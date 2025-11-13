Rosewood São Paulo se destaca com a Pâtisserie de Saiko Izawa neste fim de ano

Pelo segundo ano consecutivo, o Rosewood foi eleito o melhor hotel do Brasil, segundo Ranking Casual EXAME. O hotel conta com 181 quartos espalhados pela maternidade restaurada e pela torre vertical com jardim, com assinatura do arquiteto Jean Nouvel e do diretor artístico Philippe Starck. Para a época de festas de fim de ano, o hotel apresenta uma pâtisserie com assinatura da premiada confeiteira Saiko Izawa.

A loja pop-up dedicada às criações da premiada chef ocupa a White Box — área normalmente destinada a mostras e exposições — e marca a primeira vez que os doces de Saiko serão vendidos diretamente ao público.

Com conceito de “pastry shop”, a Pâtisserie oferece doces para viagem na companhia de um café, chá ou mesmo um espumante até 28 de dezembro.

A ambientação do espaço, em tons sóbrios e elegantes, foi pensada para valorizar a delicadeza das criações.

“O foco é na experiência do cliente, mesmo que os itens sejam para levar”, diz Ana Carolina Natal, In Room Dining Manager do Rosewood São Paulo.

Rosewood São Paulo: tartelette de morango, salsão e sorbet de manjericão (Divulgação/Divulgação)

Nas vitrines, estão tarteletes, bolos e entremets que exibem a delicadeza característica das receitas de Saiko e valorizam ingredientes brasileiros como cumaru, cambuci e farinha de castanha de caju. Algumas sobremesas revisitadas fazem parte da seleção, como a combinação de morango, salsão e sorbet de manjericão, que fez sucesso na trajetória profissional da chef e agora reaparece em forma de tartelette (R$ 55).

“Achei interessante recriar algumas das receitas da minha carreira. É um lugar para mostrar minha personalidade”, diz a confeiteira.

Outros destaques do cardápio são o maritozzo (R$ 38), clássico italiano de pão doce cortado ao meio e recheado, feita nesta versão com figos e chantilly aromatizado com Earl Grey, a viennoiserie do dia (R$ 55), composta por criações a partir da massa folhada leve, feita com farinha integral, e bolos delicados com amêndoas e frutas como uvas.

A seleção conta ainda com clássicos como choux cream, St. Honoré e tortas grandes, como a Soft Cheesecake (R$ 420), de recheio cremoso e frutas frescas no topo. Ainda que a ideia seja alternar as receitas ao longo das semanas, algumas são fixas, caso da madeleine recheada de mel de abelha nativa (R$ 18), preparada em fornadas às 13h, 15h e 17h, momentos em que a própria Saiko serve os clientes.

Para o período natalino, a loja apresenta duas versões de panetone, ambas com massa de mais de 36 horas de fermentação. A primeira receita é de frutas com pasta de abacaxi preparada na propriedade, cumaru, além de uvas-passas e um toque aromático de limão-cravo.

“A cada ano procuro trabalhar com uma fruta que tenha a cara do Brasil. Desta vez é o abacaxi”, diz Saiko.

Já o panetone de chocolate combina massa com cacau, gotas de chocolate bean to bar 45%, chocolate branco caramelizado e laranja cristalizada feita na casa.

Serviço: Pâtisserie by Saiko. De terça-feira a domingo das 11h às 20h. Rua Itapeva, 435, Bela Vista, São Paulo.