Esses títulos da Vale já valeram 1 centavo. A mineradora quer recomprá-los por R$ 16 bi

A Vale (VALE3) anunciou nesta segunda-feira, 6, uma oferta para recomprar títulos que a companhia emitiu há quase trinta anos. A captação por debêntures foi feita em 1997, no processo de privatização da mineradora, dando aos titulares dos papéis o direito a participação nos resultados das jazidas minerais que ainda estavam em fase inicial de exploração.

Esses títulos são praticamente perpétuos, pois vencem apenas em primeiro de janeiro de 2099. E não possuem um retorno atrelado a um indexador, como CDI. Os detentores de títulos recebem 1,8% das receitas de minério de ferro e 2,5% da comercialização de ouro e cobre quando o limite de produção é alcançado.

Como algumas minas já chegaram no limite, a manutenção dessa dívida ficou cara para a Vale.

Debêntures foram emitidas por 1 centavo

À época em que foram emitidas, as debêntures tinham valor nominal de apenas 1 centavo de real. A mineradora pagará R$ 42 por título, o que representa um prêmio de 52.400%.

A debênture é negociada hoje no mercado secundário no patamar dos R$ 36, de acordo com site da Anbima.

Até 2021, a liquidez dessas debêntures era bastante reduzida, já que BNDES, BNDESPar e a União detinham mais da metade dos papéis.

Em abril daquele, ocorreu o processo de venda dessas debêntures pelos três detentores, em uma operação que somou R$ 11,5 bilhões.

Um total 388,5 milhões dessas debêntures está em circulação. Logo, a empresa está disposta a pagar R$ 16 bilhões pelos títulos, que serão cancelados após a recompra.

Por que a Valer quer recomprar essas debêntures

A recompra pode reduzir os custos de dívida da Vale, afirmam gestores ouvidos pela Bloomberg. Segundo eles, esses títulos rendem retornos em dólar de 13% ao ano. Os bonds em dólar da companhia, com vencimento para 2054, rendem menos que a metade disso (6,1%).

Os debenturistas interessados em vender seus títulos poderão manifestar adesão até às 19h20, horário de Brasília, do dia 31 de outubro de 2025.