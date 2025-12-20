5 erros comuns que deixam o café desequilibrado ou sem sabor

Você não consegue acertar o gosto do café? Isso pode estar ligado a alguns erros no modo de preparo da bebida. O café pode ficar desequilibrado ou até mesmo sem sabor. Mas você sabia que diversas questões podem influenciar o resultado?

A origem e a temperatura da água, a moagem e a forma de preparo são alguns dos pontos de atenção para evitar errar no café. Sendo assim, a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) pode te ensinar a como fazer café melhor.

Saiba por que o café fica desequilibrado ou sem sabor

Optar por cafés sem qualidade ou de origem duvidosa

Grãos de café sem a qualidade comprovada podem apresentar variações de sabor. Em cafés certificados, se a embalagem diz que o café tem pouco amargor, ele deve corresponder. Mas cafés sem certificação, ou até mesmo falsos e adulterados, podem não ser fiéis aos critérios descritos nos rótulos.

Para uma experiência saborosa, é primordial que o café tenha qualidade e pureza certificadas. Procure os selos da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC). Eles são a garantia de que o café atende aos padrões exigidos e apresenta corretamente as notas sensoriais de cada estilo.

Utilizar água da torneira

Usar a água da torneira, apesar de potável, é um dos erros ao fazer café. Ela apresenta componentes químicos, como o cloro, que, ao reagir com a água, gera ácidos e afeta o sabor da bebida. Logo, além de um café de qualidade, utilize água filtrada para obter um bom resultado.

Não despejar a água corretamente

Segundo especialistas, ao jogar a água em apenas um ponto, ela se mistura mais com o café moído, deixando-o mais forte e trazendo um amargor desequilibrado. Por isso, é importante despejar a água no filtro de papel antes de colocar o pó. Deste modo, as propriedades do material não são transferidas para o café durante a infusão.

Depois, molhe a superfície do café que está no coador e derrame em movimentos circulares, de modo que a água entre em contato com todo o café e a extração seja homogênea.

Colocar a proporção errada de café e água

A medida de café e água é essencial para descobrir por que o café fica com um amargor desequilibrado. Quando colocamos muita água e pouco pó, a bebida tende a ficar menos encorpada, criando um café sem gosto. Já a concentração de uma grande quantidade de pó e de pouca água torna o café desequilibrado, com amargor ou acidez fora da medida.

Buscando evitar esse erro ao fazer café, utilize a proporção de 80 a 100 gramas de café (5 a 6 colheres de sopa) para 1L de água. Após ser coado, reserve em uma garrafa térmica para manter o sabor e o aroma durante cerca de uma hora.

Moer de mais ou de menos

A moagem do café faz diferença na hora de fazer um café melhor. Um pó muito fino faz com a água fique por mais tempo no coador, já que tem mais superfície de contato com os grãozinhos. Com isso, compostos amargos ou ácidos podem ser liberados em excesso na infusão, além de o pó passar pelo filtro.

Já com o pó mais grosso, a água passa mais rápido. Dessa forma, não tem tanto contato com os grãos moídos e pode deixar de extrair o sabor na medida certa, causando uma sub extração, deixando o café sem sabor (e sem graça).

Levando esses pontos em consideração, é importante entender qual a moagem mais adequada para o método escolhido. A espessura média é a mais indicada para cafés coados, mas vale ir testando diferentes receitas para achar a que mais lhe agrada.

Agora que você já sabe como evitar estes erros, prepare um cafezinho saboroso e aproveite para ler mais da nossa coluna na Exame.