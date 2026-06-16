Do ensino médio ao ITA: o método do Elite para aprovar jovens nos vestibulares mais concorridos

O mercado educacional voltado para a preparação de grandes exames tem passado por uma transformação profunda. Se no passado os cursinhos genéricos e de grandes públicos ditavam o ritmo do setor, hoje a palavra de ordem é a hiperespecialização.

Em Curitiba, esse movimento ganha contornos práticos na operação do Elite, colégio cujo posicionamento de marca é estritamente desenhado para a entrega de alta performance e resultados mensuráveis.

Rodrigo Fuckner, diretor-geral da marca na capital paranaense, revelou como a escola estruturou sua engenharia pedagógica para atender a diferentes perfis de exigência acadêmica, dividindo sua operação em duas unidades com focos de atuação bem delimitados.

Divulgação (divulgação)

A engenharia dos nichos: vestibulares vs. carreiras militares

O grande insight por trás da operação do Elite em Curitiba está em entender que estudantes que buscam o topo da pirâmide de aprovação nacional não podem compartilhar o mesmo ritmo ou a mesma trilha de aprendizado de quem busca uma formação regular. As rotinas exigem materiais, cargas horárias e focos de raciocínio lógico completamente distintos.

Para responder a essa demanda, a marca cindiu sua atuação física e pedagógica na cidade:

A Unidade de Ensino Médio e Pré-Vestibular: É o ecossistema desenhado para os exames tradicionais e de alta concorrência locais e nacionais, como o vestibular da UFPR, a Fuvest e o Enem. O foco está em equilibrar a base curricular do Ensino Médio com o ritmo intenso de revisão e simulados.

A Unidade Pré-Vestibular e Turmas Militares: Um ambiente focado exclusivamente no segmento de concursos para as Forças Armadas. Trata-se de um dos nichos mais exigentes e competitivos do cenário educacional brasileiro, voltado a instituições de elite como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o Instituto Militar de Engenharia (IME), a Academia da Força Aérea (AFA) e a Espcex.

O desafio da alta performance

Essa divisão estratégica evidencia que, no segmento de alto desempenho, a customização da jornada do estudante é o verdadeiro ativo de diferenciação de uma escola. Preparar um aluno para o IME ou para o ITA exige um nível de profundidade em ciências exatas e um preparo psicológico que diferem substancialmente das demandas de um curso de Medicina tradicional, por exemplo.

Ao criar uma unidade dedicada apenas ao universo militar, o Elite consegue isolar as variáveis de sucesso desse público: o corpo docente é especializado na banca examinadora, os simulados reproduzem com fidelidade o nível de estresse e o tempo das provas, e o material didático é desenhado de forma direcionada.

O desafio de gestão liderado por Rodrigo Fuckner reside em manter a cultura de alto rendimento atrativa e sustentável. Em grandes centros como Curitiba, o Elite mostra que o segredo para liderar o mercado de aprovações não é tentar abraçar todos os públicos sob o mesmo teto, mas criar trilhas exatas para os objetivos de carreira mais difíceis do país.