7 dicas de decoração para chegada da primavera

A estação das flores está chegando e uma boa maneira de celebrar a alegria e o frescor da primavera é renovar a decoração de casa.

Não estamos falando de reformas complexas e muito menos caras. A ideia é incluir enfeites, como vasos de flores da primavera, para deixar a decoração mais agradável, colorida e perfumada - as principais características da estação!

Selecionamos algumas ideias inspiradoras de enfeites que você pode usar na sua decoração para celebrar essa época do ano tão adorada. Confira e escolha suas favoritas.

Quais são as flores da estação?

Não é à toa que a primavera é conhecida como estação das flores. É justamente durante esse período que antecede o verão que grande parte das flores desabrocham em cores mais vibrantes e perfumadas.

Trouxemos aqui uma lista com algumas das flores mais indicadas para investir nesta época do ano, conheça algumas delas:

Girassol;

Violetas;

Gérbera;

Rosa;

Crisântemos;

Lírio;

Orquídea;

Petúnia.

Você pode escolher algumas dessas flores para cultivar em vasos ou para plantar no jardim e, assim, trazer a primavera para dentro de casa.

Quadros de flores

Outra forma simples de trazer a beleza das flores para sua decoração é por meio de quadros.

No entanto, tenha o cuidado de escolher peças nas mesmas cores que a paleta do ambiente Isso é fundamental para que as obras harmonizem com outros elementos decorativos.

E sim, estamos falando de obras, no plural. Você pode montar um conjunto de quadros na sala de estar, no quarto ou na cozinha. Faça algo bem moderno para representar a variedade e vivacidade das flores típicas da estação.

Pintura colorida na parede

Também é a oportunidade ideal para renovar a pintura da parede. Você tem a opção de escolher apenas uma cor vibrante ou de contratar artistas para pintar verdadeiras obras de artes, como foi feito no projeto da Casa Aberta que selecionamos de inspiração.

Artesanato floral

Use suas habilidades manuais para fazer peças decorativas maravilhosas. As flores podem fazer parte de diferentes artesanatos, como:

Manta de crochê;

Tapete;

Almofadas de tricô;

Toalha de mesa;

Guardanapos para mesa de jantar;

Prendedores de cortina.

E o melhor de tudo é que você pode trocar esses enfeites no final da estação. É uma forma simples de celebrar a beleza das flores na sua casa até a chegada do verão.

Jardim vertical

Impossível falar de decoração primaveril sem citar os vasos de flores, não é mesmo?

O ideal é investir nas flores naturais para compor seu jardim vertical, mas como nem todo mundo tem tempo para cuidar delas, é possível montar um enfeite composto apenas por plantas artificiais. Fica ao seu critério.

O jardim vertical é excelente para preencher espaços na decoração, como na parede acima do sofá ou no cantinho da varanda gourmet. É um elemento decorativo que transmite “vida” e charme.

Monte um jardim aconchegante

Caso tenha espaço para montar um jardim, não deixe de incluir sofás e poltronas aconchegantes na área, assim você consegue aproveitar o aconchego do ambiente sempre que quiser. É uma área de lazer magnífica!

Escolha algumas espécies de plantas e flores para plantar no jardim, além de incluir pedras e luminárias que ressaltam o paisagismo durante a noite.

Também vale a pena montar um pergolado para proteger os móveis do jardim, por menor que seja o espaço.

Aparelho de jantar floral

Você é do tipo que ama receber amigos e familiares para refeições? Então a opção de montar um aparelho de jantar floral, com direito a sousplat, pratos, taças e guardanapos coloridos, é a opção ideal pra você.

Essas dicas de decoração foram criadas pela Equipe da Viva Decora.

