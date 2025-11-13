Como uma empresa de tecnologia triplicou sua receita usando IA

A onda de investimentos bilionários em inteligência artificial tem gerado preocupação entre analistas e investidores.

Mas, para Michael Intrator, CEO da CoreWeave, o cenário é exatamente o oposto: não há bolha, e sim uma transformação estrutural em curso. As informações foram retiradas do The Wall Street Journal.

“Se você está construindo algo que acelera a economia e tem valor fundamental para o mundo, o mundo encontrará maneiras de financiar uma enorme quantidade de negócios”, afirmou durante o evento Tech Live.

US$ 1,2 bilhão em receita

A CoreWeave, que fornece infraestrutura de nuvem especializada em IA, tornou-se uma das grandes vencedoras do atual boom tecnológico.

A receita da companhia triplicou no segundo trimestre de 2025, alcançando US$ 1,2 bilhão após fechar contratos com gigantes como Meta e OpenAI.

O valor de mercado da empresa também quase triplicou desde sua abertura de capital no início do ano, refletindo o apetite crescente por capacidade de processamento de dados.

O modelo de negócios da CoreWeave é claro: a empresa adquire chips da Nvidia, preenche seus data centers e aluga o poder computacional para companhias que treinam modelos de inteligência artificial.

Para financiar essas operações, recorre a empréstimos de alto valor, muitas vezes garantidos por clientes como a Microsoft, o que permite condições mais vantajosas de crédito.

O executivo defende que a empresa sempre calcula com rigor o pagamento de dívidas e juros antes de fechar qualquer contrato.

“Estamos apenas construindo uma infraestrutura que permitirá mais poder de computação no mundo, o que melhora nossos modelos continuamente.”

A declaração reflete mais do que confiança empresarial: simboliza o momento em que a inteligência artificial deixa de ser promessa e se torna infraestrutura crítica para a economia global.

Para profissionais de qualquer área, compreender o funcionamento, o custo e o potencial de crescimento por trás da inteligência artificial é mais do que um exercício de curiosidade: é um movimento essencial para quem busca se posicionar na nova economia digital.

