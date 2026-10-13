Por que metade da geração Z está em busca de um novo emprego

RESUMO ＋ Um estudo da Robert Half aponta que 55% da Geração Z planeja trocar de emprego até o final de 2026. Além de buscarem modelos híbridos e flexibilidade, esses jovens estão transformando a identidade visual no ambiente de trabalho. Segundo a consultoria Pittaco, a mudança exige que as empresas substituam códigos rígidos e formais por padrões mais inclusivos e autênticos.

A ‘debandada’ no mercado de trabalho não é a única mudança visível para o final do ano. As transformações, que vão do trabalho às rotinas de bem-estar, atravessam hábitos, consumos e até mesmo a identidade visual dos jovens.

Diante de um mercado de trabalho morno, a corrida por modelos híbridos ou “100% home” tem sido um chamariz para muitos jovens. Segundo o relatório da consultoria Robert Half, divulgado durante o mês de setembro, cerca de 55% dos trabalhadores da GenZ dizem planejar a busca por um novo emprego até o final do ano.

Se de um lado os jovens da Geração Z se sentem esgotados profissionalmente pela pressão das IAs no mercado, ainda segundo a Robert Half, do outro, temas como o salário, oportunidades de crescimento, benefícios, e principalmente, a flexibilidade no ambiente de trabalho, são requisitos cada vez mais buscados por este público.

Segundo a comunicóloga, investida do Shark Tank Brasil e empresária, Cáren Cruz, a busca por modelos híbridos de trabalho, que se tornaram flexíveis às megarrotinas da GenZ, do trabalho ao lazer, são reflexos que atravessam a identidade dos jovens nativos digitais.

“Uma das principais características desse público é o forte senso de identidade, e isso é traduzido desde a busca por empregos que condizem com suas convicções, até as formas de se vestir – código este que também foi transformado à medida que o mercado foi flexibilizando as rotinas de trabalho.

Há sempre, implícito, quando falamos da Geração Z, uma busca por valorização da identidade”, comenta.

Do trabalho à moda: como a Geração Z tem transformado vertentes antigas

A ‘debandada do mercado de trabalho’ não é a única mudança visível para o final do ano, proposta pela geração Z.

Disruptivos, a nova geração provocou transformações que vão do trabalho às rotinas de bem-estar, atravessando hábitos, consumos e até mesmo a sua identidade visual.

Um artigo publicado pela Lands' End Outfitters, no LinkedIn, reforça as mudanças já impostas por esse novo público, principalmente quanto ao outfit corporativo.

É o que ressalta a publicação “Dressing Ambition: How Gen Z Is Redefining Work Style”, que coloca esse estilo como uma das tendências que deixou de ser um código rígido por uma escolha estética dos jovens. No entanto, o debate pode ser ainda maior.

Consultora de imagem plural e CEO da Pittaco Consultoria, Cáren explica que há uma pauta pouco difundida ainda sobre a flexibilização das regras de vestimenta no ambiente de trabalho, e como os modelos “home” proporcionaram uma liberdade que não chega para todos.

“O trabalho mudou de lugar. A popularidade dos novos modelos de trabalho hoje faz um jovem querer sair de um emprego para o outro, mas a forma como as pessoas são avaliadas também mudou.

Numa reunião por vídeo, por exemplo, entram nessa leitura a roupa, o cabelo, os acessórios, a postura e até o espaço da casa que aparece na câmera.

Às vezes, a empresa deixa de exigir uma roupa formal, mas continua esperando que todo mundo tenha uma aparência parecida para ser visto como profissional.

A regra deixa de estar escrita, só que permanece no olhar de quem avalia. E esse olhar não é neutro.

Uma pessoa negra, com cabelo crespo ou com elementos da sua cultura na aparência, pode ter sua competência questionada por códigos que nunca foram pensados para incluí-la”, provoca.

Nesse cenário, a CEO lança o questionamento: o que essa empresa está chamando de aparência profissional e por quê? Segundo Cáren, há situações em que o ofício pede uma apresentação específica, o que pode ser conversado previamente. Porém o problema é transformar preferências estéticas em medida de competência.

“Trabalhar de casa ou em ‘modelo híbrido’ deveria abrir espaço para mais conforto e individualidade, sem que a pessoa precise esconder quem é para ser respeitada. E a GenZ sabe disso, e usa muito bem isso a seu favor.

Quando a gente observa o todo, vemos que as transformações dessa nova galera não trata exclusivamente do trabalho, mas vem acompanhadas da sua identidade, da sua construção pessoal, da sua vivência; e influencia em diversos aspectos da sua vida, do vestir ao trabalho”, conclui Cáren.