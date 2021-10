'A cada dia que passa estou mais perto do gol', diz Pelé após cirurgia

Pelé afirmou em sua conta no Twitter nesta quarta-feira que está mais perto do gol a cada dia que passa e pediu a seus seguidores que tomem fôlego para comemorar com ele em breve, após passar no início de setembro por uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino.

"Sugiro que comece a pegar fôlego para comemorar comigo, porque a cada dia que passa eu estou mais perto do gol", escreveu Pelé na rede social, 20 dias após receber alta hospitalar depois da cirurgia.

Considerado por muitos o maior jogador de futebol de todos os tempos e tricampeão do mundo com a seleção brasileira, Pelé recebeu alta do Hospital Albert Einstein em São Paulo no dia 30 de setembro e, em boletim, os médicos afirmaram que ele passará por quimioterapia após a retirada do tumor, detectado em exames de rotina.

Único homem a conquistar o título da Copa do Mundo por três vezes como jogador, Pelé fará 81 anos no sábado.

O ex-jogador sofreu uma série de problemas de saúde na última década, principalmente no quadril, e não consegue andar sem ajuda.