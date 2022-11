Duas pizzarias brasileiras são eleitas melhores do mundo no ranking 50 Top Pizza

O ranking 50 Top Pizza elege as melhores pizzarias do mundo e, de acordo com o guia italiano – tido como um dos mais importantes do setor –, a brasileira Bráz está na quinta posição entre as redes de pizzarias artesanais. E a única conterrânea da lista é a 1900 Pizzeria, que aparece em 28º lugar entre todos os representantes, enquanto a liderança ficou com a Da Michele, em Nápoles, na Itália.

Para ser considerado à categoria 50 Top World Artisan Pizza Chains, os restaurantes devem ter cinco unidades ou mais no país de origem (desde que mantenha o mesmo nível de qualidade em todos), e são levados em consideração os estilos de pizza, além de exigir que o preparo seja artesanal. No topo da lista, ainda aparecem representantes de Austrália, França, Espanha e Reino Unido no Top 10.

Confira a lista 50 Top World Artisan Pizza Chains

Da Michele Big Mamma Group Grosso Napoletano Berberè Bráz Pizzaria 400 Gradi Pizza Pilgrims Errico Porzio Luigia Sorbillo Motorino Pizzeria Napoletana IQuintili Pitfire Pizza Dubai Vincenzo Capuano Pizzium Paulie Gee’s Riva Menchetti Don Peppe Rossopomodoro Madison Fresco DaZero NAP Neapolitan Authentic Pizza Via Tribunali OLIO Welovepizzanapoletana Alice Pizza 1900 Pizzeria Can Pizza Fratelli La Bufala Il Giardino Degli Dei Gruppomimo Fra Diavolo Saporè Yard Sale Pizza Frank Pepe Pizzeria Napoletana Mamma Dough Settebello Pizzeria Napoletana Piatto Pizzeria + Enoteca Pupatella Ciao Pizzeria Napoletana Pizzeria Libretto Tutta Bella Flatbread Neapolitan Pizzeria Pizza Union Sodo Pizza Virtuous Pie Dough Bros. Princi Plank Sourdough Pizza

Vale lembrar que, em setembro deste ano, o guia italiano também elegeu as 100 melhores pizzas do mundo – sem distinção de tamanho da rede – e garantiu o reconhecimento a três estabelecimentos brasileiros: a Pizza da Mooca ficou com a melhor colocação no país e ficou em 77º lugar no ranking; seguido pelas também paulistanas Leggera Pizza Napoletana (83º lugar) e QT Pizza Bar (99º).

