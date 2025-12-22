Fiscalização encontra 'matérias estranhas' em cafés torrados; veja marcas

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou nesta segunda-feira, 22, um alerta aos consumidores após identificar irregularidades em lotes de café torrado fiscalizados pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, da Secretaria de Defesa Agropecuária.

Segundo a pasta, análises feitas pelos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA) detectaram a presença de matérias estranhas e impurezas em níveis acima dos limites previstos em norma. Diante do resultado, os lotes foram desclassificados e recolhidos do mercado.

O Mapa orienta que consumidores que tenham adquirido os produtos afetados interrompam o consumo e solicitem a substituição, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. Denúncias podem ser registradas pelo canal Fala.BR, com a identificação do estabelecimento e o endereço onde o produto foi comprado.

Veja os cafés desclassificados pelo Ministério