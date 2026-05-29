Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

'Euphoria', 'Spider-Noir' e 'Brasil 70': o que assistir no fim de semana

Os episódios finais de "Hacks" e a estreia de novo filme dirigido por John Travolta estão entre as estreias para conferir nos próximos dias

Filmes e séries: 6 opções para assistir neste fim de semana (Netflix/Divulgação)

Filmes e séries: 6 opções para assistir neste fim de semana (Netflix/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 29 de maio de 2026 às 06h30.

Tudo sobreStreaming
Saiba mais

O último fim de semana de maio de 2026 chega com um dos pacotes de estreias mais aguardados do ano.

O grande destaque é o encerramento de duas das maiores séries da atualidade na HBO Max: o aguardado desfecho da terceira temporada de Euphoria e o season finale de Hacks.

Para quem busca ação e nostalgia, o Prime Video traz o live-action de Spider-Noir, com Nicolas Cage, enquanto a Apple TV+ aposta no longa Aventuras nas Alturas, dirigido por John Travolta. Já os fãs de futebol e da história nacional vão se emocionar na Netflix com a minissérie Brasil 70: A Saga do Tri.

Spider-Noir — Temporada 1 (Prime Video)

yt thumbnail

Ambientada na Nova York dos anos 1930, esta aguardada série em live-action acompanha um investigador particular envelhecido e amargurado (Nicolas Cage) que precisa lidar com o seu passado como o único super-herói da cidade. Com uma estética clássica de filme noir, a produção expande o universo do Homem-Aranha com muito mistério e ação.

Hacks — Final da Temporada 5 (HBO Max)

yt thumbnail

A aclamada comédia chega ao desfecho de sua quinta temporada com a relação profissional e pessoal entre a lendária comediante Deborah Vance e a jovem roteirista Ava atingindo um novo ponto de virada crítico. Risadas ácidas, disputas de ego e momentos de grande vulnerabilidade marcam este encerramento de temporada.

Brasil 70: A Saga do Tri (Netflix)

yt thumbnail

Esta minissérie documental reconta os bastidores, a preparação e a emoção da histórica campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970, no México. Com imagens raras de arquivo e depoimentos exclusivos, a produção mostra como Pelé, Tostão, Rivellino e companhia encantaram o mundo e conquistaram o tricampeonato definitivo.

Euphoria — Final da Temporada 3 (HBO Max)

yt thumbnail

Após anos de espera e uma temporada intensa marcada por saltos temporais e amadurecimento forçado, os caminhos de Rue, Jules e os demais personagens chegam a um desfecho impactante. O final da terceira temporada promete amarrar as pontas soltas sobre os traumas, vícios e escolhas que moldaram o futuro desse grupo de jovens.

Aventuras nas Alturas (Apple TV)

yt thumbnail

Ambientado na era de ouro da aviação, o filme acompanha o jovem Jeff e sua mãe em uma jornada inesperada a bordo de um voo rumo a Hollywood. Escrito e dirigido por John Travolta, o longa-metragem Apple Original entrega uma experiência nostálgica e mágica, repleta de passageiros excêntricos e escalas imprevistas.

Velhos Bandidos (Prime Video)

yt thumbnail

Nesta divertida e eletrizante comédia de ação, um grupo de criminosos veteranos decide se reunir para um último e ambicioso grande assalto. Usando truques da velha guarda e muita astúcia, eles tentam provar que a experiência ainda supera qualquer tecnologia moderna de segurança, envolvendo-se em confusões hilárias pelo caminho.

  • Round 6

    1/20 Round 6 (Round6netflix)

  • Stranger Things

    2/20 Stranger Things (StrangerThings1)

  • Dark

    3/20 Dark (Dark1)

  • Ozark

    4/20 Ozark (Ozark)

  • House of Cards

    5/20 House of Cards (HouseofCards)

  • The Crown

    6/20 The Crown (TheCrown3)

  • Annie With an E

    7/20 Annie With an E (AnnieWithanE)

  • Sex Education

    8/20 Sex Education (SexEducation)

  • O Gambito da Rainha

    9/20 O Gambito da Rainha (OGambitodaRainha)

  • 10/20 (Bebê Rena)

  • Orange Is The New Black

    11/20 Orange Is The New Black (OrangeIsTheNewBlack)

  • 12/20 (Black Mirror 6ª temporada)

  • Mind Hunter

    13/20 Mind Hunter (MindHunter)

  • Eu Nunca

    14/20 Eu Nunca (EuNunca)

  • 'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix

    15/20 'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix (BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))

  • A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX

    16/20 A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX (bridgerton-rainha)

  • The Umbrella Academy

    17/20 The Umbrella Academy (TheUmbrellaAcademy)

  • Lupin

    18/20 Lupin (LuPin)

  • One Piece

    19/20 One Piece (OnePiece)

  • Master of None

    20/20 Master of None (MasterofNone)

Acompanhe tudo sobre:StreamingFilmesSéries

Mais de Casual

'Criatividade sem espírito empreendedor não chega a lugar nenhum', diz criador do Rio2C

A marca de moda brasileira Carnan mira o mercado internacional

Chapada dos Veadeiros ganha trilha noturna para observação das estrelas

Onde estavam as produções de Hollywood no Festival de Cannes 2026?

Mais na Exame

Mundo

Por que os EUA consideram que o tráfico de drogas é terrorismo?

Inteligência Artificial

Prompt engineering: o guia prático para escrever comandos de IA que entregam resultado

Esporte

Final da Champions League é neste sábado, relembre todos os campeões

Brasil

Escala 6x1: prioridade é da PEC da Câmara e entidades não indicarão relator, diz Otto Alencar