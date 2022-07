6 destinos turísticos imperdíveis para quem ama vinhos

Tinto, branco, rosé ou espumante. Para quem adora uma boa taça de vinho, há algo ainda mais especial em degustá-la em um cenário como um vinhedo, durante uma viagem. Em pesquisa realizada pelo Booking.com, mais de um terço (36%) dos viajantes brasileiros afirmam que gostariam de fazer um passeio por vinícolas nas próximas férias. Com isso, o site selecionou acomodações únicas que oferecem aos viajantes a oportunidade de vivenciar essa experiência.

San Vicente de Tagua Tagua, Chile

San Vicente de Tagua Tagua, também conhecida como San Vicente, é uma comuna chilena da província de Cachapoal, famosa região vinícola do Chile. O vale de Millahue está situado no coração da região produtora de vinhos chilenos entre os Andes e a Cordilheira da Costa. Os viajantes podem apreciar os diversos vinhedos, pois há uma série de passeios com degustação dos vinhos locais, acompanhados de banquetes refinados.

Onde se hospedar: Situado entre as montanhas do Vale de Colchagua e cercado por vinhedos, o hotel boutique Vik Chile dispõe de belas vistas panorâmicas. A propriedade possui uma arquitetura moderna, telhado de titânio em formato ondulado e suítes temáticas, projetadas individualmente por artistas chilenos. Todas as janelas são panorâmicas, garantindo que os hóspedes apreciem toda a paisagem. O hotel dispõe de dois restaurantes no local, uma piscina com borda infinita, spa e centro de bem-estar, e recebeu o selo ‘Viagens Sustentáveis’ da Booking.com graças às práticas que respeitam o meio ambiente. O hóspede terá direito a fazer um passeio privativo pelos vinhedos do Vik como cortesia, além de participar de uma sessão de degustação de vinhos com um sommelier.

Mendoza, Argentina

Maior produtora de vinho da América do Sul, a Argentina sabe como conseguir uma boa safra – e a cidade de Mendoza, com seus vales situados aos pés dos Andes, é conhecida por seus malbecs frutados, produzidos na ensolarada altitude. Embora o malbec seja originário da França, ele se dá super bem no clima de Mendoza, que abriga mais de 1500 vinícolas e é responsável por 60% da produção geral de vinho do país. Essa cidade, cosmopolita e arborizada, é perfeita para quem busca aventura em suas diversas bodegas (vinícolas), restaurantes de primeira classe e passeios – incluindo mountain bike e rafting.

Onde se hospedar: Cercada por vinhedos e olivais, Villa Mansa é uma propriedade única, de estilo rancho, próxima às muitas vinícolas da região. O viajante pode optar por uma das curiosas suítes curvadas, com arquitetura em madeira para imitar um barril de vinho e uma jacuzzi que tem vista para a Cordilheira dos Andes. O hotel dispõe de uma piscina climatizada e um spa de luxo para relaxar, além de um restaurante em que os hóspedes podem participar de aulas de culinária e de degustação de vinhos como cortesia, com uma seleção de diferentes vinhos regionais de Mendoza.

Saint-Émilion, França

Situado no sudoeste da França, que oferece o microclima ideal para seus vinhos tintos encorpados e reconhecidos mundialmente, Saint-Émilion é sinônimo de vinho. Ele está localizado no coração da região vinícola de Bordeaux e possui uma paisagem com castelos, vinhedos e jardins repletos de flores. Tanto o vilarejo quanto os vinhedos foram considerados patrimônio mundial da UNESCO, graças à sua arquitetura e vinhos excepcionais. Os viajantes podem passear pelas agradáveis ruas de paralelepípedo durante um passeio guiado sobre vinhos por Saint-Émilion e aprender sobre a história da região, além de explorar os vinhedos e apreciar a variedade de vinhos Grand Cru.

Onde se hospedar: O Château Hôtel Grand Barrail, uma construção do século XIX, está localizado em um parque de 1,2 hectare no coração dos vinhedos de Saint-Émilion. Esse grande hotel, com suas torres originais, pé direito alto e camas com dossel, imita a arquitetura pela qual a região é reconhecida. Para os hóspedes que querem explorar os vinhedos, a propriedade conta com aluguel de bicicletas. Além disso, ela também dispõe de uma piscina ao ar livre com cabanas, um spa de luxo e um hammam (banho turco).

Vilafranca del Penedès, Espanha

Localizada no interior de Barcelona, Vilafranca del Penedès é uma charmosa cidade catalã, conhecida como o epicentro da produção de cava, famoso espumante espanhol. Com um belo centro histórico e arquitetura medieval, ela está rodeada por algumas das maiores vinícolas de cava na Espanha e oferece muitas oportunidades para degustação de vinhos e experiências gastronômicas. Os visitantes podem saber mais sobre a história do vinho da região de Penedès no Museu VINSEUM, que trata da introdução dos métodos de vinificação que remontam aos antigos romanos. Uma degustação de vinhos com um sommelier vai permitir que os viajantes mergulhem na cultura espanhola, degustando uma série de vinhos harmonizados com carnes e queijos locais, adquiridos de produtores familiares.

Onde se hospedar: O design do Mastinell Cava & Boutique Hotel by Olivia Hotels Collection se assemelha a uma coleção de garrafas empilhadas de cava com um telhado em mosaico de azulejos. Dentro, seus quartos contemporâneos refletem o interior de uma garrafa de vinho e dispõem de janelas redondas com vista para os vinhedos e as montanhas de Santa Pau. Esta propriedade luxuosa e com design sustentável dispõe de painéis solares, iluminação LED, além de móveis com baixo impacto ambiental. O viajante pode desfrutar de degustações de vinhos na adega local e da culinária catalã no restaurante, preparada com ingredientes locais frescos e orgânicos.

McLaren Vale, Austrália

Localizado entre a Cordilheira Mount Lofty e as extensas praias do Golfo de São Vicente, e a um curto trajeto ao sul de Adelaide, McLaren Vale é uma região vinícola sustentável com mais de 80 vinhedos. Uma das regiões vinícolas mais antigas e aclamadas da Austrália, é conhecida pelo Shiraz, mas também oferece diversos vinhos de qualidade que vão satisfazer todos os gostos e bolsos. Os viajantes podem andar de bicicleta ao longo dos 9 quilômetros da Trilha Shiraz e apreciar vistas do mar, das montanhas e vinícolas; a região também é um paraíso gastronômico e abriga uma grande variedade de restaurantes que servem vinhos locais e comida gourmet sazonal. O passeio pelas vinícolas McLaren Vale e o The Cube Experience inclui uma degustação de vinhos e almoço no d'Arenberg Cube, uma vanguardista vinícola de 5 andares projetada para se assemelhar a um cubo mágico.

Onde se hospedar: O Hotel California Road at Inkwell Wines é o refúgio ideal para adultos. Situado em uma vinícola em funcionamento, o viajante não vai precisar ir muito longe para saborear a seleção de vinhos da região. Esta acomodação contemporânea, feita a partir de 20 contêineres adaptados, dispõe de 3 suítes privativas, todas com janelas panorâmicas, um frigobar abastecido com vinho Inkwell, cama king-size e um deck privativo para ver o pôr do sol. Uma das suítes é acessível para hóspedes com deficiência e dispõe de banheiro totalmente equipado.

Bento Gonçalves, Brasil

A cidade de Bento Gonçalves, situada no sul do Brasil, é conhecida como a capital do vinho no país. Esse título veio graças aos mais de 150 anos de tradição vinícola e à maior concentração de produtores de vinho em toda a América do Sul. Com vinhedos, pequenas fazendas, casas de campo e pizzas assadas em forno de barro, a cidade gaúcha é comparada a regiões italianas, como a Toscana. O viajante pode passear pelo Vale dos Vinhedos, com incontáveis vinhas e empresas de gerência familiar, e conhecer os simpáticos moradores por trás dos vinhos premiados.

Onde se hospedar: O Hotel & Spa do Vinho, Autograph Collection está localizado no centro da região produtora de vinho do Vale dos Vinhedos. Esse hotel, situado em um edifício clássico em estilo toscano repleto de história e cultura, dispõe de uma adega bem abastecida com mais de 600 rótulos internacionais e nacionais para experimentar. Ele está rodeado de lindas paisagens e oferece uma variedade de instalações, incluindo biblioteca de vinhos, piscina ao ar livre, banheira de hidromassagem e duas quadras de tênis.

