10 presentes de Dia dos Pais para quem ama churrasco

Ugly Drum Smoker ​SMK

Defumador projetado para o preparo do churrasco americano (smoked BBQ) tradicional no Texas (EUA), onde são preparados peito bovino (brisket), costelinha suína (pork ribs), porco desfiado (pulled pork), hambúrgueres e outros alimentos em baixa temperatura e por um longo período de tempo com carvão e lenha frutífera para gerar calor e sabor aos alimentos. Medida: 90cm x 60cm Grelha, cesta e gancho para colocar o carvão inclusos. Preço:​ R$ 1.800. Aqui.

Ugly Drum Smoker ​SMK Ugly Drum Smoker ​SMK

Kit Negroni, Carnes e sal

Seleção de itens para churrasco está ​disponível no ​e-commerce de N45​ em parceria com a Meat Box, casa especializada em carnes.​ Contém uma garrafa da bebida que virou febre entre os churrasqueiros, steaks de 600g de Denver, Chorizo, Ancho e um pacote de 500g de Linguiça artesanal, e sal de parrilla. Parte da renda é destinada ao projeto social Agente Cidadão, que atua no Capão Redondo. ​Preço: R$350. Aqui.

Kit Negroni, Carnes e sal Kit Negroni, Carnes e sal

Chuleta do ​Charco

A tradicional chuleta (contrafilé com osso) gaúcha na brasa, que serve até três pessoas e acompanha salada de batata, vinagrete e farofa, volta ao cardápio especialmente para o Dia dos Pais. Os clientes podem encomendar para retirar ou comer no salão com reserva de mesa. ​Preço:​ R$ 299. Aqui.

Chuleta do ​Charco Chuleta do ​Charco

Jogo ​Tramontina​ para Churrasco

Jogo ​Tramontina​ para Churrasco Polywood com Bainha de Couro e Estojo de Madeira 2 Peças A faca tem lâmina de fio liso de aço inox que garantem precisão ao corte e a chaira possui haste de aço carbono cromado. Os cabos de madeira tratada Polywood tem resistência à impactos e altas temperaturas. Além disso, você poderá guardar as peças na bainha de couro e estojo de madeira. ​Preço: ​R$ 489,00. Aqui.

Jogo ​Tramontina​ para Churrasco Jogo ​Tramontina​ para Churrasco

Grillex AR 38​

Com 10% de desconto. Modelo de churrasqueira ideal para quem gosta de grelhados argentinos para até 8 pessoas. A grelha de canaletas tem 100% de aproveitamento e recolhe a gordura na base, o que evita labaredas. Porta-carvão com especial dispositivo braseador, que facilita o preparo da brasa, e corpo em alumínio pintado de laranja, grelha e tripé em inox. ​Preço: ​R$452,90 (use cupom exclusivo PATY10 para desconto de 10% até 9/8). Aqui.

Grillex AR 38​ Grillex AR 38​

​Box Celebration​ Base Steakhause

Menu mais pedido do restaurante Base Steakhause, do hotel​ Pullman Guarulhos​, para preparar em casa. A caixa contém uma carne tomahawk, uma ampola de chimichurri, uma ampola de azeite extra virgem, um limão taiti, um potinho com vinagrete base, uma embalagem de batatas rústicas, uma ampola de sal fino e uma cerveja a ​está disponível para retirada diretamente no local mediante encomenda antecipada ou pelo aplicativo ​Goomer​.​ Preço:​ R$ 195. Aqui.

​Box Celebration​ Base Steakhause ​Box Celebration​ Base Steakhause

Kit Cowpig Boituva

A seleção de produtos contém Picanha Cowstaste, Linguiça de lombo tradicional, uma opção em cerveja tradicional à escolha, tábua de carnes, faca e garfo de churrasco Cowpig e, de brinde, uma prática bolsa térmica. ​Preço:​ ​R$ 249,90.

Kit Cowpig Boituva Kit Cowpig Boituva

Kit Burger lover

A seleção de produtos à venda no Feed é para apaixonados por carne e búrguer. Contém avental azul, molde para hambúrguer, abafador e espátula imperial. ​Preço:​ R$ 279,70.

Kit Burger lover Kit Burger lover

Menu de chef em casa

Elaborado pelos chefs, o menu vendido no ​Sympla ​tem filé curado; pato, páprica e polvilho; Burger de pão de queijo; e atum mei cozi como pestico. O prato principal é carré de leitãozinho duroc, picanha suína duroc no sous vide, creme de milho defumado, origami de cogumelos e taioba, citronete de mini milho tostado e botarga caipira. E a sobremesa é bolo cremoso de chocolate, sorvete de caramelo salgado, biscoito amanteigado e morangos negros. ​Preço:​ R$ 260 (mais a taxa de conveniência da plataforma). Aqui.

Menu de chef em casa Menu de chef em casa

Pack ​Jack Daniel’s

Inspirado nas autênticas histórias do criador da marca, este lançamento é o presente ideal para os fãs do Mr. Jack. Além da garrafa de um litro do tradicional Tennessee Whiskey Jack Daniel’s Old Nº7, o kit traz dois copos de vidro personalizados com o logo da marca e a icônica frase de seu criador: “Every day we make it, we’ll make it the best we can”. ​Preço: R$158,99. Aqui.