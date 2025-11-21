20 hotéis para celebrar o Natal e o Ano Novo

O período das festas é, para muitos, um convite à pausa e à descoberta de novos destinos. Para quem ainda não se programou para viajar no Natal e no Ano Novo, apresentamos 20 opções de hotéis que atendem diferentes perfis de viajantes, com opções na cidade, no campo ou na praia. Confira.

Hotéis na cidade

Para quem prefere celebrar em grandes metrópoles, hotéis oferecem festas de fim de ano com ceias especiais, festas elegantes e vistas deslumbrantes.

Fasano São Paulo Jardins (São Paulo, SP)

Fasano Jardins: tons sóbrios e materiais como madeira e couro na decoração (Daniel Pinheiro/Divulgação)

Um dos destaques do Fasano São Paulo Jardins é a gastronomia. Por lá, é possível desfrutar uma das ceias mais concorridas da cidade, do restaurante Fasano, sob o comando do Chef italiano Luca Gozzani. Além desses atrativos, aproveitar o dia em uma das piscinas indoor mais bonitas da cidade com a vista para o bairro Jardins não pode ficar fora da programação. Além de relaxar em uma das cinco salas de massagens do SPA Fasano, instalado no penúltimo andar.

Serviço: Rua Vittorio Fasano, 88 – Jardins. Telefone: (11) 3896-4000. WhatsApp: (11) 96632-6166 E-mail: sp@fasano.com.br. Diárias a partir de R$ 4.630 com café da manhã.

Rosewood São Paulo (São Paulo, SP)

Rosewood São Paulo: tartelette de morango, salsão e sorbet de manjericão (Divulgação/Divulgação)

Para quem quer aproveitar as festividades sem pressa, o Rosewood São Paulo, eleito pelo segundo ano consecutivo o melhor hotel do Brasil segundo ranking Casual EXAME, preparou um final de ano com diverasas atrações.

Uma das grandes novidades é a abertura da Pâtisserie by Saiko Izawa, loja pop-up da renomada confeiteira Saiko Izawa. O espaço, que funciona até o dia 28 de dezembro, ocupa a White Box — área normalmente destinada a mostras e exposições — e apresenta novidades, bem como releituras dos doces criados durante a trajetória de carreira da chef.

Além disso, de 4 de dezembro a 21 de dezembro, o hotel apresenta a segunda edição da sua feira de natal "Natal Encantado". Aberta ao público geral, serão apresentados produtos artesanais e carregados de propósito.

Para a noite de Natal, os hóspedes são recebidos com presentes de boas-vindas e amenidades natalinas, além de poderem desfrutar de acomodações luxuosas e de um café da manhã americano, que pode ser apreciado tanto no restaurante, como na acomodação. Para tornar a estadia ainda mais especial, quem reservar suítes terá sua própria árvore de Natal personalizada. A programação inclui a visita do Papai Noel com foto em família, um jantar de véspera nos restaurantes Le Jardin e Blaise com menu exclusivo e um brunch natalino. O jantar e almoço no restaurante Taraz é a la carte. O hotel ainda oferece late check-out até às 16h.

Já para celebrar a chegada de 2026, o Rosewood São Paulo preparou pacotes que incluem acomodação, welcome gift e café da manhã americano. A noite da virada será celebrada com uma ceia especial no restaurante Taraz, assinada pelo chef Felipe Bronze, com música ao vivo. Para começar o novo ano aproveitando o melhor da alta gastronomia, o hotel oferece ainda um brunch especial de Ano Novo, servido no dia 1º de janeiro nos restaurantes Le Jardin e Blaise, bem como opções a la carte no Taraz.

Serviço: R. Itapeva, 435 - Bela Vista, São Paulo - SP. Telefone: (11) 3797-0500. E-mail: saopaulo.reservas@rosewoodhotels.com/saopaulo.restaurantes@rosewoodhotels.com Diárias a partir de R$ 6.500.

Palácio Tangará (São Paulo, SP)

Palácio Tangará: café da manhã em meio à natureza e restaurante Michelin (Palácio Tangará/Divulgação)

Localizado ao lado do Parque Burle Marx, o Palácio Tangará preparou uma programação especial para celebrar o fim de ano.

Para a noite do dia 24 de dezembro, o hotel oferece duas opções de pacotes de hospedagem de uma diária com ceia de natal inclusa. Uma delas no restaurante Tangará Jean-Georges, premiado com uma estrela Michelin, onde os hóspedes poderão vivenciar uma ceia em seis tempos, com opção de harmonização e boas-vindas com Champagne Ruinart.

A noite segue com trilha sonora ao vivo de um trio de jazz. A segunda, no Páteo do Palácio, inclui menu cinco tempos e uma taça de Moët & Chandon de boas-vindas, embalados também por música ao vivo. A noite em ambos os pacotes, a visita do Papai Noel está garantida para animar as famílias. No dia 25, haverá um brunch especial de Natal com delícias açucaradas do chef patissier Arnor Porto e pratos elaborados especialmente para ocasião, com assinatura do Chef Executivo Filipe Rizzato. Todos os pacotes incluem hospedagem para duas pessoas, café da manhã no Tangará Jean-Georges e recreação infantil no Kids Club. (A partir de R$ 7.665)

Para celebrar a chegada de 2026, o Palácio Tangará oferece duas opções de Réveillon, ambas com hospedagem de duas noites (30 de dezembro a 1º de janeiro).

O Réveillon Tangará Jean-Georges inclui ceia em seis tempos harmonizada com Champagne Ruinart, além de vinhos e destilados premium. Após o jantar, os hóspedes seguem para a Festa no Salão Cristal, com open bar completo — incluindo Moët & Chandon — e show da banda S.O.S.

Já o Réveillon Salão Cristal oferece ceia em formato buffet, open bar com Moët & Chandon, banda, DJ e muita celebração.

No primeiro dia do ano, um brunch especial será servido no Pateo do Palácio. Todos os pacotes incluem hospedagem para duas pessoas, café da manhã no Tangará Jean-Georges e programação no Espaço Kids.

Serviço: R. Dep. Laércio Corte, 1501 - Panamby, São Paulo - SP. Reservas: (11) 4904-4099. Diárias a partir de R$ 17.251

Tivoli Mofarrej São Paulo (São Paulo, SP)

Anantara Spa, no Tivoli Mofarrej São Paulo. (Anantara Spa)

Com vista panorâmica para o skyline paulistano, o Seen São Paulo, localizado no 23º andar do Tivoli Mofarrej São Paulo, convida os hóspedes a celebrarem o fim de 2025 com duas experiências: uma ceia natalina e um Réveillon que combina alta gastronomia, música e a melhor vista da cidade. Na véspera de Natal, o restaurante abre suas portas às 20h com um menu assinado pela chef Gizely Rocha. A ceia conta ainda com open bar de coquetéis assinados por Amilcar Raider, vinhos e champagne Perrier-Jouët Brut, ao som da DJ Julia Bueno.

Já o Réveillon Seen São Paulo começa a partir das 20h, com pratos como tagliatelle com lagosta e trufa, carré de vitela em crosta de mostarda e mel e a sobremesa Barra Dourada Seen. O open bar premium, com champagne Perrier-Jouët Brut e coquetéis autorais, embala a noite que segue até o amanhecer, com line-up de DJs e festa pós-meia-noite.

Serviço: Alameda Santos, 1437 – Jardins, São Paulo – SP. Telefone: (11) 3146-5923 E-mail: reservas.saopaulo@tivolihotels.com. Diárias a partir de R$ 1.700

Monã Hotel (Teresina, PI)

No coração de Teresina, o Monã Hotel se destaca com arquitetura contemporânea. Neste Natal, o hotel prepara uma celebração sob o conceito “Um Natal para sentir”, marcada por boa música e alta gastronomia. O evento acontece no dia 24 de dezembro, das 20h à 1h, com buffet livre e bebidas não alcoólicas (água, refrigerante e sucos). A trilha sonora começa com sax ao vivo e repertório natalino, das 21h às 23h, e segue com o show da cantora Tori Huang, das 23h à 1h.

Serviço: Av. Homero Castelo Branco, 2755 - Ininga, Teresina - PI .Telefone: (86) 2222-1001. A experiência custa R$ 350 por pessoa, com cortesia para crianças até 6 anos e meia entrada para crianças de 7 a 12 anos, em até 6x sem juros.

Fasano Belo Horizonte (Belo Horizonte, MG)

Lobby do Fasano Belo Horizonte. (Fasano/Divulgação)

Para aqueles que desejam aproveitar a folga em meio ao movimento e badalação das grandes capitais, Belo Horizonte é um dos destinos ideais para curtir em grande estilo. Localizado no bairro de Lourdes, um dos mais charmosos da cidade, o Fasano Belo Horizonte oferece a culinária do primeiro restaurante Gero dentro de um hotel, com pratos clássicos da culinária italiana e a versão mineira do Baretto de São Paulo, podendo apreciar coquetéis premiados acompanhados de pratos leves e shows ao vivo de Jazz e MPB.

Serviço: Rua São Paulo, 2.320 – Lourdes, Belo Horizonte. Telefone: (31) 3500-8900 WhatsApp: (31) 98411 8893 E-mail: bh@fasano.com.br. Diárias a partir de R$ 2.360

Fasano São Paulo Itaim (São Paulo, SP)

O Fasano São Paulo Itaim, décima operação hoteleira do Grupo Fasano, homenageia a primeira operação de São Paulo ao mesmo tempo que incorpora novos elementos como uma celebração à passagem do tempo entre os dois projetos.

Além de cinco salas de SPA, duas saunas (seca e úmida), salão de beleza e academia com aparelhos de última geração que compõem o espaço de lazer, vale destacar o bar e a piscina, localizados no rooftop do hotel. A localização privilegiada proporciona a vista mais espetacular da região e do Jardim Europa. Com este visual e uma proposta mais descontraída, o local contempla 40 lugares e está aberto para hóspedes e não hóspedes, mediante reserva.

Serviço: Pedroso Alvarenga, 706 – Itaim Bibi. Telefone: (11) 3513-7470. WhatsApp: (11) 3513-7471 E-mail: reservas.itaim@fasano.com.br Diárias a partir R$ R$ 4.560 com café da manhã.

Hotéis no campo

O fim de ano se torna mais contemplativo entre paisagens verdes e ar puro.

Fasano Boa Vista (Porto Feliz, SP)

Para quem deseja fugir do agito da cidade e desfrutar do melhor que o campo tem a oferecer, o hotel Fasano Boa Vista, localizado na Fazenda Boa Vista, a apenas 1 hora de São Paulo, é uma boa opção para curtir os dias de folga em um ambiente campestre.

Os apartamentos contam com varandas amplas e uma vista panorâmica para a fazenda, sem contar que muitos deles têm acesso direto ao lago do hotel. Além de todo o conforto e comodidade, os hóspedes ainda desfrutam da excelente gastronomia do restaurante Boa Vista, que une os sabores da culinária brasileira com a tradição italiana do grupo. A permanência no hotel é de no mínimo 3 noites.

Serviço: Rodovia Castello Branco, Km 102,5, s/n – Porto Feliz, São Paulo. Telefone: (15) 3261-9900 WhatsApp: (15) 99111-5550. Pacote Natal com mínimo de 2 noites R$ 15.990 com café da manhã e a Ceia do dia 25. Pacote Ano Novo de 3 noites para casal a partir de R$ 23.110 com café da manhã e a ceia no dia 31. R$ A permanência no hotel é de no mínimo 3 noites



Lapinha Spa (Lapa, PR)

Entre os dias 21 e 27 de dezembro, o Lapinha Spa, primeiro spa médico do Brasil, promove uma semana especial dedicada à espiritualidade e à reconexão interior. Nesta edição, o Natal na Lapinha traz uma programação que valoriza o silêncio, a presença e a gratidão, convidando os participantes a celebrarem a data de forma única. Além disso, a semana reúne concertos que elevam o espírito e uma ceia natalina repleta de sabores da Fazenda Lapinha.

Além das atividades da ocasião especial, os participantes podem desfrutar de toda a estrutura do spa, que inclui piscinas, academia, sessões de sound healing, palestras, concertos musicais e a Wild Sauna, que combina o uso tradicional da sauna com a imersão em um ambiente natural.

Entre os dias 28 de dezembro e 3 de janeiro, o spa oferece uma programação com concertos, ceia especial, baile de Ano Novo e queima de fogos.

Serviço: Natal: Data: 21 a 27 de dezembro. Ano Novo: Data: 28 de dezembro a 3 de janeiro. Estrada da Lapa, Km, 16 - 5 - Fazenda Margarida, Lapa - PR. Reservas: 41 3622-1044. Natal: 21 a 27 de dezembro, a partir de R$30.600 Natal (duas pessoas). Ano Novo: 28 de dezembro e 3 de janeiro, a partir de R$55.878 (duas pessoas)



Boa Vista Surf Lodge (Porto Feliz, SP)

Boa Vista Surf Lodge em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Ao lado, o interior do W Hotel (Grupo Fasano/Divulgação)

Aos que desejam a tranquilidade da praia sem precisar deixar o interior do estado, o Boa Vista Surf Lodge foi o primeiro hotel da América Latina a inaugurar uma piscina de ondas no projeto. Com 8 mil metros quadrados, ele fica dentro do condomínio Boa Vista Village, na cidade de Porto Feliz, a apenas uma hora da capital paulista.

Mesmo longe do litoral, o hotel tornou-se o queridinho dos surfistas e apaixonados pelo esporte, que podem desfrutar da piscina de 220 metros de extensão com tecnologia PerfectSwell que reproduz mais de 100 tipos de ondas e oferece uma sensação de estar no mar. Além de aulas de surf para todos os níveis de especialidade, o hotel ainda oferece uma estrutura completa com SPA, piscinas, academia, espaço para eventos, quadras de beach tennis, bar da piscina e restaurante.

Tanto no Natal quanto no Réveillon, não-hóspedes também podem participar da ceia mediante reserva. Para a virada do ano, a hospedagem tem mínimo de 3 noites e inclui frutas no momento da chegada, café da manhã e ceia para duas pessoas, serviço de mordomia, música ao vivo e fogos de artifício.

Serviço: Estrada Mun PFZ 373-B Lote 01 – Boa Vista Village, Porto Feliz, São Paulo. Telefone: (15) 3199-4713. WhatsApp: (15) 3199-4699. Diárias a partir de R$ 8.100 (mínimo de 4 diárias)



Bourbon Resort Atibaia (Atibaia, SP)

A apenas uma hora de São Paulo, em uma área de 400 mil metros quadrados, está um dos maiores e mais completos resorts do Brasil. Entre as atrações, a Fun Beach se destaca como a mais recente novidade na experiência de lazer do resort: ondas artificiais, rio lento para relaxar e bangalôs à beira d' água compõem o cenário de diversão e tranquilidade.

O resort oferece fitness center, quadras de tênis e beach tennis, campo de futebol oficial e society. Há também tirolesa, trilhas ecológicas, estande de arco e flecha, paredão de escalada, horta, cinema, boliche, sala de jogos eletrônicos, entre outros atrativos, além de equipe de recreação, espaços temáticos e presença dos personagens da Turma da Mônica na programação, por meio de parceria exclusiva com a MSP Estúdios.

Quando o assunto é gastronomia, o Bourbon Resort Atibaia oferece variedade de opções, entre elas: Vezzoso Cucina (italiano), Tom Espaço Gastronômico (culinária brasileira), Kibô Japanese Bar (japonês) e o Cavê Bistrot (francês).

Serviço: Rodovia Fernão Dias, KM 37,5 — Atibaia/SP. Reservas: (11) 3512-8787 (WhatsApp) E-mail: reservas@bourbon.com.br. Pacote R$ 10.236 de 3 dias para duas pessoas (Natal). Pacote de 4 diárias R$ 17.625 para duas pessoas (Ano Novo)

Hotéis na praia

Sol, areia e mar compõem o cenário mais desejado da virada.

Mandi Collection (Jericoacoara, CE)

Entre as areias douradas e ruas de areia fofa de Jericoacoara, a Mandi Collection reúne algumas das melhores opções de hospedagem da vila: Villa Tapi, Villa Mandi, Café Jeri, Hurricane, Casa Lo e Villa Mag.

Além da hospitalidade, o Café Jeri preparou dez dias de festa para celebrar a chegada de 2026. O destaque da temporada é o trio Rooftime, que comanda a noite da virada com sucessos como I Will Find e Free My Mind. A programação ainda traz nomes como Felguk, Liu, Bhaskar, Bruno Be, Pontifexx, Santti, Meca, Tato e Ariel B, entre outros. Para viver essa experiência por completo, é possível se hospedar em um dos seis hotéis de praia da Mandi Collection, incluindo o Café Jeri Hotel, que acaba de ampliar sua estrutura para 44 quartos.

Serviço: Café Jeri: Rua Armando Vasconcelos s/n, Jericoacoara. WhatsApp Café Jeri: (88) 981398356

E-mail: reservas@mandicollection.com.br. Os pacotes completos de hospedagem e festas estão disponíveis no site http://www.bemandi.com.br e os ingressos individuais para as festas podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. As diárias a partir de R$ 2800 e incluem 2 convites pista para a festa de Réveillon.



Txai Resort Itacaré (Itacaré, BA)

Txai Resorts em Itacaré (BA). (Divulgação/Divulgação)

Entre a Mata Atlântica e o mar, o Txai Resort Itacaré recebe os hóspedes para o encerramento do ano com uma programação voltada ao Natal. Integrante do Relais & Châteaux, a programação de Natal acontece de 19 e 26 de dezembro, incluindo a ceia de 24 de dezembro, marcada pela fusão de clássicos natalinos com ingredientes da culinária baiana.

A semana reúne atividades para toda a família, com monitoria infantil durante as noites festivas, oficinas, gincanas, caminhadas ecológicas, luau na praia e a chance de acompanhar a desova e eclosão das tartarugas marinhas, em parceria com o Instituto Companheiros do Txai. Para quem busca renovar as energias, o Spa Shamash oferece rituais e massagens, como o Ritual Costa do Cacau.

Na gastronomia, os restaurantes Orixás e Praia apresentam menus que valorizam ingredientes locais com técnicas internacionais, além do workshop especial de culinária baiana com a chef Nena.

Serviço: Rodovia Ilhéus – Itacaré/Bahia BA 001 – km 48. Reservas e informações: (11) 3040-5010, (73) 2101-5000 ou central.reservas@txairesorts.com. Pacote Natal 7 noites a partir de R$ 36.850. Pacote Revéillon 7 noites a partir de R$ 66.480, com pensão completa e transfer entre o aeroporto de Ilhéus e o resort. Durante a ceia de Natal, as bebidas estão incluídas.

Koloa Concept Hotel (Cajueiro da Praia, PI)

Nas belezas quase intocadas de Cajueiro da Praia, na região de Barra Grande, no Piauí, o Koloa Concept Hotel anuncia o “Réveillon das Marés”. Ao todo, são 7 dias de programação que une música, alta gastronomia e bem-estar. São apenas 26 suítes, entre elas as suítes Nalu e Koloa (presidencial com vista para o mar) com piscina privativa. Os demais quartos tem acesso direto à piscina compartilhada que cruza todo o hotel.

A programação tem início no dia 27 de dezembro, com early check-in, welcome drink e uma sunset party na piscina ao som de DJ. Nos dias seguintes, os hóspedes poderão aproveitar jantares românticos com menu especial, almoços temáticos, aulas de funcional na praia e kitesurf, além de apresentações musicais e sunsets animados. Na noite da virada, o Koloa prepara uma ceia especial de Réveillon, com open champagne e música ao vivo para celebrar a chegada do novo ano à beira-mar. No dia 1º de janeiro, o clima de celebração continua com um brunch, encerrando a experiência no dia 2 com late check-out.

Serviço: W, Cajueiro da Praia - PI. WhatsApp: (86) 99998-2000. Site: koloaconcepthotel.com.br Pacote com mínimo de 6 noites com diárias a partir de R$ 2.300.



Vila Selvagem (Fortim, Ceará)

Vila Selvagem. (Marcelo Isola/Divulgação)

Em frente a charmosa praia do Pontal de Maceió, em Fortim, a 130 quilômetros de Fortaleza, o hotel boutique Vila Selvagem possui 31 acomodações — entre bangalôs e apartamentos e mais de 100 obras de arte espalhadas, duas piscinas, bares e uma gastronomia trazendo um menu franco-brasileiro.

A novidade para quem estará hospedado no período de festas é sua nova estrutura de esporte e wellness, que somam mais de 2.000 metros quadrados, e incluem uma academia moderna, quadras de padel ténis, salas para pilates e yoga e o Ywi Spa, com produtos naturais da Amazônia.

No Natal, o hotel oferece um jantar especial com menu completo e música ao vivo. E para a virada de ano, além do jantar incluindo vinho da vinícola francesa Peyrassol, o hotel ainda oferece uma festa open bar pé na areia ao som de DJ e música ao vivo.

Serviço: Rua Ernestina Pereira, 401 - Praia de Pontal do Maceió, Fortim, Ceará. Reservas: reservas@vilaselvagem.com Telefone: (88) 99990-5555. Para não hóspedes, o hotel abrirá reservas apenas para o Réveillon, no valor R$ 1.800 por pessoa. Pacotes do Natal a partir de R$ 10.560 e para Réveillon, a partir de R$ 30.030.

BA’RA Hotel (João Pessoa, PB)

Para a virada do ano, o BA’RA Hotel convida a uma experiência frente ao mar, jantar no IOCÁ, ORAMA Rooftop com open bar e open food, DJ e banda. Localizado na orla de Cabo Branco, em João Pessoa, o BA’RA Hotel apresenta o Réveillon “O Primeiro Brinde do Ano”.

A noite inicia com um jantar especial no restaurante IOCÁ, no térreo, com dois horários de serviço, às 19h e às 21h. Depois, a festa sobe para o Orama Rooftop, a partir das 23h, com Open Bar de destilados premium (Bombay Sapphire, Grey Goose, Dewar’s e champagne francês Lanson) e Open Food. O som da noite fica por conta de um DJ no Tropical Garden, o jardim suspenso do hotel, e, à meia-noite, os hóspedes têm vista privilegiada para a queima de fogos oficial da cidade, com DJ e banda garantindo o clima de celebração até o amanhecer. O ano novo começa onde o tempo se transforma em uma experiência, e no BA’RA, brindar à vida se torna um verdadeiro espetáculo.

Serviço: Av. Cabo Branco, 1148 - Cabo Branco, João Pessoa - PB. Telefone: (83) 3035-6801 E-mail: reservas@barahotel.com.br. Pacotes com 4 noites a partir de R$ 18.164.



Tivoli Ecoresort Praia do Forte (Praia do Forte, BA)

Piscina do Tivoli Ecoresort Praia do Forte, Bahia. (Divulgação)

Entre coqueirais, mar verde e natureza exuberante, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte preparou uma programação que combina experiências para toda a família, ceia gastronômica e apresentação musical da cantora Isix.

A programação do dia 24 de dezembro começa com a chegada do Papai Noel, acompanhada por fanfarra e personagens natalinos, seguida da tradicional entrega de presentes e Missa de Natal ao pôr do sol. À noite, a ceia especial celebra os sabores brasileiros. No dia seguinte, o clima natalino continua com um Teatro Especial de Natal, dedicado às famílias e crianças hospedadas.

Durante a estadia, os hóspedes podem desfrutar das experiências do resort — desde atividades esportivas e culturais até momentos de relaxamento no premiado Anantara Spa Praia do Forte, eleito sete vezes como “Melhor Spa de Resort do Brasil” pelo World Spa Awards.

Serviço: Avenida do Farol s/n Praia do Forte - Bahia - Brasil Telefone: (71) 3676.4000 E-mail: reservas.tepf@tivolihotels.com Diárias a partir de R$ 3.479 (mínimo de 5 diárias).

Grupo Carmel (Ceará)

A Rede Carmel Hotéis preparou uma programação especial de Réveillon em seus três resorts, Carmel Taíba Exclusive Resort, Carmel Cumbuco Resort e Carmel Charme Resort, celebrando a chegada de 2026 em clima de celebração, bem-estar e encantamento à beira-mar.

Carmel Taíba Exclusive Resort

Carmel Taíba Exclusive Resort. (Divulgação/Divulgação)

No alto das falésias da Praia da Taíba, o Carmel Taíba abre as comemorações com aulas de yoga, piqueniques infantis, DJs ao entardecer e apresentações de voz e violão. Na noite do dia 31, o resort recebe os hóspedes com uma ceia especial de Réveillon, seguida de show, DJ e queima de fogos, celebrando a chegada do novo ano sob o céu estrelado do litoral norte cearense. Diárias a partir de R$ 15.237,14 por noite.

Carmel Cumbuco Resort

No cenário paradisíaco da Praia do Cumbuco, a programação traz o equilíbrio entre música, gastronomia e descontração à beira-mar. Entre os destaques, estão o churrasco ao mar com atração musical, tardes animadas com DJ extra, e noites com voz e violão no restaurante. Diárias a partir de R$ 6.353 por noite.

Carmel Charme Resort

Às margens da tranquila Praia do Barro Preto, o Carmel Charme oferece uma experiência mais intimista e sofisticada, com luaus, apresentações de violino e voz e violão, e noites de música ao vivo. Na noite do dia 31, os hóspedes desfrutam de uma ceia de Réveillon com show, DJ e fogos de artifício, em um ambiente de exclusividade e elegância à beira-mar. Diárias a partir de R$ 12.385 por noite.

Serviço: Rua 03, S/N - Quadra 04 - Praia do Barro Preto, Aquiraz - CE. Telefone: (85) 3266-6100. E-mail: reservas@carmelhoteis.com.br. R. Cap. Inácio Prata, 900 - Taiba, São Gonçalo do Amarante - CE. Telefone: (85) 3266-6100. E-mail: reservas@carmelhoteis.com.br. Endereço: Av. dos Coqueiros, S/N - Praia do Cumbuco, Caucaia - CE. Telefone: (85) 3266-6100