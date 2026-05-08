Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

10 presentes para o Dia das Mães 2026

Da joia ao uísque colecionável, uma seleção de presentes para o Dia das Mães

Pandora apresenta coleção Cool Mom, com charms tipográficos, anéis, braceletes e colares

Pandora apresenta coleção Cool Mom, com charms tipográficos, anéis, braceletes e colares

GF
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 8 de maio de 2026 às 12h26.

Tudo sobreDia das Mães
Saiba mais

div]:bg-bg-000/50 [&_pre>div]:border-0.5 [&_pre>div]:border-border-400 [&_.ignore-pre-bg>div]:bg-transparent [&_.standard-markdown_:is(p,blockquote,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pl-2 [&_.standard-markdown_:is(p,blockquote,ul,ol,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pr-8 [&_.progressive-markdown_:is(p,blockquote,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pl-2 [&_.progressive-markdown_:is(p,blockquote,ul,ol,h1,h2,h3,h4,h5,h6)]:pr-8">

_*]:min-w-0 gap-3 standard-markdown">

Com a aproximação do Dia das Mães, reunimos uma seleção de presentes para quem quer ir além do buquê de flores. Da joia ao acessório de luxo, da cachaça premiada ao espumante, há opções para todos os perfis. Confira.

  • Montblanc - Relógio Iced Sea Oxygen Data, edição limitada de 300 peças, 38mm - R$ 31.200, disponível em montblanc.com.br

    1/10 Montblanc - Relógio Iced Sea Oxygen Data, edição limitada de 300 peças, 38mm - R$ 31.200, disponível em montblanc.com.br (dia-das-maes-presentes (6))

  • Montblanc - Bolsa Mini Crossbody Sartorial em marrom - R$ 7.100, disponível em montblanc.com.br

    2/10 Montblanc - Bolsa Mini Crossbody Sartorial em marrom - R$ 7.100, disponível em montblanc.com.br (haul-unboxing (1))

  • RIMOWA - Porta Joias, coleção Specialties - R$ 11.800, disponível em rimowa.com/br

    3/10 RIMOWA - Porta Joias, coleção Specialties - R$ 11.800, disponível em rimowa.com/br (dia-das-maes-presentes (4))

  • Pandora - Anel De Prata Floral Herbario Rosa Brilhante, coleção Cool Mom - R$ 1.159, disponível em pandorajoias.com.br

    4/10 Pandora - Anel De Prata Floral Herbario Rosa Brilhante, coleção Cool Mom - R$ 1.159, disponível em pandorajoias.com.br (dia-das-maes-presentes)

  • Pandora - Charm Borboleta Dourada, revestido a ouro - R$ 889, disponível em pandorajoias.com.br

    5/10 Pandora - Charm Borboleta Dourada, revestido a ouro - R$ 889, disponível em pandorajoias.com.br (dia-das-maes-presentes (7))

  • Perrier-Jouët - Arranjo Essence Blanche com Grand Brut 750ml e 2 taças - R$ 3.085, disponível em tetecastanha.com.br

    6/10 Perrier-Jouët - Arranjo Essence Blanche com Grand Brut 750ml e 2 taças - R$ 3.085, disponível em tetecastanha.com.br (dia-das-maes-presentes (5))

  • Cê Cachaça - Ipê Roxo Super Premium - R$ 498, disponível em lapastina.com

    7/10 Cê Cachaça - Ipê Roxo Super Premium - R$ 498, disponível em lapastina.com (dia-das-maes-presentes (3))

  • Chandon - Excellence Brut, safra 2021 - R$ 212,90, disponível em chandon.com.br

    8/10 Chandon - Excellence Brut, safra 2021 - R$ 212,90, disponível em chandon.com.br (dia-das-maes-presentes (1))

  • The Macallan - Art Is The Flower, edição em homenagem a Charles Rennie Mackintosh - R$ 9.900, disponível na loja pop-up do Shopping JK Iguatemi, São Paulo

    9/10 The Macallan - Art Is The Flower, edição em homenagem a Charles Rennie Mackintosh - R$ 9.900, disponível na loja pop-up do Shopping JK Iguatemi, São Paulo (dia-das-maes-presentes (2))

  • Pandora - Anel Dourado Mãe com Zircônias, revestido a ouro - R$ 1.069, disponível em pandorajoias.com.br

    10/10 Pandora - Anel Dourado Mãe com Zircônias, revestido a ouro - R$ 1.069, disponível em pandorajoias.com.br (dia-das-maes-presentes (9))

Acompanhe tudo sobre:Dia das MãesPresentesAcessóriosLuxoRelógiosJoias

Mais de Casual

Jessie Buckley e Paul Mescal, de 'Hamnet', vão estrelar novo filme

A nova onda da sidra: a bebida que deixou o Natal de lado e entrou nos menus

'Citadel', 'Tetra' e 'Demolidor': o que assistir no streaming no fim de semana?

Carnan explora identidade e memória em nova coleção de inverno

Mais na Exame

Marketing

Heineken abre casa de experiências em SP com coworking, gastronomia e ativações

Esporte

Capital da música clássica e maravilha moderna: os rivais da Argentina na Copa

Pop

Jonathan Bailey e Natalie Portman vão estrelar thriller psicológico sobre ciclismo profissional

Inteligência Artificial

Como um investidor bilionário conseguiu levantar US$ 50 milhões com apenas cinco telefonemas