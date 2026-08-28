Brasil tem 206 varejistas faturando mais de R$ 1 bilhão; veja a lista

O número de varejistas brasileiras com receita acima de R$ 1 bilhão chegou a 206 em 2025. Em 2020, eram 138. O grupo soma R$ 1,26 trilhão em vendas, o equivalente a 94,7% do faturamento das 300 maiores empresas do setor. Os dados são do levantamento TOP 300 do Varejo Brasileiro, do Instituto Retail Think Tank (IRTT).

"O grande varejo vem mantendo crescimento acima da média do setor, ampliando base de lojas e mostrando resiliência em cenário desafiador", diz Alberto Serrentino, cofundador do IRTT.

O clube ganhou oito integrantes no último ano. No topo da faixa, 28 empresas já superam os R$ 10 bilhões anuais, contra cinco em 2015.

O perfil das bilionárias reflete o peso do varejo alimentar. Supermercados formam a maioria da lista, com 106 representantes. Em seguida vêm Moda, Calçados e Artigos Esportivos, com 22 empresas, e Drogarias e Perfumarias, com 19. Eletromóveis e Foodservice têm 15 cada.

Faturar acima de R$ 1 bilhão não depende de uma grande rede física. Quatro companhias do grupo operam apenas no digital: Amazon, Dafiti, Privalia e Daki. Outras 16 chegam ao patamar com menos de dez lojas. O caso extremo é o Andorinha Hipercenter, que fatura R$ 1 bilhão com um único ponto de venda.

Na outra ponta do modelo, redes de franquia como Chiquinho Sorvetes e Oggi Sorvetes entram na lista com mais de mil unidades e tíquete baixo.

Confira as dez empresas que chegaram ao primeiro bilhão em 2025: