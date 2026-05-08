10 presentes para o Dia das Mães 2026

Pandora apresenta coleção Cool Mom, com charms tipográficos, anéis, braceletes e colares
Jonalista colaborador
Publicado em 8 de maio de 2026 às 12h26.
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Com a aproximação do Dia das Mães, reunimos uma seleção de presentes para quem quer ir além do buquê de flores. Da joia ao acessório de luxo, da cachaça premiada ao espumante, há opções para todos os perfis. Confira.