar posição central em alguns dos maiores eventos realizados no país. Foi a única responsável, por exemplo, pela realização das quatro cerimônias olímpicas e paraolímpicas, além de realizar de celebrações religiosas com o Papa a recepções oficiais para o Príncipe de Gales.

Hoje, com 30 anos de atuação no setor de eventos, atende marcas como as Olimpíadas no Brasil, RioTur FARM, Google, Fifa, Coca-Cola, Bradesco, Nike, entre outros.

Réveillon do Rio 2026

À frente da maior festa de Ano Novo do mundo, a SRCOM faz anualmente uma parceria com a RioTur. Na virada para 2026, apresentada pela Petrobras, serão mais de 70 atrações musicais em 13 palcos espalhados pelo Rio de Janeiro. Ao todo, 19 balsas estarão distribuídas ao longo da orla — em 2024, foram 10 — para realizar 12 minutos de queima de fogos, a maior já realizada na cidade.

Na parte das apresentações musicais na orla de Copacabana, a partir das 20h, Gilberto Gil sobe ao palco com a participação de Ney Matogrosso em um encontro inédito. Lá pelas 22h30, Belo e Alcione trazem o samba para a cidade maravilhosa. Depois da virada, João Gomes também sobe ao palco acompanhado da cantora Iza. A partir das 2h, Copacabana recebe Alok com um espetéculo de 1.200 drones. Às 3h a bateria da Beija-Flor, atual campeã do Carnaval, encerra a festa.

A festa no Rio também terá queima de fogos na Praia do Flamengo e na Vila da Penha.