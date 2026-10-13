A elite da geração Z virou a maior compradora de arte

Boa parte dos colecionadores de arte mais jovens do mundo aprendeu a comprar obras dentro de casa. Entre os integrantes da geração Z com alto patrimônio, 40% entraram no mercado por influência da família, seja por convivência com um acervo já existente ou por incentivo de pais e avós, e quase 90% dos que herdaram peças decidiram mantê-las. Os dados fazem parte do Art Basel and UBS Survey of Global Collecting 2026, divulgado nesta quinta-feira, 8 de outubro.

Conduzido pela economista Clare McAndrew, fundadora da consultoria Arts Economics, o levantamento ouviu 3,1 mil colecionadores de alta renda em dez mercados, incluindo Brasil, Estados Unidos, China continental, França e Japão. O resultado coloca os mais jovens no topo do ranking de gastos, com média de US$ 347.460 (cerca de R$ 1,8 milhão) investidos em arte em 2025, alta de 19% em relação a 2024. O valor é mais que o dobro do registrado por qualquer outra geração e quase três vezes a média geral da amostra, de US$ 124.265 (aproximadamente R$ 640 mil).

Pintura no início do acervo

Pintura e escultura seguem como os suportes preferidos da geração Z, segundo a Art Basel e o UBS (Pexels)

Mesmo com a presença crescente da arte digital no mercado, os suportes tradicionais seguem como ponto de partida das coleções. A pintura aparece entre as três primeiras compras de 43% dos entrevistados, seguida pela escultura, citada por 25%. Para Paul Donovan, economista-chefe do UBS Global Wealth Management, a preferência dos jovens por esses formatos indica que o gosto estético varia menos entre gerações do que se imagina, enquanto a forma de colecionar se transforma. Segundo ele, os números confirmam que a chamada Grande Transferência de Riqueza, a passagem de patrimônio entre gerações, já está em andamento.

A geração Z também concentra boa parte das aquisições mais caras. Somente 1% dos colecionadores comprou uma obra acima de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões) entre 2025 e o primeiro semestre de 2026, e quase metade desses compradores pertence ao grupo. No mesmo período, 13% dos jovens somaram mais de US$ 1 milhão em compras de arte, contra 3% do total de entrevistados. O apetite se estende a outras categorias, como antiguidades, design e joias. Neste último segmento, o gasto médio da geração Z chegou a US$ 151.310 (por volta de R$ 780 mil), mais de cinco vezes o da geração X, segunda colocada, com US$ 29.500 (cerca de R$ 152 mil).

Exposição só para convidados

A edição deste ano incluiu pela primeira vez perguntas sobre privacidade, e os mais jovens se revelaram os mais discretos entre todas as faixas etárias. Cerca de 39% da geração Z restringe o acesso presencial às obras a familiares e amigos próximos, quase o dobro da proporção vista nos outros grupos, e 36% mantêm em círculos privados o conteúdo online sobre a coleção.

Quando decidem mostrar o acervo, 42% optam por grupos fechados ou por convite. McAndrew observa no relatório que, para esse público, o prestígio de uma coleção depende mais de raridade, procedência e originalidade do que do preço pago. A raridade, aliás, é o atributo mais valorizado por 48% dos jovens, contra 38% dos baby boomers.

Inteligência artificial na curadoria

Antes de fechar uma compra, 80% dos colecionadores da geração Z fazem pesquisa moderada ou aprofundada por conta própria, acima dos 72% registrados no conjunto da amostra. Ferramentas de inteligência artificial e aplicativos passaram a orientar 22% dos entrevistados, ante 4% em 2024, e Instagram ou X são citados como fonte de recomendação por 32%, com uso mais intenso entre jovens e mulheres. A geração Z também arrisca mais em nomes pouco conhecidos, e 56% compraram obras de artistas recém-descobertos, enquanto entre os boomers o índice fica em 36%.

A circulação presencial continua relevante para o grupo. Em 2025, os jovens colecionadores frequentaram em média 51 eventos de arte, entre feiras, leilões e exposições, atrás apenas dos boomers, com 56. Entre os planos filantrópicos da geração Z, o mais citado é a criação de uma fundação ou museu privado, mencionado por 29% dos entrevistados.