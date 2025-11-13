Você está usando o ChatGPT errado: veja 6 configurações que mudam tudo

Ajustes que potencializam a IA (Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images)
Redatora
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 12h00.
Melhorar o desempenho de uma ferramenta de inteligência artificial pode ser mais simples do que parece: basta ajustar as configurações.
Algumas mudanças no ChatGPT são suficientes para transformar a experiência de uso tornando as interações mais eficientes, personalizadas e seguras. As informações foram retiradas do The Wall Street Journal.
A primeira dica é informar quem você é.
Ao preencher a seção de personalização, o usuário pode incluir dados como nome, profissão e objetivos profissionais, permitindo que a IA entregue respostas mais relevantes.
É como explicar seu negócio a um consultor antes de pedir conselhos, o contexto faz toda a diferença.
Outro passo é definir o tom das respostas.
Em vez de deixar o ChatGPT adivinhar, vale indicar instruções específicas, como “responda em tópicos” ou “seja direto”.
Essa clareza reflete o novo papel dos profissionais: saber guiar a tecnologia para atingir resultados mais rápidos e precisos.
A privacidade também exige atenção.
Por padrão, o ChatGPT pode usar conversas para treinar seus modelos. Desativar essa opção, no menu Data Controls, garante mais segurança e controle sobre o que é compartilhado — um ponto essencial para quem lida com informações estratégicas.
A função de memória, que armazena detalhes de interações anteriores, é outro recurso poderoso, mas que deve ser revisado com frequência. Manter apenas os dados relevantes evita confusões e reforça a ideia de que a inteligência artificial deve ser gerida com responsabilidade.
Há ainda os ajustes estéticos, como tema escuro, cor de destaque e vozes diferentes, que, embora sutis, tornam o uso mais confortável e adaptado ao estilo de cada profissional.
Já para quem usa planos pagos, escolher o modelo de IA ideal para cada tarefa é o toque final: o GPT-5 Pro, por exemplo, é mais analítico, enquanto versões anteriores são mais rápidas e leves.
Essas configurações mostram que dominar a inteligência artificial vai além de entender prompts. É saber moldar a ferramenta às próprias metas, equilibrando técnica e estratégia.
Em um mercado movido por dados e automação, quem aprende a personalizar o uso da IA não apenas ganha produtividade, ganha vantagem competitiva.
