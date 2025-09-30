São Silvestre chega ao centenário com preço recorde e ingressos esgotados

A 100ª edição da Corrida de São Silvestre, maior prova de corrida de rua da América Latina e uma das maiores do mundo, acontece em 31 de dezembro, em São Paulo. A edição atual é a mais cara desde sua criação. Em 2024, o kit geral para corredores amadores e profissionais custava R$ 240; já em 2025, o valor mais baixo é de R$ 320 — R$ 80 a mais do que no último ano.

Os kits premium, no entanto, não sofreram mudanças tão significativas. Em 2024, a opção custava R$ 972, enquanto em 2025 os valores são de R$ 990,90 — R$ 18,20 mais caro. Mesmo com valores nunca vistos antes, a expectativa da organização é que o evento receba cerca de 50 mil corredores, superando os 37,5 mil participantes da última edição.

Ingressos esgotados apesar da alta

O aumento nos preços não afetou a adesão do público. A corrida, que atrai corredores de todo o mundo para São Paulo, teve procura tão intensa que a Ticket Sports, plataforma responsável pelas vendas, registrou instabilidade no primeiro dia. Em nota, a organização informou que o "pico de acessos simultâneos atingiu a marca de 150 mil pessoas". Todas as vagas já estão esgotadas.

A Corrida de São Silvestre, com percurso de 15 km, terá largada na Avenida Paulista, com pelotões saindo a partir das 7h25 (cadeirantes), 7h40 (elite A/B feminino), 8h05 (elite A/B masculino), 8h06 (pessoas com deficiência), 8h08 (premium feminino e masculino) e 8h10 (geral feminino e masculino).

Popularização do bem-estar impacta os valores

Nos últimos anos, o mercado de bem-estar tem sido impulsionado pela busca por melhores hábitos de vida — com projeção de US$ 9 trilhões em receita até 2028, conforme relatório do Global Wellness Institute. Em 2024, as corridas de rua tiveram aumento de 29%, segundo dados da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor e da Agência de Relações Públicas Esporte & Negócio.

O crescimento do interesse por corridas de rua abre oportunidades para que eventos como a São Silvestre se tornem mais exclusivos, com valores mais altos. Além disso, a histórica 100ª edição funciona como incentivo extra para os participantes. Em 2025, atrações especiais para celebrar o marco histórico também colaboram para o aumento de preços.

A tendência favorece não só a São Silvestre, mas também outras corridas populares no país, como a Maratona do Rio de Janeiro (com valores acima de R$ 230) e o Track&Field Run Series (a partir de R$ 249,90).

Em contrapartida, existem opções mais acessíveis para quem busca provas com menor custo, como a Night Run, em São Paulo, com inscrições a partir de R$ 59,90, ou a Corrida 10K Ternium, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, com valores a partir de R$ 30.