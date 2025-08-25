Use esse truque e ‘obrigue’ o ChatGPT a refazer suas respostas até ficarem perfeitas

Grande parte dos usuários aceita a primeira resposta do ChatGPT como definitiva. Mas, assim como um rascunho, esse texto inicial quase sempre pode ser melhorado, ficando mais claro, mais criativo ou mais detalhado.

O que pouca gente sabe é que existe um truque simples para fazer a IA entrar em modo de revisão contínua, ajustando a própria saída até chegar a um padrão mais próximo da perfeição.

O comando que ativa a auto-revisão

O segredo está em incluir uma instrução extra no final do prompt, como esta:

“Revise sua resposta quantas vezes for necessário, melhorando clareza, concisão e profundidade, até que o resultado esteja na sua melhor versão possível. Mostre apenas a versão final, sem os rascunhos intermediários”

Essa frase faz o ChatGPT não apenas responder, mas refletir e reescrever internamente, simulando o processo de um editor profissional que nunca entrega o primeiro rascunho.

