Qual o fuso horário de Paris? Posição geográfica da França vai 'ajudar' o trabalhador brasileiro

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão se aproximando, com início marcado para a próxima sexta-feira, 26 de julho, e muitos brasileiros estão ansiosos para acompanhar todas as emoções do evento esportivo mais esperado do mundo. Saber o fuso horário de Paris e onde assistir os Jogos Olímpicos são informações essenciais para não perder nenhum momento dos jogos. Aqui, vamos detalhar tudo o que você precisa saber sobre o fuso horário de Paris durante as Olimpíadas e onde assistir as transmissões no Brasil.

Fuso horário de Paris

Paris, a cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2024, está localizada no fuso horário CET (Horário da Europa Central), que é UTC+1. No entanto, durante o verão europeu, Paris adota o horário de verão, conhecido como CEST (Horário de verão da Europa Central), que é UTC+2. Isso significa que, durante as Olimpíadas, a diferença de horário entre Brasília e Paris será de 5 horas a mais em Paris. Por exemplo, se uma competição começar às 10h da manhã em Paris, será 5h da manhã no horário de Brasília.

Onde assistir os Jogos Olímpicos de Paris 2024

Os brasileiros terão várias opções para assistir aos Jogos Olímpicos de Paris 2024, graças às transmissões pela televisão aberta e fechada, além de serviços de streaming. Aqui estão as principais plataformas onde você pode acompanhar as competições:

CazéTV

A CazéTV é uma excelente opção para assistir aos Jogos Olímpicos de Paris 2024 de graça e online. Disponível na Twitch e no YouTube, a CazéTV promete uma cobertura completa das competições, oferecendo uma programação dedicada com uma perspectiva única e conteúdo exclusivo. Esta plataforma é conhecida por sua transmissão dinâmica e engajante, ideal para quem deseja acompanhar todos os detalhes dos jogos​.

Rede Globo

A Rede Globo, maior emissora de televisão aberta do Brasil, transmitirá os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A Globo exibirá as principais competições, incluindo a cerimônia de abertura, eventos de destaque e as performances dos atletas brasileiros. Para aqueles que preferem assistir pela televisão tradicional, essa é uma excelente opção. Além disso, a transmissão também estará disponível online através do Globoplay​​.

Globoplay

Para quem prefere assistir online e ter acesso a uma cobertura mais ampla, o Globoplay é uma ótima escolha. Embora o serviço completo do Globoplay + Canais seja pago, ele oferece uma variedade de transmissões ao vivo das competições, replicando o conteúdo exibido na TV Globo. Essa plataforma permite que os usuários assistam pelo computador, smartphones ou tablets, proporcionando flexibilidade para acompanhar os jogos de qualquer lugar.

Sportv

Os canais Sportv, parte do grupo Globo, são conhecidos por sua cobertura detalhada e abrangente dos eventos esportivos. Durante os Jogos Olímpicos, o Sportv terá múltiplos canais dedicados exclusivamente às competições, com transmissões ao vivo, reprises e análises. Embora o acesso ao Sportv exija uma assinatura de TV a cabo, muitos provedores oferecem períodos promocionais ou pacotes especiais durante os Jogos Olímpicos, tornando esta uma opção acessível para muitos fãs de esportes​.