10 presentes para o Dia das Mães 2026

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Com a aproximação do Dia das Mães, reunimos uma seleção de presentes para quem quer ir além do buquê de flores. Da joia ao acessório de luxo, da cachaça premiada ao espumante, há opções para todos os perfis. Confira.