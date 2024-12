25 restaurantes que funcionam entre o Natal e o Ano Novo em São Paulo

Com diversas inaugurações de bares e restaurantes no ano, ainda dá tempo de aproveitar para conhecer novidades gastronômicas em São Paulo, ou apreciar restaurantes já conhecidos em uma semana que a cidade está mais tranquila. Da pizzaria da moda a uma boa hamburgueria ou restaurantes de diferentes especialidades e até mesmo lugares dedicados ao brunch, selecionamos 25 endereços que estarão abertos na semana entre o Natal e o Ano Novo. Confira.

Arabia

A casa dedicada à culinária árabe irá funcionar normalmente durante todo o mês de dezembro, inclusive no Natal e no Ano Novo. Entre as sugestões estão pratos tradicionais, como o Quibe Cru (R$ 52 pequeno e R$ 66 grande) e o Charuto de Uva (R$ 72), esse último feito com folhas de uva recheadas de arroz e carne. Antes, vale pedir a Esfiha de Carne (R$ 11).

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1397 - Jardim Paulista - São Paulo/SP - Fone: (11) 3061-2203 | Horário de funcionamento: domingo à quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h

ICI Brasserie

O restaurante francês oferece uma variedade de pratos clássicos e releituras de receitas brasileiras. Entre os destaques do menu estão as Moules Et Frites Brasserie (R$ 79) – mexilhões ao molho de tomate, alho, vinho branco e cebola, que acompanham fritas, baguete francesa e aïoli. Já o Camarão à Provençal (R$ 121) traz os crustáceos salteados na manteiga com alho e salsinha, tomate e arroz puxado no próprio molho.

Serviço: 3 unidades + Rua Bela Cintra, 2203 - Jardim Paulista - São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h30 e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 18h à 0h, sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 22h

Belô Restaurante

O restaurante traz as raízes mineiras da chef Andreza Luisa com um toque de modernidade e delicadeza. A casa funciona todos os dias e é possível encontrar sugestões do brunch ao jantar. A casa funcionará normalmente do dia 26 ao dia 29 de dezembro. Entre as sugestões da chef, está o Arroz de Galinha Lá Da Roça (R$ 78), um arroz melado de galinha com sobrecoxa grelhada, aioli de limão cravo e couve kale crocante.

Serviço: Rua Padre João Manoel, 881 - Jardim Paulista - São Paulo/SP - Fone: (11) 95321-2347 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 8h à 0h, domingo das 8h às 17h

La Braciera

Famosa pelas receitas ao estilo napolitano, a pizzaria tem cardápio elaborado com a consultoria do chef italiano Pasquale Cozzolino. A casa funcionará normalmente entre o Natal e o Ano Novo. Após provar as tradicionais pizzas da casa, a sugestão é a nova Pizza Pistacchio Italiano e Nutella (R$ 82 individual), que leva creme de pistache italiano, ganache com chocolate branco e Nutella.

Serviço: 4 unidades + Alameda Lorena, 1040 - Jardim Paulista - São Paulo/SP - Fone: (11) 5990-2158 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 18h às 23h, sexta e sábado das 18h à 0h

Lanchonete da Cidade

A Lanchonete da Cidade está celebrando 20 anos e para comemorar trouxe novidades para o menu. A casa resgatou burgers históricos e toda a comunicação visual agora também faz referência às origens. Entre as novidades, está o Bombom 20 (R$ 61), feito com um blend de 180 gramas de cortes de Angus e Wagyu mais pasta de alho negro, queijo gruyère, disco de cebola na chapa e caldo de costela. Tudo isso montado em um pão selado na manteiga de tutano. Para quem não abre mão de um bom burger, a casa estará de portas abertas do dia 26 ao dia 30 de dezembro.

Serviço: 4 unidades + Alameda Tietê, 110 - Jardim Paulista - São Paulo/SP | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h à 0h, sexta e sábado das 12h à 1h

Feliciana Pães

A charmosa padaria artesanal, localizada na área externa do Mercado de Pinheiros, funcionará normalmente entre o Natal e o Ano Novo. Por lá, a chef Mari Adania utiliza ingredientes do próprio entreposto, como farinhas orgânicas e ovos, para produzir seus pães de longa fermentação. Entre as boas pedidas que saem do forno estão baguette (R$ 9), ciabatta (R$ 8) e pão de azeitona (R$ 24). Outro sucesso da casa é a focaccia (R$ 18), assada apenas de quinta à sábado.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 - Pinheiros - São Paulo/SP - Fone: (11) 99534-2473 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 8h às 18h (brunch aos sábados das 9h30 às 18h)

Pobre Juan

Inspirado nas típicas casas argentinas, o restaurante é famoso por sua parrilla e funcionará normalmente nos dias entre o Natal e Ano Novo. Vale provar o tradicional Bife Pobre Juan (R$ 172 com 250g). Os acompanhamentos ficam à escolha do cliente, como legumes grelhados (R$ 48 com 410g), batatas fritas (R$ 44 com 250g) e arroz biro-biro (R$ 53 com 300g). Para petiscar também há boas opções, como as Croquetas de Jamón (R$ 43) e as Mini Empanadas de Carne e Queijo (R$ 52 com seis unidades).

Serviço: 4 unidades + Avenida Magalhães de Castro, 12.000 - Cidade Jardim (3º piso) - São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 21h

Modern Mamma Osteria

Sucesso desde a inauguração, a casa tem quatro unidades na capital que abrem normalmente na semana entre Natal e Ano Novo. O menu é o mesmo em todos os espaços, com massas frescas feitas na casa, além de outros pratos de sotaque italiano. Entre as boas pedidas, há o Bucatini alla matriciana (R$ 88), que leva guanciale, San Marzano DOP e fonduta de pecorino, e a clássica Lasanheta Vitelo (R$ 98), com creme de grana padano e trufas negras.

Serviço: 3 unidades + Rua Oscar Freire, 497 - Jardim Paulista - São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h, domingo das 12 às 21h

Nonna Rosa

O restaurante tem ambiente intimista, perfeito para um almoço ou jantar a dois nos dias que antecedem a virada do ano. À frente da cozinha está o chef Gabriel Marques, que aposta em receitas clássicas da Itália, algumas com um toque autoral, dando destaque para as massas feitas na casa. Entre as opções, está o Pappardelle Al Ragu D’Anatra (R$ 92), massa fresca que leva ragu de pato com especiarias e laranja. Outra sugestão é o Tagliolini al Tartufo (R$ 84), que combina fonduta de parmesão com cogumelos frescos e salsa trufada.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 950 - Jardim Paulista - São Paulo/SP - Fone: (11) 2369-5542 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 0h, sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 17h

Ama.zo - Cozinha Peruana

São duas unidades: uma em um casarão histórico na região central repleto de verde e outra em uma das laterais do Shopping Pátio Higienópolis. Em ambas, brilham as criações do chef Enrique Paredes, que aposta em uma cozinha peruana de contornos contemporâneos. Entre os pratos imperdíveis estão o Cebiche y Cacau (R$ 95), com filé de peixe, leche de tigre de mucílago de cacau e ají amarillo, cacau 100% e formigas limão, e a Chaufa y Panceta (R$ 89), um arroz salteado estilo oriental com vegetais, acompanhado de panceta laqueada em salsa teriyaki, couve frita e quinoa crocante. Ambas as casas estarão abertas na semana entre Natal e Ano Novo.

Serviço: Campos Elíseos: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos - São Paulo/SP - Fone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 12h às 15h30, domingo das 12h às 18h. Jantar de quarta a sexta das 19h às 22h. Pátio Shopping Higienópolis: Av. Higienópolis, 618 - Higienópolis | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30, sábado e domingo das 12h às 18h. Jantar de segunda a sexta das 19h às 22h30, sábados e domingos das 12h às 22h30

NOU

O restaurante se destaca pelo cardápio variado e estará de portas abertas entre os dias 26 e 30 de dezembro. Seja para um almoço descompromissado ou para uma ocasião especial, vale marcar uma visita para experimentar novidades, inclusive entre as sobremesas. É o caso do Cookie de chocolate (R$ 23), servido com sorvete de baunilha e calda de chocolate, e o Mil folhas de pistache (R$ 27).

Serviço: 2 Unidades + Higienópolis: Rua Armando Álvares Penteado, 12 - Higienópolis - São Paulo/SP - Fone (11) 3562-8003 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h

NOU Burguer

A casa dedicada a bons burguers estará aberta entre o Natal e o Ano Novo, com serviço apenas por delivery e retirada no local. Entre as opções está a Degustação de Clássicos (R$ 80), com quatro sanduíches tradicionais da casa. O combo inclui o de filé à milanesa, o burguer com cheddar, o burguer com queijo e salada e o burguer com queijo.

Serviço: Endereço para retirada: Rua Padre Carvalho, 204 - Pinheiros - São Paulo/SP - Pedidos por telefone/whatsapp: (11) 3816-0210 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, domingo das 12h às 22h

Panna Cotta

O restaurante de alimentação saudável tem endereço na Vila Olímpia e cardápio assinado pela chef Elisa Jardim. Ele funciona normalmente entre o Natal e o Ano Novo, uma ótima oportunidade para aproveitar um almoço saudável. Uma das pedidas do menu é o bobó de camarão, acompanhado de arroz integral com cenoura e cúrcuma, brócolis, couve flor e vagem (R$ 46).

Serviço: Rua do Rocio, 209 - Vila Olímpia, São Paulo/SP - Fone: (11) 93288-5588 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 7h30 às 17h

Nouzin

A casa especializada em brunch estará aberta durante os dias 26 e 30 de dezembro, boa oportunidade para marcar um café da manhã especial de fim de ano. Uma opção é o Combo 3 (R$ 54), com pão na chapa, café, suco, ovos mexidos ou omelete e sobremesa. Para compartilhar, vai bem o Brunch para dois (R$ 170), com cesta de pães, dois cafés, dois sucos naturais, duas porções de ovos mexidos com bacon, frios e queijos, manteiga, requeijão, geleia e uma sobremesa para dividir.

Serviço: Rua Padre Carvalho, 204 - Pinheiros - São Paulo/SP - Fone: (11) 3816-0210 ou Whatsapp: (11) 97504-2201 | Horário de funcionamento: segunda a domingo das 8h às 19h

Tuy Cocina

O restaurante de gastronomia ibérica contemporânea estará de portas abertas entre os dias 26 e 30 de dezembro. Com um ambiente moderno e descontraído, a casa é o lugar perfeito para encontros casuais. O destaque do cardápio são as tapas, tradicionais petiscos espanhóis como os Calamares con Hierbas e Ajo (R$ 85), que consiste em lulas salteadas com ervas de Provence, alho, tomate sweet grape e azeite. O prato acompanha um cesto de pães para acompanhar.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 1156 - Jardim Paulista - São Paulo/SP | Fone: (11) 91641-1309 e (11) 3167-7774 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 22h, terça a sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 22h

Èze

O restaurante de culinária mediterrânea e inspiração francesa segue aberto entre os dias 26 e 30 de dezembro. Entre os novos pratos do cardápio, vale conferir o Les Tortellis au Tartare de Thon (R$ 115), um tortelli de mascarpone e pistache em emulsão de rúcula, tartar de atum e ovas de mujol.

Serviço: Alameda Tietê, 513 - Jardim Paulista - São Paulo/SP - Fone: (11) 95141-4136 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h30 e das 19h às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 19h à 0h, sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 17h

Azur do Mar

Localizado dentro do Mercado de Pinheiros, o restaurante dedicado aos peixes e frutos do mar estará funcionando normalmente entre os dias 26 e 30 de dezembro. Com preparos sempre muito frescos, a casa se destaca pelos pratos bem servidos. Uma boa pedida é a Lagosta Grelhada (R$ 220) finalizada com manteiga de alho e ervas e servida com limão grelhado.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 - Pinheiros - São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 11h30 às 17h, sexta das 11h30 às 20h, sábado das 10h30 às 20h

Tchocolath

A marca de chocolates artesanais segue em funcionamento entre os dias 26 e 30 de dezembro por meio do WhatsApp e dos aplicativos Rappi e iFood. A loja física e o café estarão fechados para reforma mas ainda será possível comprar algumas das delícias, já que um carrinho também estará disponível na entrada para atender os clientes. Faltando poucos dias para o fim de 2024, vale experimentar o famoso pão de mel da casa, disponível em diversos sabores e também na versão tradicional (R$ 12) com chocolate ao leite.

Serviço: Rua Antônio Afonso, 19 - Vila Nova Conceição - São Paulo/SP - Fone: (11) 97652-3081 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 8h às 19h, domingo das 9h às 18h

Rucola

O restaurante dedicado à alimentação saudável estará funcionando normalmente entre o Natal e o Ano Novo com seu serviço de delivery e retirada no local. Entre as opções está a Salada Gamberi (R$ 52), com mix de folhas, camarões em água e sal, quinoa tricolor, uvas passas brancas hidratadas no vinho branco, uvas verdes, picles de cebola roxa e cenoura, tudo envolvido por molho Dijon e polvilhado com castanha.

Serviço: Rua Caravelas, 92 - Vila Mariana - São Paulo/SP - Fone: (11) 5574-0531 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 10h45 às 15h30 e das 17h30 às 21h30, sábado e domingo das 11h às 16h e das 17h às 21h30

A Pizza da Mooca

Melhor colocada no ranking internacional 50 Top Pizza entre as brasileiras, a pizzaria em estilo napolitano é comandada pelo chef Fellipe Zanuto, também recém premiado no Top 100 Pizza. Operando normalmente do dia 26 ao 30 de dezembro, serve redondas como a de Sobrasada PIRINEUS (R$ 88) feita com molho de tomate, mozzarella fior di latte, cebola roxa e sobrasada mallorquina, que é finalizada com crispy de manjericão e mel. Outra pedida é a Portuga (R$ 88), que leva molho bechamel, mussarela artesanal, cebola roxa, ervilha, ovo mole e presunto cru tostado.

Serviço: Mooca: Rua da Mooca, 1747 - Mooca - São Paulo/SP - Fone: (11) 3571-1221 | Horário de funcionamento: segunda das 18h às 22h, terça a domingo das 18h às 23h. Pinheiros: Rua João Moura, 529 - Pinheiros - São Paulo/SP - Fone: (11) 3064-0060 | Horário de funcionamento: segunda das 18h às 22h, terça a domingo das 18h às 23h

The Fresh Goodies

O recém-inaugurado restaurante de comida saudável estará aberto entre os dias 26 e 30 de dezembro. A casa é a opção ideal para todos os momentos, seja para um brunch ou um almoço de confraternização. Há opções como o Bowl de Avocado caprese (R$ 40) que leva muçarela, tomates variados, avocado com azeite de manjericão e pesto de limão siciliano. Dos shakes proteicos, o de Cacau (R$ 35) é feito com leite de amêndoas prensado a frio, banana, tâmara, cacau e sal do Himalaia.

Serviço: Rua Lopes Neto, 15 - Itaim Bibi - São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a domingo das 7h30 às 23h

St Chico

A padaria artesanal é o lugar perfeito para um lanche descompromissado em qualquer dia da semana. A casa funcionará normalmente entre os dias 26 ao 30, mas nas vésperas de datas comemorativas fica aberto até às 14h. A unidade de Higienópolis ainda conta com um deck a céu aberto, ideal para levar o pet. Para os amantes de um bom brunch, a casa oferece opções como o Love SP (R$ 42), que vem com queijo branco, ovo mexido, fatias de abacate e tomate assado, servidos com pão na chapa. Já o Natura vibe (R$ 42) acompanha humus com cenoura e beterraba, salada de folhas e tomate assado, servido com pão integral na chapa.

Serviço: 3 unidades + Avenida Higienópolis, 467 - Higienópolis - São Paulo/SP - Fone: (11) 95324-5589 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 7h às 20h, sábado das 7h às 19h, domingo das 7h às 18h

Da Mooca Pizza Shop

Versão expressa da A Pizza da Mooca, a casa serve pizza por pedaço, à moda romana, e aposta em uma grande variedade de sabores - incluindo opções vegetarianas e veganas. Aberta normalmente do dia 26 ao 31 de dezembro, tem entre as fatias mais pedidas a de Batata (R$ 13), feita com batata laminada, mussarela, pimenta, flor de sal e alecrim, e a Amatriciana (R$ 17), que leva molho de tomate, muçarela, panceta artesanal, tomate cereja, cebola, parmesão e manjericão.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 154 - Pinheiros - São Paulo/SP - Fone: (11) 3062-0422 | Horário de funcionamento: domingo e segunda das 16h às 22h, terça a quinta das 12h às 22h, sexta e sábado das 12h às 23h

Hospedaria

O restaurante tem ambiente informal e pratos com cara de almoço de fim de semana. São massas, parmegianas e preparos do dia a dia do paulistano, mas tudo com um toque do chef Fellipe Zanuto - também à frente da premiada A Pizza da Mooca. Aberto entre os dias 26 e 31 de dezembro, o restaurante é uma ótima pedida para um almoço descontraído ou um jantar de confraternização. Das sugestões, o Risoto imigrante (R$ 79) é feito com arroz, creme de abóbora, molho de tomate da casa, pernil, linguiça, queijo meia cura, tomate e molho hollandaise. Tem também o Arroz da baixada (R$ 89) um clássico que retornou ao cardápio recentemente e é feito com camarão, lula baby, arroz, tomate, salsinha, cebolinha, cebola roxa, batata palha, vinagrete de manga e bisque.

Serviço: Mooca: Rua Borges de Figueiredo, 82 - Mooca - São Paulo/SP - Fone: (11) 2291-5629 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h. Itaim Bibi: Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Itaim Bibi - São Paulo/SP | Fone: (11) 3168-7291 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h

Onesttà

A Onesttà tem o propósito que o nome imprime: ser uma pizza “honesta”, com ótimo preço, porém com ingredientes de qualidade. Pertencente ao chef Fellipe Zanuto, também à frente da premiada A Pizza da Mooca e do restaurante Hospedaria, a casa funcionará normalmente nos dias 26 e 31 de dezembro, tanto o restaurante quanto o delivery. Há clássicos como a Marguerita (R$ 95) feita com molho de tomate, mussarela, manjericão, tomate assado e parmesão, e a Toscana (R$ 106), que leva molho de tomate, calabresa moída, mussarela, tomate assado, azeitona preta e parmesão.

Serviço: Rua do Oratório, 113 - Mooca - São Paulo/SP - Fone: (11) 2268-4865 | Horário de funcionamento: domingo à quinta das 18h às 22h30, sexta e sábado das 18h às 23h