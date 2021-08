5 exemplos de pias modernas para banheiro

Está pensando em construir ou reformar a sua casa? Então, não erre na sua lista de compras. Leia o texto a seguir para descobrir algumas opções diferentes de pia para banheiro pequeno.

Você vai se surpreender com as possibilidades. Encontre na lista a seguir o modelo de equipamento que possa valorizar a estética e otimizar o espaço desse cômodo do seu imóvel.

Pia de embutir

Ao ler esse nome você deve ter se perguntado: "embutir no quê?". É que antigamente as pias de banheiro eram nada mais do que bacias de louça dispostas sobre colunas também de louça.

Mas quando se teve a necessidade de otimizar o espaço dos banheiros, os decoradores passaram a indicar a instalação de gabinete com tampo de pedra e a pia embutida. Ou seja, a bacia de louça colada sob o tampo da pedra com massa especial, oculta dentro do armário.

Mais recentemente, os designers desenharam novas peças e lançaram tendências diferentes. Surgiram assim muitos outros modelos de cubas para banheiro. Mas, ainda sim, devemos considerar as pias de embutir.

Por quê? Pensando principalmente nos banheiros pequenos, elas comprometem ao menos os tampos, deixando a sua área livre para o apoio de itens de higiene e mais.

Por outro lado, essas mesmas pias, por estarem dentro dos armários, comprometem o espaço interno dos gabinetes. Então, existem prós e contras. Só que, dependendo dos seus hábitos diários, ela pode funcionar bem como equipamento para o seu banheiro de casa. São dimensões exemplo de pia de embutir para banheiro: 46 x 38 x 16,5 centímetros.

Vamos fazer um adentro para este tópico. Precisamos destacar também que existem pias de encaixe, próprias para serem parcialmente embutidas na pedra, deixando para o lado de fora uma borda mais larga de louça.

Essas ficam no meio termo entre a pia de embutir e a pia de semi encaixe que trataremos em um tópico seguinte. É importante não confundir as peças.

Pia de sobrepor

-

Se você prefere tirar de vista e guardar dentro do armário do gabinete todos aqueles seus itens de higiene pessoal, há outro modelo mais indicado de pia para o seu banheiro. Ao invés de ter uma peça embutida por baixo do tampo de pedra, a outra opção seria ter uma cuba sobreposta a essa peça. Portanto, o nome de pia de sobrepor - que pode ter formato quadrado, retangular, oval, e mais.

São dimensões exemplo de pia de sobrepor para banheiro: 54 x 37 x 11,5 cm.

Pia de semi encaixe

Agora, existem ambientes que são tão estreitos que dificultam a instalação de um gabinete de pia sem comprometer o ângulo de abertura da porta do banheiro.

Nesse caso, se não há como instalar o equipamento em outro ponto do cômodo, é preciso estudar melhor as possibilidades de design para otimizar o espaço e ter tudo o que se precisa. Uma ideia é tentar estreitar esta área de bancada.

Para isso, nós podemos contar com outros tipos de pia para banheiro. É o caso, por exemplo, das cubas projetadas especialmente um desenho que permite que a peça fique encaixada na frente da pedra - parte para dentro e parte para fora da mesma. Essas peças ganham o nome de pia de semi encaixe.

São dimensões exemplo de pia de semi encaixe para banheiro: 51 x 45 (encaixe com 7,5 cm para fora) x 11,5 cm.

Pia esculpida

Às vezes, mesmo com todo esforço por parte do projetista, é impossível encaixar nas medidas do banheiro as peças prontas de pia à venda nas lojas. Daí a única solução é criar uma peça sob medida para o ambiente. É o caso das pias esculpidas.

Em tal situação, não temos uma peça de tampo de pedra e outra peça de pia separada. Existe só um único bloco de pedra que compõem bancadas, pia e até mesmo roda banca - que é aquela moldura em torno da bancada, geralmente entre 7 e 15 centímetros de altura, protegendo a parede dos respingos d'água. E costuma-se também deixar o ralo desse tipo de pia oculto por uma prancha de pedra inclinada no interior da pia.

Outros modelos de pia

Todos os modelos de pia citados anteriormente são aquelas peças padrão encontradas facilmente na maioria das lojas de material de construção. Só que, na verdade, o catálogo dos fabricantes é bem maior que este.

Portanto, existem, sim, outros modelos de pia para banheiro. E estamos falando do formato dessas peças - como exemplo, as cubas de canto e as cubas de piso - e também dos materiais utilizados na sua fabricação.

São materiais alternativos para fabricação de cubas de banheiro: plástico, pedra sabão, cerâmica, vidro, papel machê, entre outros.

Opções lindas não faltam, capriche na sua escolha! Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.

