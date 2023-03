Do bacalhau ao ceviche: 19 restaurantes para o domingo de Páscoa 2023

Para a Páscoa deste ano, Casual Exame selecionou 19 restaurantes em São Paulo com diversos menus. Dentre as opções, há restaurantes peruanos, japoneses, italianos e portugueses, com pratos tradicionais feitos com bacalhau, com pratos tradicionais feitos com bacalhau, risotos, massas e até sanduíches.

Confira restaurantes para o almoço de Páscoa 2023

Terraço Itália

Como manda a tradição, o domingo de Páscoa, no Terraço Itália servirá clássicos da cozinha toscana, em uma mescla de opções que incluem frutos do mar, tartares, massas, o nobre e insubstituível bacalhau, além de opções à base de carne. Tudo isso na atmosfera elegante dos salões do complexo com a exuberante vista de São Paulo a 160 m de altura. Vale destacar a imensa carta de vinhos da casa, com rótulos do Velho e Novo Mundo para escoltar os quitutes.

Chef Pasquale Mancini caprichou nas três sugestões de entrada que incluem Salada de frutos do mar ou Terrine de berinjela, com queijo de cabra, ou ainda, Tartare de filé mignon em creme de parmesão. O prato principal pode ser o Ravioli recheado com Grana Padano em creme de trufas e nozes, ou Bacalhau ao molho de funghi com mil folhas de batatas, e por último, o Medalhão de filé mignon em creme de queijo Brie com risoto de açafrão.

Para coroar o domingo de páscoa, um Trio de Merengue de pistache, ovo ao mascarpone , amarenas e gelato de Gianduia Crocante. O preço por pessoa é de R$ 284 sem incluir couvert, bebidas e taxa de serviços.

Serviço: Avenida Ipiranga, n°344 - 41° - Centro. Reservas: WhatsApp: 2189-2940 e eventos@terracoitalia.com.br

Modern Mamma Osteria

A casa comandada pelos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros terá como sugestão para o domingo de Páscoa a paleta de cordeiro assada com alecrim e servida com tagliorini na manteiga e sálvia (R$ 124). Para finalizar a refeição vale a Torta de Chocolate 70% ao Bourbon com crocante de avelã e sorvete de baunilha (R$ 36).

Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi. SP. Tel.: (11) 930838387. Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros. Horário de funcionamento: Segunda a Sexta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Sábado das 12h às 23h e Domingo, das 12 às 21h.

Nonna Rosa

A casa típica italiana que tem a frente o restauranteur Marcelo Muniz, terá como sugestão nos três dias da Páscoa (sexta, sábado e domingo) o Risotto de Bacalhau (R$ 92) servido com cebolas crocantes e brócolis. Vale aproveitar também a boa carta de vinhos que a casa oferece, com excelentes preços.

R. Padre João Manuel, 950 – Jardins - São Paulo/SP – Fone:(11) 2369-5542 | horário de segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 00h, sábado das 12h à 00h e domingo das 12h às 17h | @osterianonnarosa

Donna

O restaurante de apenas 28 lugares do chef André Mifano terá como opção inédita para a Páscoa o Tortelloni de bacalhau, servido com creme de açafrão e mujjol (R$ 118). Para a sobremesa, vale o Cioccolato – torta ganache de chocolate e earl gray em casquinha de chocolate branco e coco (R$ 40).

Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista - São Paulo/SP, Fone: (11) 97593-9047 | horário de segunda à quintas das 19h às 22h45, sexta das 19h às 23h30, sábado das 13h às 16h e das 19h30 às 23h | @restaurantedonna_

Piccini Cucina

O restauranteur Samuel Rodrigues traz para a Páscoa um belíssimo prato exclusivo para a data que será servido na sexta e no domingo: Bacalhau gratinado com batata e alcaparras, finalizado com molho de cebola roxa (R$145). Não é preciso fazer reserva antecipadamente.

Rua Vitório Fasano, 49 Jd Paulista- São Paulo - Tel (11) 3476-3376 / (11) 3476-3393. Reservas contato@restaurantepiccini.com. Horário de funcionamento de segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 00h e Sexta a Dom 12h às 16:30h e das 19h às 00h

Fasano

Comandado pelo chef Luca Gozzani, o restaurante Fasano apresenta como opção de entrada uma baccalà mantecato (R$ 146) com milho grelhado e azeite de oliva extravirgem ao manjericão. Como prato principal, um delicioso agnolotti de coelho (R$ 165) ao molho picante de tomate e cogumelo. E como sobremesa, massa crocante com maçã caramelizada e sorvete (R$ 60) são as apostas da casa.

Rua Vittorio Fasano, 88 - Hotel Fasano - Jardim Paulista. (11) 3896 4000. De segunda a quinta, das 19h à 00h. sexta e sábado, das 19h à 01h, Domingo, das 12h às 17h.

Parigi

No restaurante Parigi, o menu de Páscoa oferece um bisque com camarão salteado e raízes (R$ 128) como entrada. O tradicional bacalhau ao vapor com molho de ervas e batata amassada com alho poró confitado (R$ 265) e a paleta de cordeiro assada com feijão branco (R$ 170) estão entre as principais sugestões. Para os fãs de doce, o restaurante preparou sua clássica torta de chocolate (R$ 49) como opção de sobremesa para o almoço.

Rua Amauri, 275 – Itaim-Bibi. (11) 3167-1575. De segunda a sexta, das 12h às 15h e das 19h à 00h. Sábado, das 19h à 00h e Domingo, das 12h às 17h.

Gero

Já no Gero, localizado no Jardim Paulista, o cardápio apostou como entrada no carpaccio de abobrinha com vieiras crocantes (R$ 105). Para prato principal, foram eleitos a lasagna de bacalhau (R$ 159) e a posta de bacalhau com cebola roxa, tomate concassé, manjericão, uvas passas e pinoli, pratos que combinam muito bem com a data. Para finalizar a experiência, um tartelete de frutas vermelhas (R$ 48) encerra o almoço com chave de ouro.

Rua Haddock Lobo, 1629 – Jardim Paulista. (11) 3064-0005, de segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h à 00h. Sexta e sábado, das 12h à 01h. domingo, das 12h à 00h.

Astor

Sob o comando do chef Marcelo Tanus o bar sempre apresenta novidades no cardápio. Nessa semana, a casa lançou alguns novos pratos que são perfeitos para quem deseja celebrar a semana santa em torno de pratos com a proteína do peixe. Dog de camarão ( R$ 59) - salsicha de camarão artesanal, camarão, aioli e rabanete & batata gaufrette, arroz (feito com arroz bomba) de camarão grelhado (R$ 119) - caldo de camarão, azedinha & farofa de ervas e club sandwich de salmão (R$ 65) defumado, pasta de avocado com wasabi, ovo pochê & batata gaufrette.

Serviço: Rua Delfina, 163, Vila Madalena. (11) 5555-2351. De segunda-feira: 12h-023h. Terça e quarta-feira: 12h -00h. Quinta-feira: 12h- 1h. Sexta-feira e sábado: 12h -020h.

Nou

A gastronomia descontraída e bem cuidada do restaurante NOU prepara um menu especial, assinado pelo chef Amilcar Azevedo. O prato de Páscoa será com atum selado, servido com arroz negro, finalizado com avocado e pico de galo (R$ 92). Será servido nas três unidades do NOU. No domingo de Páscoa, exclusivamente, a criançada vai ganhar um delicioso bolo de cenoura com cobertura de chocolate.

Rua Armando Penteado, 12 – Higienópolis – São Paulo/SP – Fone (11) 3562-8003 | Rua Ferreira de Araújo, 419 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) (11)2609-6939| Rua dos Pinheiros, 274 – Pinheiros – São Paulo/SP - Fone (11) 3064-0033 | horário de segunda a domingo das 12h às 23h | @nourestaurante

Ícone Asiático

O espaço gastronômico com menu autoral variado, assinado pelos chefs Roberto Satoru e Alexandre Ortigoso também tem opções para a Páscoa. Na sexta-feira terá o menu Omakase, são até 6 etapas de pratos, exclusivamente com peixes e frutos do mar, também está incluso uma dose de saque por (R$260). É necessário fazer a reserva.

Rua. Fidalga, 79 – Pinheiros - São Paulo/SP – Fone:(11) 2667-6217 | horário de terça a sexta das 19h às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 16h | http://www.iconegastrorock.com | @iconeasiatico

Ama.zo Peruano

O chef Enrique Paredes terá como opção para o dia das mães - nas duas unidades dos restaurante, a Conchas a La Chalaca - vieiras marinadas ao limão, leche de tigre de pimenta de cheiro e azeite (R$72), o Tiradito Ajolivo - lâminas de peixe marinado com emulsão de azeite, mousse de abacate, emulsão acebichada e alho crocante (R$ 66) e Arroz com Vieiras - arroz verde de coentro meloso com vieiras na chapa, granizado de aji amarillo e emulsão de Pimenta Dedo de Moça (R$ 98).

Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos - São Paulo/SP – Fone: (11) 99560-4321 | horário de terça a sexta das 12h às 15h30, sábado e domingo das 12h às 18h e quarta a sábado das 19h às 23h |

Pátio Shopping Higienópolis - Segunda a sexta, 12h às 15h30 e sábado e domingo das 12hàs 18h. Jantar, todos os dias, das 19h às 22h30. Café bar y piqueos, segunda a sexta, 16h as 18h. @amazoperuano

Uru Mar y Parrilla

O restaurante uruguaio Uru destaca-se pela gastronomia impecável e pela execução primorosa dos pratos. Apesar de ser especializado em carnes na parrilla, a casa localizada na Zona Leste de São Paulo, oferece também deliciosas opções de frutos do mar que são perfeitos para serem apreciados na Páscoa, como o camarão com manteiga de alho (R$149) e o risoto de camarão pistola (R$98).

Rua Emília Marengo, 109 – Jd. Anália Franco. (11) 2308-9499. De segunda a segunda das 12h às 22h

Baleia Rooftop

O restaurante mediterrâneo, localizado no coração da avenida Faria Lima, tem cinco ambientes diferenciados e oferece vista panorâmica para a cidade de São Paulo. O cardápio agrada a paladares distintos e é uma atração à parte, os destaques entre as opções de peixe vão para o bacalhau confit (R$ 145), servido com a batata, brócolis pimentão e azeitona e o pargo crostado ( R$150 o kg ), ambos são ideais para compartilhar com a família na celebração de Páscoa. Para finalizar, a sobremesa Baleia mousse com 3 chocolates (R$ 36) é a pedida perfeita para a data.

Rua Licio Nogueira, 92 – 4 andar. (11) 5464-8222. De segunda a sábado, das 12h às 23h30 e domingo das 12h às 22h.

Dasian

O restaurante Dasian, localizado na Faria Lima é uma excelente opção para os amantes da culinária asiática. Os pratos são servidos sempre em porções para compartilhar e proporcionam ao cliente uma experiência sensorial única de aromas, cores e sabores. Para o especial almoço de Páscoa, a casa oferece as opções pad thai de frutos do mar(R$90 ) com macarrão de arroz, camarão e lula grelhada e o salmão grelhado yuzu (R$80) que são excelentes pedidas.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732 | Térreo – Itaim Bibi. Tel.: (11) 5182-4552. De segunda a quinta, das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 12h às 23h30. Domingo, das 12h às 22h.

Mesa III

Para reunir as pessoas amadas ao redor da mesa e festejar a Páscoa, a chef Ana Soares pensou em uma seleção de pratos, massas artesanais e sobremesas perfeitas para esta época do ano. As sugestões estarão disponíveis na loja do Sumaré, à pronta entrega. Um dos clássicos da data, a Trouxa Pascoalina (R$150) é recheada com uma deliciosa combinação de chèvre, alcachofra, verduras e ovos orgânicos. Outra receita com a cara da Páscoa é o Bacallá no pergaminho (R$360 o quilo, foto acima) ─ além do peixe salgado, a pedida leva grão-de-bico, batatinhas e cebolinhas assadas, tomate de rama, kale, tostada da lenha, azeite virgem, limão confitado. O preparo é feito no forno a lenha e precisará ser encomendado com antecedência, até o dia 31/03. Também será preparado no calor da lenha o Pernil de cordeiro (baby) ao alecrim (R$250 o quilo).

Outras pedidas de rotisseria especiais para o feriado são: massas artesanais, terrine de salmão defumado, aspargos e dill (R$150 o quilo) e Galette de champignons (R$180), cujo recheio mescla ricota de búfala, espinafre, tomilho e nozes. Figuram no cardápio ainda: Empadinha de camarão (R$90, 6 unidades), Paté-mousse de fígado de ave, passas e ervas (R$60, 200g) e Vegetais assados à Niçoise (R$95 o quilo), uma saborosa mistura de berinjela, tomate, abobrinha e ervas de Provence.

Serviço: Rua Doutor Paulo Vieira, 21, Sumaré. Telefones: (11) 3868-5500 / (11) 94746-2417. De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Sábado, das 9h às 16h. Domingo e feriados, das 9h às 14h. http://www.loja.mesa3.com.br com entregas para toda a cidade de SP – frete sob consulta.

Massae San Sushi

Um combinado com 52 peças, incluindo 2 iguarias frescas do dia, é o destaque para o dia 7 de abril

O combinado JO 2, com 52 unidades, incluindo 20 peças de sashimis, 10 sushis de peixe, 2 iguarias frescas do dia, 2 ovas Massago, 2 ebi, 8 urakamis e 8 hossomakis, ideal para compartilhar em família é o prato sugerido para a Sexta-Feira Santa, dia 7 de abril, cuidadosamente preparado pela equipe de itamaes de casa. Custa R$ 420 e será servido no almoço e no jantar. Atende bem duas pessoas. Além disso, servirá também de 1 a 15 de abril o Teishoku especial de páscoa que consiste em Bacalhau no misso grelhado, curtido por 3 dias no molho de misso, acompanhado de gohan, missoshiru, 3 otoshis e nimono (R$ 120)

Serviço: Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr, 275, Itaim Bibi. Segunda a sexta, das 11h30 às 15h

Sábado, das 12h às 15h30. Segunda a quarta, das 18h30 às 22h, Quinta a sábado, das 18h30 às 23h.

Delivery via telefone (11 3079 2200) e Ifood

Santo Grão

Os preparativos de Páscoa já chegaram à rede Santo Grão, e o chef Fabio Vieira destacou um prato e uma sobremesa para servir na Semana Santa, de Segunda a Domingo. Um vistoso lombo de bacalhau Gadus Morhua, em pétalas, com Picada Catalã, à base de salsinha e nozes torrada, musseline de batata com manteiga de bacalhau e grãos de bico crocantes (R$ 127) , e de sobremesa, um Mil Folhas com crocantes camadas de massa folheada intercaladas por creme de confeitero com brunoise de manga, acompanhado de um leve confit de manga flambada ao rum, com um toque de água de laranjeira (R$ 31)

Disponível nas unidades da Oscar Freire, Itaim, Cidade Jardim e sob consulta em outras.

Serviço: Rua Oscar Freire, 413, Jardins. Telefone: (11) 3062-9294. Presencial, to go: domingo a quarta-feira das 8h às 23h; quinta a sábado, das 08h à 00h. Delivery: das 8h às 23h. Rua Jerônimo da Veiga, 179, Itaim Bibi. Telefone: (11) 3071-1769. Presencial, to go e delivery: de segunda-feira das 9h às 23h; terça, quarta e domingo das 8h às 23h; quinta, sexta e sábado, das 8h até 00h. Cidade Jardim - Av. Magalhães de Castro, 12.000 – Shopping Cidade Jardim 2º piso. Telefone: (11) 3198-9373. Presencial: segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 12h às 20h.

Atto

Para o menu de Páscoa, o restaurante Atto terá no menu Ovo mollet com creme de mascarpone e cogumelos de entrada, pescada e camarão Hoffmann ao molho de páprica com batatas douradas e aspargos, para o prato principal e ovo de Cacau com recheio de cupuaçu e brownie de sobremesa. Se preferir, existe a opção do menu harmonizado com vinhos, totalizando R$ 318. Para acompanhar a entrada, Thera Rosé “ Montepulciano” Vinicola Thera, Santa Catarina, Brasil, para acompanhar o prato principal, Manos Andina Pinot Noir, Casablanca, Chile e para acompanhar a sobremesa, Vinho do Porto Graham´s Fine Ruby, Portugal. Menu R$ 168. Disponível da sexta-feira santa (07/03) até o domingo de Páscoa (09/03)

Serviço: Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo - SP.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.