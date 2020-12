5 filmes e séries natalinas que te ajudam a aprender inglês

Uma das vantagens de aprender um novo idioma é que você pode praticá-lo de inúmeras formas, inclusive enquanto se diverte assistindo a filmes e séries.

Para a Casual EXAME, o professor de inglês e coordenador acadêmico da Hyper English, Nelson Toledo, sugeriu 5 opções de títulos natalinos que podem te ajudar a turbinar suas habilidades com o idioma.

Todos os filmes e séries sugeridas abaixo acompanham um comentário do professor (entre aspas) e são indicadas para variados níveis de proficiência no idioma. “Podemos dizer que esses filmes são ótimas oportunidades de trabalhar vocabulário relativo a Natal e festas de fim de ano. É importante destacar também que quando aprendemos um idioma também aprendemos cultura e que filmes natalinos nos ajudam a imergir na cultura britânica e americana, percebendo as diferenças culturais de celebração das festas de fim de ano aqui e nesses países. Assistir filmes sempre é uma oportunidade para desenvolver compreensão auditiva e adquirir vocabulário formal e informal, como gírias”, diz Nelson Toledo.

1. Happy Merry Whatever

“Happy Merry Whatever” é uma minissérie de comédia da Netflix. Nela o protagonista irá finalmente conhecer o pai superprotetor de sua namorada em meio a diversas confusões e tradições natalinas. Com episódios curtos de aproximadamente vinte minutos, é a série perfeita para dar muitas risadas e enriquecer seu vocabulário natalino. “Ótima para quem curte as sitcoms americanas e quiser maratonar histórias leves e aprender muitas expressões sobre família, relacionamentos e como ser aceito pelos entes queridos do amor da sua vida”.

2. Klaus

Um belíssimo filme, “Klaus” foi ganhador do BAFTA e indicado ao Oscar de melhor animação em 2020. Ele conta a história de um carteiro que se vê isolado em uma cidade distante e infeliz onde vai começar a entregar brinquedos feitos pelo lenhador da região, Klaus. Emocionante e feito na técnica 2-D de animação, é um filme para a família inteira, que se inspira na lenda do Papai Noel para trazer uma história super original. “As atuações em Klaus são muito marcantes, e recomendo esse filme pela história do esforço dos dois personagens principais em trazer alegria à cidade. Há muitas oportunidades para aprender vocabulário relacionado ao Natal. As falas, mesmo às vezes complexas, são muito claras. Um dos meus favoritos nesta lista”.

3. Home Alone

Um dos maiores clássicos natalinos, “Home Alone” é um filme hilário sobre o que uma criança que foi esquecida pela família faz para impedir que sua casa seja invadida por dois ladrões. Repleto de trapalhadas e invenções mirabolantes, esse é aquele tipo de filme que merece ser revisto em todos os Natais. Caso você já tenha praticamente decorado todas as falas, que tal tentar ver esta vez sem legendas para treinar seu listening? “Um clássico que definitivamente agrada a quase todos e que, embora se passe no período natalino, ilustra várias situações cotidianas, como compras, rotina de aeroporto e ajuda a gente a aprender várias frases úteis em inglês”.

4. How the Grinch Stole Christmas

Aqueles que não são particularmente apaixonados pelo Natal e pelas comemorações de fim de ano vão se sentir representados por “How the Grinch Stole Christmas” e podem até mesmo, quem sabe, mudar de ideia. O filme conta a história do Grinch, uma criatura verde que odeia o Natal e quer fazer de tudo para acabar com as festividades, até que uma menina aparece em seu caminho. Existem várias versões desse filme, sendo a mais conhecida delas a de 2000, estrelada por Jim Carrey. “Baseado na obra do autor infantil Dr.Seuss, “How the Grinch Stole Christmas” é um clássico imperdível para assistir com toda a família, tanto pela narrativa quanto pela evolução do personagem principal ao longo da história. Um belíssimo conto, vale assistir, em pequenas partes, com as crianças que estão aprendendo o idioma. É só colocar as legendas em inglês e depois pedir para elas contarem qual cena curtiram mais ou citarem uma fala que tenha chamado a atenção. Vale a pena conferir a versão animada de 2018, que conta com Benedict Cumberbatch (Dr. Stranger) no papel do ranzinza Grinch.”

5. The Holiday

Para aqueles que adoram filmes de romance com um clima de Natal, “The Holiday” é absolutamente perfeito. O que aconteceria se duas mulheres trocassem de casa e país na época do Natal, após passarem por desilusões amorosas, e encontrassem um novo amor? Um filme emocionante e incrivelmente fofo, que vai fazer com que você conheça um pouco mais as diferenças entre o Natal americano e o britânico, enquanto se apaixona por personagens extremamente cativantes. “O filme traz no elenco: Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law e Jack Black. É muito interessante, não apenas pela oportunidade de ver atores britânicos e americanos contracenando, mas também por trazer peculiaridades culturais de cada país e ter ótimos exemplos da linguagem que usamos para falar de relacionamentos e seus percalços. Recomendado para adultos!”