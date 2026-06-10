Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Entenda porque os processos seletivos estão cada vez mais longos

Com mais etapas de avaliação, processos seletivos se tornaram mais longos e exigem estratégia dos profissionais em busca de recolocação

Entenda porque os processos seletivos estão cada vez mais longos | Freepik

Entenda porque os processos seletivos estão cada vez mais longos | Freepik

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 10 de junho de 2026 às 07h00.

Antigamente, conseguir um emprego envolvia enviar um currículo, fazer uma entrevista e aguardar o retorno. Hoje, os candidatos enfrentam testes de perfil, dinâmicas de grupo, desafios técnicos (cases), painéis com diretores e múltiplos papos com o RH. 

Isso tem gerado um desgaste nos candidatos, que enfrentam a ansiedade do chamado "ghosting" corporativo — o sumiço repentino dos recrutadores — e o cansaço mental de investir tempo em processos sem qualquer garantia de retorno. 

Diante desse cenário, compreender a lógica das empresas e adotar estratégias de organização tornou-se fundamental para preservar a saúde mental e manter o foco na recolocação profissional

Em meio a seleções mais exigentes, a preparação pode fazer diferença — e o curso gratuito do Na Prática propõe esse apoio 

Por que os processos seletivos ficaram tão longos?

O principal motivo para os processos de recrutamento se tornarem tão demorados é as etapas para filtragem. As empresas passaram a avaliar mais do que o currículo. Os candidatos passam por softwares de inteligência artificial, testes de lógica, exames de proficiência em idiomas e avaliações de fit cultural. E só depois dessas fases automáticas começam as entrevistas com pessoas.

O cenário do recrutamento atual está cada vez mais comum que a decisão da contratação passe por mais de uma liderança. Hoje o candidato precisa ser aprovado pelo profissional de Recursos Humanos, pelo gestor direto da equipe de trabalho e pelo diretor da área. 

Como se organizar durante processos seletivos longos

Para que o candidato consiga se organizar e ter controle dos processos que está participando é importante tratar a busca por emprego como um projeto. 

Usar ferramentas de organizações como planilhas simples, Trello ou Notion, são opções para registrar todas as vagas às quais se candidatou com a data de envio do currículo, o nome da empresa, a etapa atual do processo e o último contato feito pelo recrutador. 

Dessa forma é possível reduzir a ansiedade, evitar esquecimentos e acompanhar de maneira concreta e visual, que a busca está em movimento. 

Montar um banco de cases também é uma alternativa para facilitar a (re)colocação profissional. A ideia é reunir, em uma pasta, materiais que possam ser reaproveitados em futuras seleções: apresentações, códigos, portfólios, diagnósticos, propostas, designs ou exemplos de problemas resolvidos em experiências anteriores. 

Assim, quando uma empresa solicitar um novo desafio técnico, o candidato não precisa começar do zero, apenas adaptar o conteúdo ao contexto da vaga.

Preparação virou parte do processo

Em processos seletivos mais longos, preparar-se deixou de ser uma etapa pontual antes da entrevista e passou a fazer parte da própria estratégia de candidatura. Entender como uma vaga é avaliada, organizar as informações de cada seleção, treinar respostas e saber apresentar a própria trajetória com clareza pode reduzir a sensação de improviso diante de etapas cada vez mais complexas.

Nesse contexto, o curso gratuito Processos Seletivos do Na Prática, aparece como uma alternativa para estruturar melhor essa jornada. A formação é online e organizada em oito módulos, com conteúdos que vão do currículo à entrevista, passando por interpretação de vagas, narrativa profissional, testes, dinâmicas, uso de inteligência artificial e organização das candidaturas. 

Conheça o curso gratuito Processos Seletivos, do Na Prática, e entenda como se preparar melhor para cada etapa 

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingCursos Online - Na PráticaNa PráticaNa Prática Processo Seletivo

Mais de Carreira

Como as empresas estão contratando para preencher as 78 milhões de novas vagas

‘O que te fez crescer pode te travar’: headhunter conta qual é a habilidade que define os líderes

Na Livelo, funcionários podem converter tempo de casa em sabático remunerado

O colégio de SP que superou 80 escolas globais e levou o Brasil ao topo de olimpíada britânica

Mais na Exame

Brasil

Genial/Quaest: Lula tem 39% e Flávio Bolsonaro, 29%, no 1º turno

Um conteúdo Bússola

As estratégias de 5 segmentos para lucrar com a Copa

Esporte

Copa do Mundo de 2026: jogo do Brasil dá direito à folga? Veja o que diz a lei

Mercados

Petróleo oscila após ataque dos EUA ao Irã e opera em queda nesta quarta