Vagas sem plano de carreira claro afasta talentos e compromete o marca empregadora

A promessa genérica de “excelente oportunidade de crescimento” está perdendo força nos processos seletivos. Para a Geração Z, que começa a ocupar uma fatia cada vez maior do mercado de trabalho, crescer deixou de ser apenas uma expectativa para se tornar um critério imediato.

Bryan Adams, CEO da Happydance, uma empresa de tecnologia de recrutamento e employer branding, compilou dados e relatórios de mercado no artigo Gen Z Career Growth Expectations (2025), e apontou uma mudança no comportamento dos candidatos mais jovens.

Esses profissionais querem entender, desde a candidatura, quais são os possíveis caminhos de carreira, quais critérios definem uma promoção e em quanto tempo uma evolução pode acontecer.

Empresas que ainda tratam crescimento profissional como uma promessa genérica correm o risco de perder candidatos antes mesmo do primeiro contato. A falta de clareza na descrição de uma vaga pode aumentar o tempo para finalizar o processo, elevar custos de recrutamento e enfraquecer a marca empregadora.

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Sem promessas genéricas

Durante anos, expressões como “ambiente dinâmico”, “grandes desafios” e “oportunidade de crescimento” dominaram anúncios de emprego. O problema é que, para os jovens profissionais, esses termos passaram a soar vazios.

A nova geração de candidatos tende a desconfiar de processos seletivos que não explicam o que a empresa espera do profissional, como o desempenho será avaliado e quais são as possibilidades reais de avanço.

A ausência dessas informações pode ser interpretada como falta de estrutura ou, em alguns casos, como tentativa de esconder uma carreira sem perspectiva clara. Por isso, a disputa por talentos começa antes da entrevista, no próprio anúncio da vaga.

A descrição da oportunidade deixou de ser uma lista de responsabilidades e requisitos e passou a funcionar como uma primeira prova de transparência da empresa.

Ou seja, uma vaga mais clara informa não apenas o cargo, o salário ou as habilidades desejadas, mas também o que o profissional pode aprender, quais competências serão desenvolvidas e quais caminhos de progressão existem dentro da organização.

Esse movimento é ainda mais relevante para posições de entrada, como estágio, trainee, assistente e analista júnior. Nesses casos, a perspectiva de aprendizado e evolução costuma pesar tanto quanto a remuneração inicial.

A comunicação mais eficaz está no meio: apresentar um caminho possível, com critérios claros, sem transformar a progressão em contrato informal.

Clareza reduz desistências

A falta de transparência além de afetar a percepção do candidato, também gera impacto operacional. Quando um jovem profissional entra no processo seletivo sem entender as perspectivas de carreira, há mais chance de desistência no meio da seleção ou de recusa da proposta final.

Isso aumenta o tempo entre a abertura de uma vaga e a contratação de uma pessoa. Quanto maior esse tempo, maior tende a ser o custo para a empresa. A equipe continua desfalcada, recrutadores precisam refazer etapas e gestores perdem produtividade avaliando candidatos que talvez não sigam até o fim.

Recrutamento com clareza

Para as empresas, a resposta a esse novo comportamento passa por tornar o recrutamento mais claro, rápido e conectado às expectativas dos jovens profissionais. A Conferência de Carreira do Na Prática foi estruturada com esse objetivo: aproximar organizações de talentos previamente selecionados, treinados e preparados para conversas com recrutadores, reduzindo etapas e aumentando a qualidade das conexões.

O evento, marcado para 10 de agosto, em São Paulo, reúne jovens de alto potencial e oferece às empresas acesso a perfis aprovados em um processo seletivo rigoroso, com informações sobre interesses profissionais, apoio para direcionamento do recrutamento, mesas de relacionamento e possibilidade de entrevistas imediatas.

Inscreva sua empresa e esteja diante de jovens preparados para construir carreira com propósito e clareza