Montblanc apresenta relógios para esportes extremos

“Quando eu cheguei à marca, três anos atrás, quis ir aos glaciares do Mont Blanc, tirei fotos, disse que isso deveria ser o mostrador de um relógio. Por quê? Porque isso é parte da nossa história.” Laurent Lecamp, diretor de relógios da Montblanc

A Montblanc, conhecida por sua elegância em instrumentos de escrita e acessórios de couro, expandiu para gadgets e relógios. Modelos esportivos, como a família 1858 inspirada no alpinismo, ganharam destaque, assim como o sucesso da linha Iced Sea em 2022, evidenciando essa ampliação.

1. Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen CARBO2

Os relógios da coleção Montblanc 1858 têm origem nos cronógrafos para montanhismo Minerva das décadas de 1920 e 1930. Agora vêm com a inovação do zero oxigênio. A caixa de 43,5 milímetros em titânio e CARBO2 vem com um contorno gravado do Mont Blanc na lateral. Com movimento automático MB 29.25, com complicação do horário mundial e reserva de marcha de 42 horas. A peça também exibe uma indicação de dia e noite, uma escala de 24 horas, exibição de hora dupla e data. Limitado a 1.969 peças. Preço: sob consulta.

2. Montblanc Iced Sea - 0 Oxygen Deep 4810

O relógio resiste a 4.810 metros de profundidade. O número está conectado à história da marca e dá nome a uma série de produtos, por uma razão simples: essa é a altura do Mont Blanc. Neste modelo, o número inverte a altura da montanha para fazer a conexão do mundo do alpinismo às profundezas dos glaciares. Com tecnologia que elimina o oxigênio dentro da caixa de titânio de 43 milímetros. Movimento próprio automático com certificação COSC e cinco dias de reserva de marcha. Preço: sob consulta.

3. 1858 Unveiled Minerva Monopusher Chronograph

A nova edição vem limitada a 100 peças e é um tributo à manufatura Minerva, adquirida pela Mont­blanc. Esse cronógrafo monopusher traz cinco aberturas na lateral da caixa, permitindo efeitos de jogos de luz no novo movimento de corda com acabamento manual, com reserva de marcha de 50 horas. Caixa de 43 milímetros de aço inoxidável e bisel canelado de ouro branco. Com pulseira de couro azul sfumato. Preço: sob consulta.