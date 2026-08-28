Negócios
NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Brasil tem 206 varejistas faturando mais de R$ 1 bilhão; veja a lista

As varejistas com receita acima de R$ 1 bilhão somam R$ 1,26 trilhão e respondem por 94,7% das vendas das 300 maiores

Chiquinho Sorvetes: rede alcançou o primeiro bilhão no último ano, segundo levantamento da IRTT (Leandro Fonseca/Exame)

Chiquinho Sorvetes: rede alcançou o primeiro bilhão no último ano, segundo levantamento da IRTT (Leandro Fonseca/Exame)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 06h00.

Priorizar nos meus resultados Google

O número de varejistas brasileiras com receita acima de R$ 1 bilhão chegou a 206 em 2025. Em 2020, eram 138. O grupo soma R$ 1,26 trilhão em vendas, o equivalente a 94,7% do faturamento das 300 maiores empresas do setor. Os dados são do levantamento TOP 300 do Varejo Brasileiro, do Instituto Retail Think Tank (IRTT).

"O grande varejo vem mantendo crescimento acima da média do setor, ampliando base de lojas e mostrando resiliência em cenário desafiador", diz Alberto Serrentino, cofundador do IRTT.

O clube ganhou oito integrantes no último ano. No topo da faixa, 28 empresas já superam os R$ 10 bilhões anuais, contra cinco em 2015.

O perfil das bilionárias reflete o peso do varejo alimentar. Supermercados formam a maioria da lista, com 106 representantes. Em seguida vêm Moda, Calçados e Artigos Esportivos, com 22 empresas, e Drogarias e Perfumarias, com 19. Eletromóveis e Foodservice têm 15 cada.

Faturar acima de R$ 1 bilhão não depende de uma grande rede física. Quatro companhias do grupo operam apenas no digital: Amazon, Dafiti, Privalia e Daki. Outras 16 chegam ao patamar com menos de dez lojas. O caso extremo é o Andorinha Hipercenter, que fatura R$ 1 bilhão com um único ponto de venda.

Na outra ponta do modelo, redes de franquia como Chiquinho Sorvetes e Oggi Sorvetes entram na lista com mais de mil unidades e tíquete baixo.

Confira as dez empresas que chegaram ao primeiro bilhão em 2025:

  1. Livraria Leitura – R$ 1,043 bilhão
  2. Supermercado Pires – R$ 1,039 bilhão
  3. Cassol – R$ 1,036 bilhão
  4. M.N Supermercados – R$ 1,026 bilhão
  5. Nosso Atacarejo – R$ 1,022 bilhão
  6. Andorinha Hipercenter – R$ 1,014 bilhão
  7. Caedu – R$ 1,011 bilhão
  8. Redepharma – R$ 1 bilhão
  9. Chiquinho Sorvetes – R$ 1 bilhão
  10. Daki – R$ 1 bilhão
Acompanhe tudo sobre:VarejoBilionários
Próximo

Mais de Negócios

17 franquias baratas a partir de R$ 7.000 para trabalhar de casa

Dono do Cruzeiro tem 420 supermercados, 50 mil funcionários e fatura R$ 26 bilhões

'Fazer mais pode travar seu negócio': o erro que custa caro na hora de crescer no digital

Como esta fintech brasileira quer acabar com códigos, senhas e etapas extras nos pagamentos online

Mais na Exame

Esporte

Antonelli ganhou ou a McLaren perdeu?

Carreira

Só 5% dos CEOs no Brasil são mulheres - e elas precisam estudar mais para chegar ao topo

Pop

Tom Holland supera Zoe Saldaña e se torna o ator mais lucrativo do mundo

Brasil

Eleição, poder e STF: como a crise na Corte mexe com a opinião pública