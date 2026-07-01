Os 25 novos restaurantes do ranking dos melhores do Brasil da Casual EXAME

Os 100 melhores restaurantes do Brasil querem apresentar não apenas as melhores receitas, mas os ingredientes mais frescos e locais possíveis — e que falem por si só. Confira as casas que fizeram a sua estreia em 2026.

Para eleger as 100 melhores casas de Norte a Sul do país, contamos com a colaboração de 49 jurados, entre os mais importantes jornalistas, críticos e influenciadores da cena culinária nacional. Cada um deles indicou os dez melhores restaurantes em que esteve nos últimos 12 meses, sem ordem de importância. Nesta edição, 33 casas aparecem pela primeira vez ou retornam à lista. As cinco regiões do país estão representadas por 19 cidades, incluindo tanto capitais quanto cidades do interior, o que reflete a rica diversidade gastronômica do Brasil.

18º Miyabi, São Paulo

Escondido no complexo gastronômico criado por Fábio Ota e Aya Tamaki, em Pinheiros, o Miyabi é comandado pela chef Rhaiza Zanetti e une os conceitos de omakase e kaiseki em um menu sazonal de 12 etapas (R$ 700). A experiência destaca ingredientes do Brasil e do Japão em diferentes técnicas de preparo. Entre os pratos estão tofu feito na casa com caranguejo, garoupa com ponzu de jabuticaba e arroz de peixe. Há opção de harmonização com saquês (R$ 330) e todo o complexo é livre de glúten.

Serviço: Rua Marcos Azevedo, 86, Pinheiros. De terça a sábado, das 19h às 23h.

19° K.sa, Curitiba

K.sa: restaurante reconhecido por sua cozinha contemporânea leve, com o reconhecimento das ostras como o carro-chefe da casa (Guto Souza/Divulgação)

Comandado pela chef e proprietária, Claudia Krauspenhar, o K.Sa é reconhecido por sua cozinha contemporânea leve, com o reconhecimento das ostras como o carro-chefe da casa. O fruto do mar é servido fresco (R$ 79, 6 unidades); ou gratinado (R$ 89, 6 unidades), ao creme de raiz forte ou manteiga de ervas. As criações da chef Claudia procuram sempre ressaltar os produtos e os produtores locais, integrando-os às suas releituras da cozinha clássica.

Serviço: Rua Fernando Simas, 260, Curitiba. De terça-feira a sábado, das 19h às 23h.

23º Madame Olympe, Rio de Janeiro

Madame Olympe: nova empreitada de Claude Troisgros no Rio de Janeiro (Divulgação/Divulgação)

No ano passado, Claude Troisgros inaugurou uma nova empreitada no Rio de Janeiro. No Leblon, o Madame Olympe apresenta menu degustação criado pelos chefs Jessica Trindade e Troisgros, que relaciona cozinha e arte em oito etapas (R$ 540) ou quatro etapas (R$ 440). O percurso reúne ingredientes de pequenos produtores e técnicas francesas com influência asiática. Entre os pratos estão vieira na brasa com beurre blanc, peixe com banana e filé-mignon envolto em nori. A harmonização opcional custa R$ 420.

Serviço: Rua Conde de Bernadotte, 26 – Leblon, Rio de Janeiro (RJ). De terça a sábado, das 18h30 à 0h

29º Z Deli, São Paulo

Z Deli: reabertura da unidade da Alameda Lorena (Divulgação/Divulgação)

Criado em 1981, o Z Deli nasceu como delicatessen na rua Haddock Lobo e se tornou referência em sanduíches e culinária judaico-americana em São Paulo. Hoje, comandada por Julio Raw e Bruno Mester, a casa reabriu a unidade da Alameda Lorena como restaurante e delicatessen, com menu que mistura receitas da Europa Oriental e releituras contemporâneas. Entre os pratos estão cholent, schnitzel, farfalle com pato e o clássico hambúrguer que faz a fama da casa.

Serviço: Alameda Lorena, 1689 – Jardim Paulista, São Paulo (SP). Segunda a quinta, das 12h à 0h; sexta e véspera de feriado, das 12h à 1h; sábado, das 8h à 1h; domingos e feriados, das 8h à 0h

32º Parallel, Belo Horizonte (MG)

Parallel: aposta em uma cozinha espanhola autêntica em Belo Horizonte (Divulgação/Divulgação)

O Parallel aposta em uma cozinha espanhola autêntica, baseada no respeito às técnicas clássicas e aos sabores tradicionais, com um olhar moderno. À frente do restaurante estão os chefs Guilherme Furtado e Gabriella Guimarães, que viveram sete anos na Espanha e passaram por casas como Bodega 1900, Enigma e Moments, além de experiências com Ferran Adrià. No menu estão versões de suas famosas azeitonas esferificadas. O ambiente é amplo, com memorabilia que remete à Espanha, como os azulejos andaluzes.

Serviço: Rua Santa Catarina, 1.155, Lourdes. Terça a sexta, das 18h às 23h; sábado, das 12h30 às 23h; domingo, das 12h30 às 16h30

40º Benjamin Osteria Moderna, Porto Alegre (RS)

Benjamin Osteria: sob comando do chef Bruno Hoffmann (Leonardo Nogueira/Divulgação)

Sob comando do chef Bruno Hoffmann, a casa está instalada no térreo do Edifício JBZ e tem projeto arquitetônico assinado por Sig Bergamin. Bruno propõe um menu sazonal que valoriza ingredientes locais e técnicas tradicionais da Itália. Entre os destaques dos pratos estão a picanha tonnata, uma releitura do tradicional vitelo tonnato, e o plin de costelão, que combina o formato típico de massa do Piemonte com costela defumada gaúcha. Nas sobremesas, vale mencionar as opções de gelato, que são feitas na casa. A carta de vinhos segue o mesmo conceito e privilegia rótulos italianos e brasileiros.

Serviço: Edifício JBZ - Av. Carlos Gomes, 400 – térreo, Porto Alegre/RS. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 11h30 às 14h30. Happy hour, de terça a sexta, das 17h às 18h30. Jantar: de terça a sábado, das 19h às 23h.

43º Celeste, Belém (PA)

Celeste: instalado num casarão histórico da Cidade Velha, bem próximo ao Mercado Ver-o-Peso (Divulgação/Divulgação)

A gastronomia do Pará tem pluralidade de matérias-primas que ainda estão sendo descobertas pelos próprios brasileiros. A chef Esther Serruya Weyl demonstra, por meio de sua cozinha de produtos, todo o potencial dos ingredientes locais. Instalado num casarão histórico da Cidade Velha, bem próximo ao Mercado Ver-o-Peso, o restaurante traz pratos como o filhote com pirão de tomate e tucupi; o tartare de carne de búfala em crocante de tapioca; e o bolo de macaxeira brulée com creme inglês de requeijão.

Serviço: Rua Padre Champagnat, 302. De quarta a sexta, das 12h às 15h e das 19h30 às 23h. Sábado, das 12h às 15h30 e das 19h30 às 23h. Domingo, das 11h às 16h30

50º Puro Oyster Bar, Florianópolis (SC)

Puro Oyster: valorização de ingredientes locais e sazonais em uma proposta descontraída (Divulgação/Divulgação)

O Puro Oyster Bar nasceu como um pop-up dedicado a ostras nativas da variedade Gasar e se consolidou como um refúgio gastronômico em Jurerê. A poucos passos da praia, valoriza ingredientes locais e sazonais em uma proposta descontraída. O menu inclui ostras in natura, preparações autorais e pescados sazonais crus ou assados, além de ouriços (em períodos específicos do ano). A carta de bebidas prioriza rótulos de vinhos catarinenses. Sob reserva, oferece menu degustação assinado por Pedro Soares, em etapas que destacam produtos locais e criam uma experiência singular.

Serviço: Avenida dos Búzios, 1800 – Jurerê Internacional. De segunda a sábado, das 16h às 22h.

51º Aizu Japanese Cuisine, Curitiba (PR)

Aizu: bar e sala de espera (Brian Baldrati/Divulgação)

O restaurante consolidou-se como uma das principais referências em alta gastronomia japonesa na cidade ao longo de 11 anos de trajetória. O casal de fundadores, Hilda Igarashi e Edison Azuma, foi pioneiro na introdução de ingredientes premium na cena asiática de Curitiba. O ambiente é elegante, com luz baixa e amplo uso de madeira. Um dos diferenciais é a sala privada de omakase para oito pessoas, em que os clientes acompanham de perto a experiência conduzida pelos chefs em uma sequência de 12 tempos. A proposta alia técnica japonesa, sofisticação e hospitalidade.

Serviço: Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 2420 – Bigorrilho, Curitiba. De segunda a sábado, das 19h às 23h30.

54º 1835 Carne e Brasa, Canela (RS)

1835: aposta em uma releitura contemporânea da tradição gaúcha do churrasco (Marcos Moreira/Divulgação)

O restaurante, localizado dentro do Kempinski Laje de Pedra (primeiro empreendimento da bandeira na América do Sul), aposta em uma releitura contemporânea da tradição gaúcha do churrasco. Entre os destaques do menu estão o flat iron uruguaio feedlot e o entrecôte wagyu, acompanhados por receitas como arroz carreteiro e o aligot, feito de aipim no lugar da tradicional batata. Nas sobremesas, o sagu bianco com chocolate branco e morangos grelhados. A carta de vinhos privilegia pequenos produtores, grande parte deles nacionais, com 200 rótulos do estado gaúcho.

Serviço: Rua das Flores, 222 - Kempinski Laje de Pedra, Canela. Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 12h às 22h.

60º Casa Santo Antônio, São Paulo (SP)

Casa Santo Antonio: Spaghetti Nero di Seppia (Rodrigo Marrano/Divulgação)

Uma charmosa casa dos anos 1960, com arquitetura da época e inteiramente restaurada, recebe os clientes em ambiente aconchegante, que também pode ser locado para eventos. O local, fora do eixo mais badalado de restaurantes da cidade, na Granja Julieta, é usualmente destino gastronômico de habitués e moradores do bairro, mas vale o deslocamento. O menu assinado pelo chef Neto Lobato aposta em massas artesanais e pratos “comfort food”. Historicamente um dos mais pedidos, o tortelli de brie com fonduta de parmesão e tartufo é ideal para os dias de temperatura baixa que se aproximam. Também há ampla oferta de risotos, carnes e sobremesas tradicionais da culinária italiana, como o tiramisù.

Serviço: Av. João Carlos da Silva Borges, 764 - Granja Julieta. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 17h.

61º Simone, São Paulo (SP)

Simone: pato e pera no menu da casa (Divulgação/Divulgação)

O italiano Simone Paratella, ao lado de sua esposa Gabriela Harue Nakao, à frente da hospitalidade, comandam um salão pequeno, com iluminação baixa e obras de arte notórias – mas a cozinha envidraçada e iluminada, talvez seja o melhor “quadro” para se observar. No salão, que acomoda até 14 pessoas, é ofertado o menu Fiducia (R$ 640). Já se tornou um clássico a massa fresca Tajarin al Ragù di Coniglio e zimbro: o macarrão é cortado na faca, acompanhado por ragu de coelho cozido lentamente. Trata-se de uma receita tradicional do Piemonte – região natal do chef. No último mês de abril, lançou a experiência Balcão do Chef (R$ 920), que acomoda apenas 5 clientes por noite e deve ser reservada previamente.

Serviço: Rua Tapinas, 118 – São Paulo. Quarta a sexta, das 12h às 15h. Terça a sábado, aberto para o jantar.

64º Nimbus, Rio de Janeiro (RJ)

Nimbus: menu degustação (R$ 600 ou R$ 820 com harmonização) em oito etapas (Rafael Mollica/Divulgação)

Fine dining precisa ser necessariamente sério? No restaurante de Botafogo, aberto no fim do último ano, não. Comandado pela restauratrice Ruth de Assis e seu marido, o chef James McLennan, de origem inglesa, o estabelecimento conta com 30 lugares e funciona somente sob reserva. Ao comensal é ofertado exclusivamente menu degustação (R$ 600 ou R$ 820 com harmonização) em oito etapas. O menu é renovado a cada três meses. Entre os pratos do novo menu, preparos como peixe levemente curado com harissa verde, cenouras em diferentes texturas e namorado assado com lula e guanciale. A união entre as cozinhas da França e do Japão é nítida, reinterpretada com ingredientes do Brasil.

Serviço: Rua Dezenove de Fevereiro, 153 - Botafogo, Rio de Janeiro. De terça a sábado, das 19h às 0h. Reservas das 19h às 21h, em janelas de 15 minutos.

65º Ophelia, Rio de Janeiro (RJ)

Ophelia: seleção de charcutarias da casa (Tomás Rangel/Divulgação)

Com ares de restaurante descolado e público frequentador jovem, o restaurante de Ipanema apresenta uma leitura “desobediente” da cozinha clássica francesa. Sob comando do chef Pedro Attayde, o cardápio valoriza produção artesanal, com destaque para a seleção de charcutarias da casa, além de pratos como lasanha de pato confitado. A carta de coquetéis traz assinatura de Gabriel Santana (Santana Bar, em São Paulo) e a de vinhos é focada em rótulos naturais. Não deixe de olhar para o salão: as obras de arte pintadas no próprio restaurante foram inspiradas na charcutaria francesa e são de autoria dos artistas João Cordel e Anna Heizer.

Serviço: Rua Barão da Torre, 538. Terça a sábado, das 12h à 00h. Domingo, das 12h às 18h.

67º Maria e o Boi, Rio de Janeiro (RJ)

Maria e o Boi: costela derretida com purê queijudo trufado (Tomas Rangel/Divulgação)

Uma esquina bem charmosa tornou-se destino para carnes preparadas na brasa. Comandada pela chef Vanessa Rocha, ao lado dos chefs Erik Nako, Cristiano Lanna e Luiz Petit, e do restaurateur André Korenblum, a casa, inaugurada há oito anos, construiu sua identidade a partir da valorização da gastronomia brasileira e da pesquisa de ingredientes, com o fogo como elemento central. Um dos grandes diferenciais do restaurante é combinar cortes com acompanhamentos e receitas inspiradas nas diferentes regiões do país, reforçando uma proposta de mesa generosa, para compartilhar.

Serviço: Rua Maria Quitéria, 111 – Ipanema. Horário: segunda a quinta, das 12h às 23h; sexta e sábado, das 12h às 0h; domingo, das 12h às 22h.

70º Varanda Grill, São Paulo (SP)

Varanda Grill: três unidades em São Paulo, sob o comando de Sylvio Lazzarini e do chef Fabio Lazzarini (Henrique Peron/Divulgação)

O Varanda Grill consolidou-se como uma das steakhouses mais prestigiadas do país ao reunir cortes selecionados de origens brasileira, argentina e norte-americana. São três unidades em São Paulo, sob o comando de Sylvio Lazzarini e do chef Fabio Lazzarini, seu filho, que é formado na Itália e assume o balcão do Varanda D.Inner, menu degustação servido na unidade Faria Lima, que combina influências das cozinhas italiana e japonesa com criações contemporâneas autorais.

Serviço: Unidade Jardins: Rua General Mena Barreto, 793 - Jardim Paulista. Segunda a quinta, das 12h às 15h; sexta e sábado, das 12h às 16h; domingo, das 12h às 17h30. Jantar de segunda a sábado, das 19h às 22h. Unidade JK: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Shopping Center JK Iguatemi - Loja 321B - Piso 2 - Itaim Bibi. Segunda a quinta, das 12h às 15h; sexta, das 12h às 16h; sábado e domingo, das 12h às 16h. Jantar de segunda a domingo, das 18h às 22h. Unidade Faria Lima: Rua Prudente Correia, 432 – Jardim Europa. Segunda a quinta, das 12h às 15h; sexta e sábado, das 12h às 16h; domingo, das 12h às 17h.

75º Jacó, São Paulo (SP)

Jacó: chef Iago Jacomussi, eleito “Jovem Chef de 2025” pelo Guia Michelin (Javier Augustin Rojas/Divulgação)

O Jacó reforça sua proposta de bistronomia ao combinar ingredientes brasileiros com referências internacionais em criações autorais do chef Iago Jacomussi, eleito “Jovem Chef de 2025” pelo Guia Michelin. Inspirado por uma recente viagem à Tailândia, o chef ampliou o diálogo entre sabores asiáticos e nacionais em pratos como lagostim com molho de moqueca thai e vieiras com aguachile de melão. Em clima descontraído e de compartilhamento, o restaurante da Vila Madalena aposta em combinações inusitadas, ingredientes de pequenos produtores e técnicas para oferecer uma experiência de fine dining acessível, marcada por criatividade, frescor e forte identidade autoral.

Serviço: Rua Fidalga, 357, Vila Madalena. Quarta a sábado, das 19h às 23h (bar até 1h). Almoço sábado, das 12h às 15h e domingo, das 12h às 16h.

83º Le Jardin, São Paulo (SP)

Le Jardin: integrado ao lobby do hotel e repleto de obras de arte, com interiores assinados por Philippe Starck (Ruy Teixeira/Divulgação)

Um dos maiores trunfos de um restaurante de hotel é ter variadas opções para qualquer momento do dia. Quando falamos do Le Jardin, dentro do Rosewood São Paulo, espere também por cenário estonteante, cercado por vegetação. Integrado ao lobby do hotel e repleto de obras de arte, com interiores assinados por Philippe Starck, o espaço é pet friendly em seu jardim. O cardápio de cozinha contemporânea transita entre cafés da manhã elaborados, que são servidos à mesa conforme a escolha dos hóspedes e passantes, petiscos, pizzetas, pratos principais e carta de bebidas disponível durante todo o funcionamento.

Serviço: Rua Itapeva, 435 – Rosewood, São Paulo. Aberto 24 horas.

85º Tappo, São Paulo (SP)

Tappo: casa dos sócios Benny Novak e Renato Ades, também à frente do Ici Bistrô (Helena Rubano/Divulgação)

Dos sócios Benny Novak e Renato Ades, também à frente do Ici Bistrô, o Tappo reabriu em 2024 e passou a funcionar no Edifício Paquita, no bairro de Higienópolis, preservando o ambiente intimista e o serviço próximo, bem em frente ao Parque Buenos Aires. O cardápio mantém foco em receitas tradicionais italianas, com destaque para massas como carbonara e amatriciana, além de lasanhas, fritti e pratos como polpette e costeleta de porco à milanesa. A proposta valoriza preparos simples e bem executados, acompanhados por uma carta de vinhos enxuta com ênfase em rótulos italianos e boa relação de custo-benefício, reforçando o caráter de trattoria contemporânea.

Serviço: Rua Alagoas, 475 - Higienópolis. De terça-feira a sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 17h.

86º Lavva, São Paulo (SP)

Lavva: restaurante marca o retorno do chef Paulo Shin à cena paulistana (Kato/Divulgação)

A casa, dentro da Mata São Paulo, marca o retorno do chef Paulo Shin à cena paulistana. Com grelhas instaladas no centro das mesas, o restaurante propõe uma vivência interativa em torno de cortes premium, preparados coreanos e serviço compartilhado. O comensal pode optar pelo menu aberto ou por três vertentes do Ritual do Fogo: Iniciação (R$ 340), que oferece cortes de Denver Steak, Ancho de Angus, Flat Iron e Galbi marinado. Já o Elevação (R$ 490) reúne uma seleção mais sofisticada, com peças como Flat Iron Wagyu, Chorizo Wagyu, entre outras. Ambos são acompanhados por doze preparações tradicionais do ritual coreano. O mais especial, Imersão (R$ 980), começa com entradas cruas, saladas e, depois, surpreende com cortes especiais de carne no fogo, que acompanham preparos coreanos e batatas fritas com caviar. A experiência termina com uma sobremesa.

Serviço: Rua Itapeva, 569 — Cidade Matarazzo. Bela Vista. De segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 22h. Domingo: das 12h às 18h.

87º Sushi Vaz, São Paulo (SP)

Sushi Vaz: casa comandada pelao cuiabano Wdson Duarte Vaz (Divulgação/Divulgação)

O cuiabano Wdson Duarte Vaz começou seu restaurante em uma pequena galeria na Avenida Paulista, em 2018, que vivia lotada de clientes. O sucesso elevou o patamar e levou à mudança de endereço para a Alameda Santos, mas o foco seguiu o mesmo: surpreender clientes com técnica e frescor de peixes e frutos do mar, tudo isso com muita simpatia. Hoje, somam-se mais duas unidades: uma segunda em São Paulo e, mais recentemente, uma casa no Rio de Janeiro — com apenas um balcão que acomoda 12 pessoas e poucas mesas externas. Reservas são recomendadas.

Serviço: Alameda Santos, 2528 B – Jardins. De terça a sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 16h e domingo, das 13h às 17h.

92º Capim Santo, São Paulo

Capim Santo: refúgio no centro financeiro de São Paulo, na Avenida Faria Lima (Divulgação/Divulgação)

Já se passaram mais de 25 anos desde que o Capim Santo abriu as portas em São Paulo – tudo começou bem antes, em 1985, no Quadrado de Trancoso, com os pais da chef Morena Leite. Na cidade, o restaurante está dentro do Solar Fábio Prado, um refúgio no centro financeiro de São Paulo, na Avenida Faria Lima. Com serviço atencioso e muitos sorrisos, o menu tem clássicos baianos como bobó de camarão e moqueca (nas versões de frutos do mar e vegetariana), releituras como o mini acarajé de capim-santo, complementado com algas. A planta também dá toque a um tradicional doce brasileiro: o brigadeiro de capim-santo, que pode ser degustado no buffet de sobremesas servido nos fins de semana.

Serviço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano. Menu de almoço: de terça a sexta, das 12h às 15h. Sábados, domingos e feriados, das 12h às 17h. Menu de tarde: de terça a sexta, das 15h às 17h.

95º Bodega Pepito, São Paulo (SP)

Bodega Pepito: Ebi Sando do chef Oscar Bosch (Rodolfo Regini/Divulgação)

Com menos de um ano de funcionamento, a casa de Oscar Bosch já nasceu como um sucesso – com filas de espera desde a abertura. A proposta mais descontraída une o espírito de tradicionais bodegas espanholas à atmosfera dos botecos brasileiros, servindo petiscos ideais para compartilhar na mesa – como as croquetas de pato, choribao e o pan tomaca (este, bem tradicional espanhol). Entre os principais, o steak frites vem acompanhado por fritas e molho bordelaise (clássico francês) e, claro, há também arrozes com socarrat, uma das marcas registradas do chef catalão.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 320 - Pinheiros. De terça a quinta, das 12h às 15h e das 18h às 23h30; sexta, das 12h às 16h e das 18h às 00h; sábado, das 12h às 00h; domingo, das 12h às 17h.

96º Blaise, São Paulo (SP)

Blaise: camarão com leite de coco (Ruy Teixeira/Divulgação)

Localizado no térreo do Rosewood São Paulo, o Blaise combina o ambiente aconchegante, com amplo uso de madeira nos revestimentos e luz baixa, com uma cozinha centrada em ingredientes brasileiros e técnica francesa. Pautado pelo conceito farm to table, o restaurante valoriza produtores locais, sazonalidade e processos artesanais. Sob comando dos chefs Fernando Bouzan, diretamente do restaurante, e Rachel Codreanschi, chef executiva do hotel, o menu reúne preparos autorais, ingredientes de origem controlada e pratos que equilibram refinamento técnico e simplicidade. Batizado de “Experiência” (R$ 650 ou R$ 1.400, com harmonização de vinhos), o percurso propõe 5 etapas e conta com produtores interessantes nos pratos, caso do Projeto A.MAR.

100º Nomo, São Paulo (SP)

Nomo: cardápio dividido em entradas, vegetais, brasa e sobremesas (Gabriel Cabral /Divulgação)

Foi numa esquina da Vila Madalena, em 2022, que a restauratrice e sommelière Patrícia Werneck e o empreendedor Danilo Ancete abriram o restaurante, com o chef Nando Carneiro à frente da cozinha. O cardápio atual, dividido em entradas, vegetais, brasa e sobremesas, valoriza ingredientes de diferentes culturas e aposta em molhos marcantes e camadas de sabor. Para abrir alas, as vieiras belle meunière com khao kua, limão e bottarga são uma boa opção. Na sequência, as proteínas podem ser combinadas com acompanhamentos, com destaque para o cupim casqueirado, um dos carros-chefes da casa, servido com textura extremamente macia.

Serviço: Rua Harmonia, 815. De terça a sexta, das 19h às 23h. Sábado, das 12h30 às 16h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h30 às 17h (fechada nos dois primeiros domingos do mês).

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