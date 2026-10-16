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Especial de Halloween: 'Ouija' e 'Ouija: Origem do Mal' chegam à Netflix neste sábado

A franquia reúne uma história sobre adolescentes que tentam contatar uma amiga morta e outra sobre uma família envolvida com o mundo paranormal

'Ouija': os longas exploram sessões sobrenaturais, espíritos e um tabuleiro que coloca seus personagens diante de forças malignas (Reprodução / Universal Pictures)

'Ouija': os longas exploram sessões sobrenaturais, espíritos e um tabuleiro que coloca seus personagens diante de forças malignas (Reprodução / Universal Pictures)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 11h39.

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Os fãs de terror terão duas opções para incluir na lista de filmes do fim de semana. "Ouija: O Jogo dos Espíritos" e "Ouija: Origem do Mal" chegam à Netflix neste sábado, 17, segundo calendários de lançamentos da plataforma no Brasil.

Os dois longas exploram o universo dos tabuleiros Ouija, objetos associados a tentativas de comunicação com os mortos. Nas histórias, a curiosidade pelo sobrenatural abre caminho para acontecimentos assustadores e coloca os personagens em contato com entidades perigosas.

Qual é a história de 'Ouija: O Jogo dos Espíritos'?

Dirigido por Stiles White, "Ouija: O Jogo dos Espíritos" acompanha um grupo de amigos que decide usar um antigo tabuleiro para tentar entrar em contato com uma jovem que morreu em circunstâncias misteriosas.

A experiência desencadeia uma sequência de manifestações sobrenaturais. Ao tentar descobrir o que aconteceu com a amiga, os jovens acabam invocando uma entidade maligna que passa a ameaçar suas vidas.

O elenco conta com Olivia Cooke, Ana Coto e Daren Kagasoff. O filme aposta em elementos tradicionais do terror sobrenatural, como espíritos, casas assombradas e sessões de comunicação com os mortos.

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O que acontece em 'Ouija: Origem do Mal'?

"Ouija: Origem do Mal" se passa na Califórnia da década de 1960 e funciona como uma prequela do primeiro longa, explorando os acontecimentos que antecedem a história apresentada no filme de 2014.

Na trama, uma família ganha a vida realizando sessões falsas de espiritismo. A situação muda quando uma das filhas tenta se comunicar com o pai falecido por meio de um tabuleiro Ouija e acaba liberando um demônio.

O elenco reúne Elizabeth Reaser, Annalise Basso, Henry Thomas e Lulu Wilson. A direção é de Mike Flanagan, cineasta conhecido por trabalhos como "A Maldição da Residência Hill" e "Doutor Sono".

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Netflix aposta em terror para o Halloween

A chegada de "Ouija: O Jogo dos Espíritos" e "Ouija: Origem do Mal" faz parte da programação especial de outubro da Netflix, que reúne diferentes vertentes do terror, incluindo produções recentes, clássicos e franquias conhecidas. A plataforma distribui as estreias ao longo do mês para quem pretende montar uma maratona até o Halloween.

Entre os títulos que já chegaram ao catálogo estão "Nosferatu", "Pecadores", "A Casa de Cera", "A Noiva-Cadáver", "A Órfã", "Pânico", "Uma Noite de Crime: A Fronteira", "Uma Noite de Crime: Anarquia", "Um Lugar Silencioso", "Um Lugar Silencioso II" e "Lobisomem".

Além da franquia "Ouija", a plataforma ainda vai receber "Halloween", "Halloween Kills: O Terror Continua", "Navio Fantasma" e "Uma Chamada Perdida" nos próximos dias.

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