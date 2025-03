8 eventos gastronômicos pelo Brasil em março

Após o Carnaval, restaurantes apresentam experiências gastronômicas imperdíveis. Em São Paulo, o Sororoca e o Sede 261 oferecem evento harmonizado "Ovas e Uvas", com harmonizações exclusivas de pratos e vinhos, preparados pelos chefs Marcelo Corrêa Bastos, Thiago Castanho e Gustavo Rodrigues. Já no Rio de Janeiro, Nello Cassese, preparará um jantar no estrelado Ristorante Hotel Cipriani, no Copacabana Palace, a Belmond Hotel ao lado do chef Rodolfo Guzmán, do chileno Boragó. Confira.

Sororoca e Sede 261

Um encontro inédito e que promete bons momentos: Sororoca Bar recebe Sede 261. A novidade, batizada de “Ovas e Uvas”, acontece amanhã, 12. Na ocasião, as sommelières Daniela Bravin e Cássia Campos vão harmonizar pratos criados pelos chefs e sócios da casa, Marcelo Corrêa Bastos, Thiago Castanho e Gustavo Rodrigues. Os pratos podem ser pedidos individualmente ou no formato de um menu completo, acompanhado das três taças de vinho.

As sugestões colocam em evidência três tipos de ovas: uni (ovas de ouriço), bottarga (ovas de tainha curadas) e ikurá (ovas de salmão), em preparos que ressaltam suas diferentes texturas e sabores. São eles: chawanmushi de tucupi, cogumelos e uni (R$ 85); canapé de salpicão de polvo com bottarga (R$ 62); e polenta frita com creme azedo e ikurá (R$ 79). Para acompanhá-los, cada prato será servido com um vinho varietal, produzido a partir de uma única uva, em um jogo de equilíbrio entre o mar e a taça.

Serviço: Rua Simão Álvares, 785, Pinheiros, São Paulo. Telefone: (11) 9 1215-2925. A partir das 19h.

Aiô e Sede 261

Bravin e Campos também se juntam aos chefs Caio Yokota e Victor Valadão, do Aiô, em um jantar especial marcado para o dia 18 de março, no restaurante da Vila Mariana. Ao longo de sete etapas compostas por pratos clássicos da casa e criações exclusivas para a noite, os profissionais irão provar que os temperos e acentos asiáticos não só caem muito bem com diferentes variedades da bebida, como podem ganhar ainda mais brilho na boca.

Disponível apenas mediante reserva antecipada, o menu contará com a festejada Salada de Tomate da casa, temperada com pasta de feijão moyashi, vinagre escuro, gengibre, garum, chilli oil com macadâmias, moyashi crocante e raspas de limão siciliano; o clássico Bolo de Nabo, acrescido de uni fresco e creme de mexilhões; e o imperdível Xian Bing de sopa de porco, que ganha a delicadeza da vieira para o evento.

Também chegam à mesa um drinque assinado pelo head bartender da casa, Maurício Barbosa, além da famosa Ostra Aiô, servida fresca, com molho ponzu, pimenta defumada, chilli oil verde, crocante de arroz negro, pobá e ovas; o Alface Majian, com picles de nabo, maionese adocicada, gel de cambuci com pepino, molho de amendoim e gergelim, Rou Song (paçoca de porco) e ervas frescas e outros pratos.

Menu por R$ 395, mais harmonização por R$ 250.

Serviço: R. Áurea, 307, Vila Mariana. Tel: (11) 5083-4778. Reservas pela plataforma do Get In: https://widget.getinapp.com.br/36qb78kN

Ivan Santinho e Rodrigo Oliveira

Baixo Gastronômico: Ivan Santinho recebe Rodrigo Oliveira (Bruno Geraldi/Divulgação)

O ano começou cheio de novidades para Ivan Santinho, chef banqueteiro à frente da rotisserie e produtora gastronômica de eventos La Cura e, ainda, do anexo Baixo Gastronômico, na Vila Madalena. Além da feijoada de sábado e do almoço dos domingos, Ivan acaba de implementar novos dias e horários de funcionamento para o Baixo aberto ao grande público: as noites de sexta-feira, entre 19h e 22h30, e os almoços de quarta, entre 12h e 15h.

Para as noites de sexta, ele apresenta um novo menu à la carte. Estão em cartaz na casa pedidas para compartilhar entre duas pessoas, como a Língua Braseada com Glace de Pimenta de Cheiro, Cuscuz de Milho e Vegetais na Brasa (R$ 65); o Ravioli Doppio de Galinha D’Angola e Fonduta de Tulha e Cogumelo Yanomami (R$ 69); o Gnocchi de Polvo com Guanciale (R$ 76); e a sobremesa de Bolo de Mandioca com Coco e Sorvete de Queijo (R$ 36). E não é só: durante o primeiro semestre de 2025, as noites de sexta também abrirão espaço para um chef convidado, uma vez ao mês. Em 21 de março, Ivan recebe o chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó. A noite promete um menu à la carte colaborativo, que contará tanto com as pedidas de Santinho, quanto com pratos de Rodrigo.

Serviço: Rua Ourânia, 201, Vila Madalena. Noites de sexta: das 19h às 22h30. Para reservas: (11) 95774-2824 (atendimento também por ordem de chegada conforme disponibilidade). Especialmente na noite de 21/3, Ivan Santinho recebe o chef Rodrigo Oliveira

Make Hommus. Not War

Em função do Ramadã, época sagrada para o islamismo, está em cartaz no Make Hommus. Not War o Menu Iftar (R$ 79), cardápio especial criado pelo chef, pesquisador e especialista em Gastronomia Mediterrânea Oriental Fred Caffarena. Pensado para o momento da quebra do jejum, praticado pelos muçulmanos do nascer ao pôr-do-sol durante o período, o menu está disponível apenas sob reserva, de terça a sexta, entre 18h e 19h.

A sequência pode incluir alimentos e preparos como tâmara, água, a sopa do dia, porção de hommus tradicional da casa, salada Shirazi (com tomate, pepino, cebola, ervas frescas e menta), o Ramazan (pão típico do Ramadã, finalizado com sementes de papoula) e Maqluba do dia (arroz basmati no estilo levantino com especiarias, castanhas e a proteína do dia ou porção vegetariana). Para o desfecho, a casa serve sobremesas como maamoul de sêmola com recheio de tâmara, morango e limão, ou a burma (massa kadaif recheada de pistache e calda de açúcar e especiarias), entre outras, que saem acompanhadas do café turco, selecionado pelo Pato Rei especialmente para o restaurante.

Ainda em março, Fred lança um menu em homenagem ao Dia Nacional da Comunidade Árabe, que ficará em cartaz a partir do dia 25, durante um mês. Em formato de sequência (R$ 139), será servido apenas no balcão, durante o jantar, com capacidade máxima de 6 pessoas por turno, entre terça e sexta-feira. É necessário reservar. O cardápio contará com pedidas que celebram a cozinha que se formou a partir da prática da gastronomia do Oriente Médio no Brasil, sob o ponto de vista do sincretismo.

Serviço: Rua Oscar Freire, 2270. Menu Iftar: até 30 de março, de terça a sexta, entre 18h e 19h. Preço: R$ 79. Servido sob reserva: Whatsapp: (11) 99176-5171. Menu em homenagem ao Dia Nacional da Comunidade Árabe: de 25 de março e 25 de abril, de terça a sexta, 19h30 ou 21h30. Preço: R$139. Servido sob reserva (6 lugares por turno). Whatsapp: (11) 99176-5171

LosDos Cantina

Hoje, 11, das 19h às 23h, os chefs João Gertel e Caio Alciati, da LosDos Cantina, recebem o assador Tomás Peñafiel, do Chimichurri Parrilla, em mais uma noite do evento Tudo vira Taco, série de jantares especiais realizados junto a chefs amigos ou produtores. Cozinheiro de formação, Tom comanda a disputada parrilla em Perdizes, onde prepara diversos cortes de carne honrando suas raízes argentinas, onde cresceu. O menu exclusivo terá três tacos inéditos, combinando preparos típicos mexicanos com ingredientes e técnicas argentinas.

No cardápio, Molejas Al pastor U (tortilla de milho, molejas adobadas, salsa verde e abacaxi), Quesadilla de morcilla (tortilla, queijo, morcilla e emulsão de ostra) e Tostada de rosbife (tortilla crocante, rosbife do Chimi, guacamole e salsa macha).

Serviço: Rua Dr. Vila Nova, 150 - Vila Buarque. 11/03, terça-feira, das 19h às 23h. Reservas: App Get In https://www.getinapp.com.br/sao-paulo/losdos-kombi

Botanikafé

Inaugurado em 2018, o Botanikafé conquistou seu espaço como referência em brunch em São Paulo. Ao longo dos anos, a marca inaugurou cinco unidades e agora inicia um novo capítulo de sua história, atualizando sua logo e sua identidade visual e lançando um cardápio repleto de novidades criadas pelo chef do grupo, Rodrigo Lodetti, apresentado em novas louças e embalagens.

A marca também passa a oferecer cestas de picnic para quem quiser aproveitar o dia ao ar livre com as delícias do cardápio. Para celebrar a nova fase, o Botanikafé promove a primeira edição da festa Beats n Brunch no dia 15/03, 10h às 17h, no Botanikafé Pinheiros. O evento apresenta o novo cardápio e terá drinques e boa música, com discotecagem dos DJs Sono, Caio Saad, Transpira e Gustavo Caram, para animar a manhã e o início da tarde.

O novo menu apresenta versões inéditas dos clássicos que fizeram a fama do Botanikafé, como as toasts, os beneditinos e os bowls, além de pratos inéditos para almoço e jantar, com boas opções para todos os momentos do dia. O novo cardápio completo está disponível nos Botanikafés de Pinheiros, dos Jardins e do Butantã; já as unidades da Barra Funda e Bienal operam com uma versão reduzida, incorporando algumas das novidades.

Destacam-se entre as novas pedidas Toasts como o Avo Ovo (R$ 30) pão brioche, pasta de avocado, ovo frito ou mexido, pimenta-do-reino e ciboulette e o Spicy Honey Ricota (R$ 36), pão de fermentação natural, creme de ricota, mel, pimenta laoganma e raspas de limão.

Serviço: Botanikafé Jardins: Alameda Lorena, 1765, Jardins. Telefone e WhatsApp: (11) 3064-6570 Funcionamento: Todos os dias, das 8h às 23h. Botanikafé Pinheiros: Rua Padre Garcia Velho, 56, Pinheiros. Telefone e WhatsApp: (11) 3360-8919. Funcionamento: Segunda a quinta-feira, das 8h às 23h. Sextas e sábados, das 8h às 24h. Domingo, das 8h às 22h. Botanikafé Butantã: Avenida Magalhães de Castro, 286, Butantã. Telefone e WhatsApp: (11) 93431-5660 Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 22h. Sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h. Botanikafé Barra Funda: Av. Nicolas Boer, 120 (Parque Industrial Tomas Edson), Barra Funda. Telefone e WhatsApp: 11964942423. Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 22h. Sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h. Botanikafé Bienal: Pavilhão da Bienal - Parque Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, s/no. Funcionamento: diariamente, das 8h às 19h

Rio de Janeiro

Ristorante Hotel Cipriani

Nello Cassese: chef no comando do restaurante Cipriani no Copacabana Palace. (Divulgação/Divulgação)

Rankeado na 5ª posição no Latin America's 50 Best Restaurants de 2024 e em 29º na edição mundial do prêmio por seu trabalho no restaurante chileno Boragó, o chef Rodolfo Guzmán desembarca no Rio de Janeiro, dia 13 de março. Ao lado do chef Nello Cassese, preparará um jantar no estrelado Ristorante Hotel Cipriani, no Copacabana Palace, a Belmond Hotel, dando sequência ao terceiro ano da Master Series gastronômica do empreendimento.

Diretor culinário das propriedades da Belmond na América do Sul, o chef italiano, à frente do restaurante uma estrela Michelin, vem mostrando que os sabores clássicos da Itália, apresentados de forma leve e disruptiva, combinam perfeitamente com ingredientes e técnicas latino-americanas. O resultado poderá ser apreciado no menu degustação feito a quatro mãos.

Com poucos lugares, o jantar terá o valor de R$900 (+ 10% de serviço), com possibilidade de harmonização (de R$700 a R$1.200).

Serviço: Av. Atlântica, 1702 - Copacabana, Rio de Janeiro. Horários: De segunda a sábado, a partir das 19h. As reservas devem ser feitas com antecedência pelo telefone (21) 2548-7070.

Porto Alegre

Capincho Restaurante

O Capincho Restaurante, do chef Marcelo Schambeck, recebe o argentino Julio Martin Baez para um jantar especial no dia 27 de março (quinta-feira) em Porto Alegre. Nesta ocasião, Baez trará o frescor e a criatividade do Julia, seu restaurante de Buenos Aires que ocupa o 37º lugar no ranking dos 50 Best Restaurants da América Latina 2024, além da citação com distinção no Michelin Argentina. "Faço uma cozinha indie" é como Baez define seu estilo de cozinhar, em referência à forma livre e sem amarras com que desenvolve os seus pratos.

Schambeck e Baez compartilham de valores parecidos: o respeito integral ao ingrediente, à equipe, às estações e aos produtores. O Julia, inaugurado em 2019, tem apenas 22 lugares e entrega uma experiência pautada na sazonalidade e artesanalidade. “A gastronomia de Julio Baez e sua equipe explora sabores potentes, frescor e texturas. E para completar é um chef gentil e amigável. Será um momento importante para nosso restaurante e para nossa cidade”, comenta Marcelo Schambeck. O cardápio oferecerá pequenas porções para compartilhar e provar diferentes sabores.

Serviço: Praça Dr. Maurício Cardoso, 61 - 2 Moinhos de Vento, Porto Alegre. Terça a sexta: das 19h 1as 22h30 (quarta-feira com jazz ao vivo). Sábado: 12h30 às 15h / 19h às 22h30.* aceita reservas pelo whatsapp (51) 9482.1042