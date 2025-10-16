Vale abre programa de trainee de engenharia com salário de R$ 9 mil

A Vale está com inscrições abertas para o seu programa de trainee de Engenharia 2026, com mais de 20 vagas disponíveis para atuação em suas operações em portos e ferrovias localizados nos estados do Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Este programa visa atrair e desenvolver profissionais locais, proporcionando uma excelente oportunidade para jovens engenheiros das áreas de Engenharia Mecânica, Elétrica, Civil, de Produção, Ferroviária, Portuária e Instrumentação Industrial.

Com uma duração de 18 meses, o programa trainee da Vale oferece uma trilha completa de aprendizagem, combinando conteúdos técnicos específicos para as operações da Vale em Porto e Ferrovia, além de mentorias especializadas.

O programa também inclui experiências práticas como job rotation, visitas guiadas às operações da empresa e um desenvolvimento no idioma inglês, com oportunidades de aprimoramento, independente do nível do participante.

Salário e benefícios

O salário inicial é de R$ 9 mil, além de benefícios como Participação nos Lucros e Resultados (PLR), auxílio mudança (quando aplicável), previdência privada, assistência médica, odontológica e auxílio-farmácia, vale-alimentação e refeição no local, seguro de vida em grupo, auxílio-creche, Wellhub (ex-Gympass), e o Programa de Assistência ao Empregado (Apoiar).

Quem pode participar?

Para participar, é necessário ter concluído o curso superior nas engenharias mencionadas, com formatura a partir de dezembro de 2022 ou previsão de formatura até dezembro de 2025.

Não há limite de idade para se inscrever, e a empresa também valoriza candidatos com vivência prática na indústria, seja por meio de escolas técnicas ou estágios de nível técnico.

Profissionais com deficiência (PCDs) também são incentivados a se inscrever. O processo seletivo ocorre entre outubro e dezembro de 2025, com etapas que incluem testes e painéis online, além de um painel presencial na fase final.

A previsão de contratação é entre janeiro e fevereiro de 2026. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de novembro, através do site oficial da Vale: https://vale.com/pt/programa-trainee.

Serviço