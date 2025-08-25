Três comandos que ajudam qualquer profissional a reduzir em 50% o tempo gasto com e-mails

Responder, organizar e redigir e-mails é uma das tarefas que mais consome tempo no ambiente corporativo.

Segundo o relatório “Repensando a jornada de trabalho infinita”, da Microsoft, revela que às 6h da manhã, 40% dos usuários do Microsoft 365 já conferem seus e-mails.

Para muitos, o expediente vai longe: o número de reuniões que começam depois das 20h subiu 16% em relação à 2024. Cada profissional recebe, em média, 117 e-mails diários, muitos enviados em massa, com mais de 20 destinatários e pouco valor prático.

Mas, com comandos simples no ChatGPT, é possível automatizar parte desse processo e reduzir esse tempo em até 50%.

1. Respostas rápidas e personalizadas

Prompt:

“Resuma este e-mail em 3 pontos principais e sugira uma resposta curta, profissional e alinhada ao tom [formal/amigável]”

Esse comando ajuda a evitar a leitura detalhada de mensagens longas e já gera um rascunho de resposta que pode ser ajustado em segundos.

2. Organização por prioridade

Prompt:

“Liste os e-mails a seguir em ordem de prioridade, marcando quais exigem ação imediata, quais podem esperar e quais apenas informam”

Útil para quem recebe dezenas de mensagens por dia e precisa saber rapidamente onde colocar energia.

3. Redação de e-mails completos em minutos

Prompt:

“Escreva um e-mail profissional para [objetivo],com tom [formal ou próximo], em até [número de palavras]. Inclua um título de assunto chamativo e claro”

Substitui o esforço de criar do zero. Basta revisar antes do envio para manter autenticidade.

