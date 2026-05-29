'Euphoria', 'Spider-Noir' e 'Brasil 70': o que assistir no fim de semana

O último fim de semana de maio de 2026 chega com um dos pacotes de estreias mais aguardados do ano.

O grande destaque é o encerramento de duas das maiores séries da atualidade na HBO Max: o aguardado desfecho da terceira temporada de Euphoria e o season finale de Hacks.

Para quem busca ação e nostalgia, o Prime Video traz o live-action de Spider-Noir, com Nicolas Cage, enquanto a Apple TV+ aposta no longa Aventuras nas Alturas, dirigido por John Travolta. Já os fãs de futebol e da história nacional vão se emocionar na Netflix com a minissérie Brasil 70: A Saga do Tri.

Spider-Noir — Temporada 1 (Prime Video)

Ambientada na Nova York dos anos 1930, esta aguardada série em live-action acompanha um investigador particular envelhecido e amargurado (Nicolas Cage) que precisa lidar com o seu passado como o único super-herói da cidade. Com uma estética clássica de filme noir, a produção expande o universo do Homem-Aranha com muito mistério e ação.

Hacks — Final da Temporada 5 (HBO Max)

A aclamada comédia chega ao desfecho de sua quinta temporada com a relação profissional e pessoal entre a lendária comediante Deborah Vance e a jovem roteirista Ava atingindo um novo ponto de virada crítico. Risadas ácidas, disputas de ego e momentos de grande vulnerabilidade marcam este encerramento de temporada.

Brasil 70: A Saga do Tri (Netflix)

Esta minissérie documental reconta os bastidores, a preparação e a emoção da histórica campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970, no México. Com imagens raras de arquivo e depoimentos exclusivos, a produção mostra como Pelé, Tostão, Rivellino e companhia encantaram o mundo e conquistaram o tricampeonato definitivo.

Euphoria — Final da Temporada 3 (HBO Max)

Após anos de espera e uma temporada intensa marcada por saltos temporais e amadurecimento forçado, os caminhos de Rue, Jules e os demais personagens chegam a um desfecho impactante. O final da terceira temporada promete amarrar as pontas soltas sobre os traumas, vícios e escolhas que moldaram o futuro desse grupo de jovens.

Aventuras nas Alturas (Apple TV)

Ambientado na era de ouro da aviação, o filme acompanha o jovem Jeff e sua mãe em uma jornada inesperada a bordo de um voo rumo a Hollywood. Escrito e dirigido por John Travolta, o longa-metragem Apple Original entrega uma experiência nostálgica e mágica, repleta de passageiros excêntricos e escalas imprevistas.

Velhos Bandidos (Prime Video)

Nesta divertida e eletrizante comédia de ação, um grupo de criminosos veteranos decide se reunir para um último e ambicioso grande assalto. Usando truques da velha guarda e muita astúcia, eles tentam provar que a experiência ainda supera qualquer tecnologia moderna de segurança, envolvendo-se em confusões hilárias pelo caminho.