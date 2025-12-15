100ª edição da São Silvestre é comemorada com coleção da Asics

Há um século, todo dia 31 de dezembro a avenida Paulista, em São Paulo, se prepara não só para a festa da virada do ano, mas também a emblemática corrida de São Silvestre. Pela primeira vez em cem anos de história, a prova recebe tênis oficiais desenvolvidos para celebrar o evento.

A Asics apresenta os modelos NOVABLAST 5 e VERSABLAST 4. O ponto central da coleção é a homenagem à evolução histórica da São Silvestre. Durante décadas, a corrida foi disputada à noite, criando um imaginário popular repleto de luzes, contrastes e celebrações. Hoje realizada durante o dia, essa transição inspirou a marca japonesa a desenvolver um storytelling visual que resgata o espírito noturno ao mesmo tempo em que celebra o cenário atual da prova.

Com isso, os tênis chegam em duas cores: Midnight no NOVABLAST 5, representando a era das corridas noturnas, e Sky, no VERSABLAST 4, refletindo o céu claro das edições diurnas.

A São Silvestre reúne milhares de corredores brasileiros e estrangeiros em um percurso de 15 quilômetros pelas ruas de São Paulo. A prova tem largada na Avenida Paulista, 2046, passa por pontos icônicos da cidade, como as avenidas Pacaembu e Rio Branco, enfrenta a famosa subida da Brigadeiro Luís Antônio e termina em frente ao Edifício Cásper Líbero, também na Paulista.

“A São Silvestre é mais do que uma prova, é um símbolo de superação e celebração. Trazer, pela primeira vez, uma coleção completa com tênis oficiais é uma forma de homenagear esse legado e conectar ainda mais a comunidade running à história da prova”, diz Daniel Costa, Diretor de Inovação e Produtos da ASICS América Latina.

São Silvestre: centenário da corrida de rua é comemorado com coleção da Asics (Asics/Divulgação)

A coleção também traz peças de vestuário e acessórios. Entre os destaques, estão camisetas, bermudas, agasalhos, meias, viseira, bonés e peças de performance e lifestyle. As camisetas casuais são produzidas em malha de algodão pesado com caimento oversized. Suas estampas foram criadas para parecerem adesivos colados.

Entre as artes, ganha destaque a estampa com quatro personagens bem-humorados e caricatos cruzando a Avenida Paulista. Cada personagem representa uma etapa marcante da corrida: a banana simboliza a concentração de corredores fantasiados na largada; o esqueleto faz referência ao trecho próximo ao Cemitério do Araçá, momento em que o atleta precisa controlar a descida; o beatbox remete aos sons e vibrações do centro, quando o corredor já está envolvido pela atmosfera da prova; e o brigadeiro relembra o trecho mais desafiador, onde cada atleta acredita que vai chegar apesar do esforço.

Nas peças de performance, a ASICS apresenta camisetas degradês em poliéster, leves e respiráveis, ideais para correr; camisetas em poliamida nas cores preta e branca, com toque macio e alta tecnologia; sprinters com bolsos funcionais; corta-vento com bolso empacotável para facilitar o uso durante a prova; e uma jaqueta pódio pensada para acompanhar o corredor tanto na linha de chegada quanto no uso casual.