12 hotéis pelo Brasil para passar o feriado de Páscoa 2023

Para quem gosta de pegar a estrada, 2023 é um bom ano para isso, visto que o calendário contará com nove feriados nacionais, sendo quatro prolongados.

O próximo feriado, a sexta-feira santa, no dia 7 de abril, já está batendo na porta e, para quem não se programou com antecedência, preparamos uma rota especial de hotéis nas categorias praia, campo e cidade.

Opções de hotéis no campo para o feriado de Páscoa

FASANO BOA VISTA

Para quem deseja fugir do agito da cidade e desfrutar do melhor que o campo tem a oferecer, o Hotel Fasano Boa Vista é o destino mais que perfeito. Localizado na Fazenda Boa vista, a apenas 1 hora de São Paulo, a hospedagem é ideal para curtir os dias de folga em um ambiente campestre, descontraído e com todo o requinte do grupo.

Os apartamentos contam com varandas amplas e uma vista panorâmica para a fazenda, sem contar que muitos deles tem acesso direto ao lago do hotel, propiciando um mergulho refrescante. Além de todo o conforto e comodidade, os hóspedes ainda desfrutam da excelente gastronomia do restaurante Boa Vista, que une os sabores da culinária brasileira com a tradição italiana do Grupo Fasano. A permanência no hotel é de no mínimo 3 noites, com a diária a partir de (R$4.950)

Serviço: Rodovia Presidente Castello Branco, KM 102,5 – SP Brasil 18540 000. Telefone (15) 32619900 e (15) 3261 9901, http://www.fasano.com.br.

FASANO PUNTA DEL ESTE

No mesmo clima sereno, o Hotel Fasano Punta Del Este é a melhor escolha para quem quer aproveitar o Uruguai com muita sofisticação e elegância. O hotel, localizado na região de La Barra, foi o cenário escolhido parara sediar o projeto arquitetônico, que ocupa uma área privilegiada de integração entre o campo e o mar.

Para aproveitar o melhor dos ambientes, o hotel oferece diversas atividades como desfrutar da maravilhosa piscina esculpida entre as rochas naturais, relaxar com os tratamentos terapêuticos do spa e centro equestre completo com estábulos de cavalos, pista de equitação, aulas para iniciantes e passeios a cavalo. Além disso, é possível relaxar na praia fluvial à beira do rio Maldonado, com espaço para banho de sol e serviço de praia. A permanência no hotel é de no mínimo 2 noites, com a diária a partir de (USD 690).

Serviço: Cno. C. Egusquiza y Paso del Barranco, S/N - Punta del Este, Maldonado

Telefone: +598 4267 0000

Email: puntadeleste@fasano.com.br

WISH FOZ DO IGUAÇU

Localizado a apenas 10 minutos do aeroporto de Foz do Iguaçu, em uma área de 225 hectares de área verde - incluindo um campo de golfe profissional com 18 buracos - o Wish Foz do Iguaçu é um resort com estrutura completa de lazer para a família. Entre os destaques está um dos maiores Kids Club do Brasil, além de piscinas, jacuzzis, trilhas e três restaurantes. De 06 a 09 de abril o valor para dois adultos e duas crianças é a partir de R$ 3.867,00 + taxas. Reservas: http://www.wishhotels.com.br/wish-foz-do-iguacu

WISH SERRANO

Localizado no coração de Gramado, o Wish Serrano conta com fácil acesso para as principais atrações da cidade - que celebra a data especial com o evento “Páscoa em Gramado”, que reúne, além da “Vila de Páscoa”, diversas atividades e apresentações. Entre as opções de lazer da propriedade estão piscinas, spa, quadra de tênis, sala de jogos, academia, sauna, entre outros. Há ainda programação especial com menu degustação, oficinas para as crianças e sessão de fotos com o Coelhinho da Páscoa. De 06 a 09 de abril o valor para dois adultos e duas crianças é a partir de R$ 2.775,00 + taxas. Reservas: http://www.wishhotels.com.br/wish-serrano

Opções de hotéis na cidade para o feriado de Páscoa

FASANO BELO HORIZONTE

Para aqueles que desejam aproveitar a folga em meio ao movimento e badalação das grandes capitais, Belo Horizonte é um dos destinos ideais para curtir em grande estilo.

Na capital dos bares e botecos, é possível imergir no agito que a cidade oferece e ainda desfrutar de toda a personalidade e excelência do hotel Fasano Belo Horizonte. Localizado no bairro de Lourdes, um dos mais charmosos de BH, o hotel apresenta um conceito de luxo em hospitalidade no qual a discrição e a sofisticação ganham destaque.

Além de toda comodidade, os hóspedes podem apreciar a culinária do primeiro restaurante Gero dentro de um hotel, que oferece pratos clássicos da culinária italiana e a versão mineira do Baretto de São Paulo, podendo apreciar coquetéis premiados acompanhados de pratos leves e shows ao vivo de Jazz e MPB. A partir de (R$2.125).

Serviço: Rua São Paulo, 2.320 - Belo Horizonte, Minas Gerais. Telefone: +55 31 3500 8900. E-mail: bh@fasano.com.br

FASANO SÃO PAULO

Escolher se hospedar no hotel Fasano São Paulo é uma excelente opção para curtir todas as atrações que a cidade oferece e ainda aproveitar uma experiência agradável e sofisticada no hotel. Durante a hospedagem, é possível apreciar um delicioso café da manhã no restaurante Nonno Ruggero, localizado no primeiro andar do hotel e relaxar em uma das cinco salas de massagens do SPA Fasano, instalado no penúltimo andar.

Além desses atrativos, aproveitar o dia em uma das piscinas indoor mais bonitas da cidade, com uma vista incomparável do bairro Jardins não pode ficar fora da programação. Fora isso, a localização do hotel permite ao visitante desfrutar de um polo de compras impecável com diversas lojas, centros culturais e entretenimento de todos os tipos. A diária no hotel custa a partir de (R$3.260).

Serviço: Rua Vitório Fasano, 88 - Hotel Fasano - Jardim Paulista. (11) 3896 4000 / 3062 4000.

FASANO NOVA YORK

Quem deseja conhecer Nova York, um dos destinos mais procurados do mundo, a data pode ser a oportunidade perfeita. O Fasano Nova York é a melhor opção de hospedagem para quem deseja animação combinada com luxo, cultura e arte urbana. Localizado em um dos quarteirões mais exclusivos do mundo, na imponente Quinta Avenida, o hotel oferece ambientes discretos e elegantes e uma vista espetacular para o Central Park.

Os hóspedes podem desfrutar das atividades disponibilizadas pelo hotel como apreciar a gastronomia do restaurante Fasano, contemplar uma apresentação no intimista bar Baretto, aproveitar passeios culturais e se jogar nas compras e na euforia da cidade. A diária no hotel custa a partir de (USD 950).

Serviço: 815, 5th Avenue - 62nd - 63rd Streets - Manhattan - New York, New York. +1 646 512 00 89

E-mail: membership@fasanofifthavenue.com

PALÁCIO TANGARÁ

O luxuoso hotel Palácio Tangará é a opção perfeita para quem deseja aproveitar as datas especiais sem sair da cidade. Pensando nisso, o hotel preparou uma programação especial para as famílias que desejam celebrar o feriado de Páscoa com muita sofisticação e boa gastronomia. A partir de (R$ 11.527), será possível reservar um pacote com três diárias para duas pessoas e hospedagem cortesia para crianças de até 11 anos.

O pacote inclui o famoso Sunday Brunch do hotel, que acontece no restaurante ao ar livre Pateo do Palácio, no domingo (9) das 13h às 16h. Os hóspedes também poderão apreciar um delicioso café da manhã servido no sofisticado restaurante Tangará Jean-Georges, além de música ao vivo e recreação infantil todos os dias. A oportunidade ainda é perfeita para aproveitar a área de lazer do hotel, que é composta por academia, spa, piscina semiolímpica interna e externa, kids club e muito mais.

Serviço: Rua Dep. Laércio Corte, 1501 - Panamby, São Paulo - SP. (11) 4904-4001

Opções de hotéis na praia para o feriado de Páscoa

TIVOLI

De 6 a 9 de abril, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte recebe os hóspedes com uma programação especial inspirada na Páscoa, encantando toda a família. O resort, que está entre os melhores do Brasil, se uniu com a Mendoá, marca baiana de chocolates premium, para oferecer, além de um menu especial, atividades exclusivas para adultos e crianças se deliciarem durante toda a viagem. A parceria é baseada em torno do propósito que ambas as marcas carregam – apoiar o desenvolvimento sustentável e praticar a responsabilidade social em suas regiões, além de proporcionar produtos de qualidade aos seus clientes.

A programação conta ainda com diversão em família garantida, invadida por cores em um animado concurso de pipas, que são montadas entre pais e filhos para então sobrevoarem o céu azul da Praia do Forte. O hotel também disponibilizará em seu jardim uma missa especial de Páscoa no sábado, dia 08.

Diárias a partir de R$ 2524 (sem taxas e impostos), para 2 adultos, com meia pensão, em Superior Room.

Serviço: Avenida do Farol s/n Praia do Forte | Bahia - Brasil. (71) 3676.4000. E-mail: reservas.tepf@tivolihotels.com

BA’RA HOTEL

Inaugurado em outubro de 2022, o BA’RA Hotel fica na Praia de Cabo Branco em João Pessoa. Entre as opções de lazer está a piscina com vista para as areias brancas e o mar azul - além de SPA, academia, brinquedoteca e dois restaurantes que se destacam por sua gastronomia refinada. O projeto, assinado por um escritório colombiano de arquitetura, prima pelo design moderno, com muita biofilia e luz natural. Para a Semana Santa, recebe reservas com no mínimo de duas diárias, a partir de (R$2.368) com café da manhã.

VILA SELVAGEM

No Ceará, na praia do Pontal de Maceió, um mar calmo com piscinas naturais oferece aos hóspedes do hotel de charme Vila Selvagem, uma experiência intimista e personalizada. De frente para o mar, o empreendimento está em uma área de 20.000 m² e tem 28 bangalôs e apartamentos modernos, bem arejados e rodeados por um belo jardim e duas piscinas

Pacote Semana Santa de 6 a 9 de abril para casal com café da manhã tem valores de (R$ 6.300) a (R$ 9.240). No sábado dia 8 de abril, o jantar terá música ao vivo.

Serviço: Rua Ernestina Pereira, 401 - Praia do Pontal de Maceió, Ceará. Reservas: reservas@vilaselvagem.com | Tel.: +55 (88) 3413.2031 |Cel.: +55 (88) 99990-5555.

JAGUARIBE LODGE

Na cidade de Fortim, em uma área de 8 hectares com uma extensão de 1,5 km de praia, onde o rio se encontra com o mar, está o Jaguaribe Lodge & Kite, um hotel com projeto arquitetônico único com apenas 23 bangalôs, todos com vista mar, e construídos sobre palafitas, para que a vegetação local e as dunas se permanecerem intocadas, o hotel oferece uma experiência ímpar de privacidade, ecoturismo, sustentabilidade e esporte, com um centro-escola de kitesurf e seis quadras de beach tennis.

Pacote Semana Santa de 6 a 9 de abril para casal, com café da manhã, a partir de R$ 4.290,00, e para família de quatro pessoas, o valor é de (R$ 6.840).

Serviço: Rua Praia Canoé - Pontal de Maceió, Fortim, 62815-000 – Ceará. Telefone e Reservas: (88) 9 8121-0441 reservas@jaguaribelodge.com

