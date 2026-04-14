Universidade de SP leva CEOs para a sala de aula para aproximar teoria e prática

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No país, 25% dos estudantes abandonam a graduação já no primeiro ano, quase o dobro da média de 13% registrada entre os países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Ao fim do ciclo, apenas 24% dos brasileiros entre 25 e 34 anos concluem o ensino superior, contra 49% na média internacional, segundo o Education at a Glance 2025, da OCDE.

A Graduação em Administração da Escola de Negócios Saint Paul, no entanto, nasceu com a proposta de aproximar os alunos de grandes líderes do mercado brasileiro.

Em março de 2026, os alunos receberam Edgard Corona, chairman da Smart Fit, que ministrou uma palestra para sobre liderança, gestão empresarial e a importância de construir um negócio com propósito.

Corona destacou que, para um empreendimento ser bem‑sucedido, é essencial unir paixão pelo que se faz e clareza de propósito.“Quando você cria um negócio com propósito, você está transformando o mundo”, afirmou ele.

A trajetória da Smart Fit – de uma única unidade em São Paulo até se tornar a terceira maior rede de academias do mundo, com mais de 5 milhões de clientes – foi usada como exemplo prático de como padrão operacional, consistência de qualidade e diversificação de marcas sustentam a expansão internacional.

Outro nome presente foi Pedro Valente, CEO da Exame, que já participou de encontros com os estudantes da graduação, para reforçar a conexão entre a maior plataforma de negócios do país e o campus da Saint Paul.

Currículo orientado à realidade do mercado

A presença de executivos como Corona e Valente evidencia uma metodologia própria da Saint Paul Leonardo Abucham, head de marketing da Graduação, esse modelo decurrículo incorpora não apenas conceitos, mas também experiências reais de gestão, incluindo decisões estratégicas, desafios operacionais e dilemas enfrentados por líderes. “Isso muda o jogo”, diz ele.

“Essa abordagem permite que os alunos compreendam como teoria e prática se conectam no dia a dia das organizações, ampliando a capacidade de análise e preparando-os para contextos mais complexos.”

Ao aproximar estudantes de líderes que atuam na linha de frente dos negócios, a Escola de Negócios Saint Paul reforça um modelo educacional orientado ao desenvolvimento de gestores mais preparados.

O contato direto com executivos que conduzem empresas relevantes oferece uma visão concreta sobre como decisões são tomadas, como estratégias são executadas e como resultados são construídos. Em um ambiente competitivo, essa vivência se torna um diferencial na formação de profissionais capazes de assumir posições de liderança e atuar de forma mais estratégica no mercado.