Você está usando o ChatGPT errado: veja 6 configurações que mudam tudo

Melhorar o desempenho de uma ferramenta de inteligência artificial pode ser mais simples do que parece: basta ajustar as configurações.

Algumas mudanças no ChatGPT são suficientes para transformar a experiência de uso tornando as interações mais eficientes, personalizadas e seguras. As informações foram retiradas do The Wall Street Journal.

A primeira dica é informar quem você é.

Ao preencher a seção de personalização, o usuário pode incluir dados como nome, profissão e objetivos profissionais, permitindo que a IA entregue respostas mais relevantes.

É como explicar seu negócio a um consultor antes de pedir conselhos, o contexto faz toda a diferença.

Outro passo é definir o tom das respostas.

Em vez de deixar o ChatGPT adivinhar, vale indicar instruções específicas, como “responda em tópicos” ou “seja direto”.

Essa clareza reflete o novo papel dos profissionais: saber guiar a tecnologia para atingir resultados mais rápidos e precisos.

A privacidade também exige atenção.

Por padrão, o ChatGPT pode usar conversas para treinar seus modelos. Desativar essa opção, no menu Data Controls, garante mais segurança e controle sobre o que é compartilhado — um ponto essencial para quem lida com informações estratégicas.

EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero. Garanta sua vaga clicando aqui.

A função de memória, que armazena detalhes de interações anteriores, é outro recurso poderoso, mas que deve ser revisado com frequência. Manter apenas os dados relevantes evita confusões e reforça a ideia de que a inteligência artificial deve ser gerida com responsabilidade.

Há ainda os ajustes estéticos, como tema escuro, cor de destaque e vozes diferentes, que, embora sutis, tornam o uso mais confortável e adaptado ao estilo de cada profissional.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

Já para quem usa planos pagos, escolher o modelo de IA ideal para cada tarefa é o toque final: o GPT-5 Pro, por exemplo, é mais analítico, enquanto versões anteriores são mais rápidas e leves.

Essas configurações mostram que dominar a inteligência artificial vai além de entender prompts. É saber moldar a ferramenta às próprias metas, equilibrando técnica e estratégia.

Em um mercado movido por dados e automação, quem aprende a personalizar o uso da IA não apenas ganha produtividade, ganha vantagem competitiva.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

Automatizar tarefas repetitivas. ⁣

Personalizar sua abordagem profissional. ⁣

Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣

Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣

Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui.